2018-09-07T15:54:40+03:00
Добрые дела

Приглашаем калининградцев на «Другой оркестр»!

8 сентября в Зеленоградске пройдет четвертый этап проекта медиа-группы «Западная пресса»
Николай Литвинов
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Благотворительный концерт оркестра под управлением Аркадия Фельдмана пройдет с 13 до 14 часов.Благотворительный концерт оркестра под управлением Аркадия Фельдмана пройдет с 13 до 14 часов.
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Мы все любим музыку. Каждый свою. Иногда она способна изменить в нас что-то, развеселить или заставить задуматься, задеть такие струнки души, которые давно или никогда не звучали. Ну, и, конечно, она способна обьединить нас - обычных и особенных людей.

Четвертый этап проекта медиа-группы «Западная пресса» «Страна других. Дети» будет называться «Другой оркестр» и пройдет в Зеленоградске 8 сентября. Там, на Розе Ветров, с 13 до 14 часов состоится благотворительный концерт калининградского симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана. Оркестр будет играть вместе с нашими особенными детьми - подопечными организаций, занимающихся проблемами семей с детьми с ОВЗ.

- Когда я пришла к Аркадию Айзиковичу с этим предложением думал он не более 3 минут, хотя я подготовила целую «убедительную» речь, - говорит автор проекта, ведущая Радио «КП» Елена Волова. - Я даже не успела спросить про условия, он сразу сказал, что это будет благотворительный концерт и коллектив с удовольствием сыграет с нашими детьми и ДЛЯ наших детей. Мы пригласили на этот концерт всех желающих - подопечных наших уже восьми организаций - «Верю в чудо», «Берег надежды», «Капли звуков», «Особый ребёнок», «Мы-вместе», «Детство», «Милосердие», «Под одним солнцем». Их уже набралось около 280 человек (родителей с детьми). Также приглашаем послушать этот концерт всех тех, кто хотел бы. Абсолютно всех - особенных и обычных. Приезжайте. Ведь тем семерым ребятам, которые будут играть с оркестром, будет очень приятно, если их услышат многие. Они готовятся и волнуются.

Партнеры четвертого этапа проекта - глава Зеленоградска Сергей Кошевой, и администрация муниципалитета.

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