2018-09-07T20:30:51+03:00
Звезды

Александр Филиппенко: «Не стать противным брюзжащим стариком!»

Известный актер ответил на вопросы "КП" в преддверии фестиваля "Балтийские сезоны"
Александр КАТЕРУША
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Александр Филиппенко.Александр Филиппенко.Фото: Фестиваль "Балтийские сезоны"
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6 октября в Калининграде стартует XV Международный фестиваль искусств «Балтийские сезоны». Один из участников фестиваля – актер театра и кино, Народный артист России Александр Филиппенко. «Комсомолка» узнала у актера, какую программу он готовит для калининградцев.

О жанрах выступлений

- Несколько лет назад видел ваше выступление в Новой Голландии в Санкт-Петербурге. Не знаю, было ли это бесплатно для вас, но зрители денег не платили. Сидели, стояли, приходили, уходили. Насколько вам интересен такой формат общения с публикой?

- Мне трудно работать в таком формате. Уличные выступления очень сложны. В зале между зрителем и актером устанавливается неуловимая связь, которая и является сутью представления. На открытой площадке такую связь сложно «настроить». Сложно, но можно! Я иногда соглашаюсь на подобные эксперименты. Именно из «спортивного» интереса. Но, конечно, предпочитаю работать на театральной сцене.

- А выступление в рамках фестиваля – это другое?

- Не вижу особой разницы между обычным спектаклем и спектаклем «в рамках фестиваля» - единственное отличие мне кажется, – что обычно на фестивалях публика более «театральная». Более подготовленная к процессу.

- С какой программой вы приезжаете на фестиваль искусств «Балтийские сезоны»?

- Мы везем моноспектакль «У автора в плену». Это рассказ о времени и о себе – там много музыки и есть фрагменты фильмов. Но главное – это авторы: Зощенко, Булгаков, Довлатов.

О зрителях

- Какого зрителя вы ждете, хотите увидеть на спектакле?

- Умного. Интеллигентного. Понимающего юмор. Разделяющего мои взгляды на жизнь. Любящего джаз.

- Количество зрителей в зале – для вас насколько это важно?

- Нет. Не особенно важно. Я играл и для очень узкой аудитории. Но я всегда одинаково играю – и для тысячных залов и для маленькой аудитории. Отдача всегда одна и та же.

- А конфликты со зрителями случаются? Может кто-то по телефону разговаривает или свои реплики вставляет, когда вы на сцене. Были подобные случаи и как вы поступаете в таких ситуациях?

- Нет, мне везло на зрителей. Никаких «реплик» из зала я не слышал. Раза два кто-то демонстративно вставал и гордо удалялся во время спектакля. Это было. Один раз это был сильно пьяный господин. Его очень милая жена заходила за кулисы извиняться.

А второй раз - оскорбленный текстами Солженицына коммунист. Но я не особенно расстраивался – это даже подбадривало как-то. Давало понять, что смысл, заложенный в тексте, очень хорошо доходит.

- Вас удивляет то, что сегодня, в век смартфонов и суеты люди собираются, чтобы послушать чтение со сцены?

- Нет, совершенно не удивляет. Вот именно от этой суеты и постоянного искажения действительности нужно куда-то деться. Театр - это хорошее место. Это живое место.

О репетициях

- Вы исполняете разом произведения многих авторов – от Зощенко до Высоцкого. Как перевоплощаетесь в героя, что вам помогает?

- Этому нас учат в нашем Щукинском училище. Я не буду здесь рассказывать вам о системе Станиславского и Вахтангова. Хорошо?

- Тогда расскажите, как вы репетируете?

- Я много лет уже работаю со своей дочерью Александрой. Она помогает мне как звукорежиссер и как ассистент, и как переводчик (на гастролях за границей). На самом деле работа со мной для нее это хобби, ее основная работа – институт США и Канады, где она является научным сотрудником. Она кандидат исторических наук. Доцент. Много переводит и пишет книгу. Так вот Саша мне очень помогает. Она приходит к нам домой со своим компьютером. Мы садимся в столовой и репетируем всю программу. Иногда мы это делаем в поезде или в самолете. Саша так хорошо знает мой репертуар, что зачастую заставляет меня играть то, что я не собирался. Например, какой-то рассказ Зощенко, который я давно не читал и вообще про него забыл. Я всегда прислушиваюсь к ее мнению. Кроме того она говорит, какой галстук надеть, какой костюм. Она следит за моим внешним видом и ругает меня, если у меня не модные рубашки. Я послушно все выполняю.

- Многое вы читаете не по листку, а по памяти. Как удается запомнить такие объемы текстов: совершенно разных, порой непростых.

- Ну, просто учу текст, как это делают все актеры.

- Случалось забывать тексты во время выступления? Как выкручиваетесь?

- Да. У меня был один жутковатый случай, когда я выступал в музее Бориса Пастернака в его доме в Переделкино. Это была поэтическая программа – я читал стихи и не только Бориса Леонидовича, но и других поэтов, и вдруг, когда я начал читать Солоухина, меня как будто «застопорило»… я забыл текст. Я перескочил куда-то в конец стихотворения, быстро закончил это и начал читать другое, но уже не Солоухина, а кажется Гумилева. Вечер прошел прекрасно. Потом уже после выступления, когда мы с работниками музея пили чай у них в кабинете, мне сказали, что Борис Леонидович Пастернак был в антагонизме с Владимиром Алексеевичем Солоухиным. И я понял, что Борис Леонидович просто не дал мне прочитать эти стихи в своем доме!

- Как можно тренировать память?

- Не знаю. Учить стихи, наверное.

О свободе

- Как вы определяете для себя свободу артиста? Можете ли назвать себя свободным?

- Наверное, никто не может назвать себя «свободным» - мы все жертвы тех или иных обстоятельств. Но, безусловно, я свободнее многих актеров, которые состоят «в штате», в труппе какого-либо театра. Я сознательно ушел «на вольные хлеба» и ни разу не поддался на уговоры войти в труппу того или иного театра. И не состою ни в каком актерском агентстве. То есть завишу только от себя. У меня ИП. Все договоры через ИП. Самое важное – умение правильно составить договор.

- Что вас, наоборот, может сдерживать, сковывать в творчестве?

- Меня может сковывать только непрофессионализм или поверхностное отношение к своему делу. Например, какой-нибудь организатор не делает то, о чем договаривались. Им кажется, что это очень просто: зал снять и пригласить артиста. А это тоже своего рода творчество – правильно организовать гастроли. Это может не каждый. Поэтому мы стараемся иметь дело только с проверенными продюсерами.

- Какие задачи как актер вы перед собой ставите сегодня?

- Не стать противным брюзжащим стариком.

- Вы часто говорите, что в жизни много случайностей, называете это «Его величество случай». Когда последний раз вы встречались с Его величеством?

- Я всегда рассказываю историю, о том, как режиссер Владимир Бортко встретил меня на Патриарших прудах и там предложил мне сниматься у него в фильме «Мастер и Маргарита». Но было множество других случаев. Например, мой известный номер «Козел» на саксе» был написан Витей Славкиным на кухне у Марка Розовского, когда мы готовились поздравлять Арбузовскую студию. Мы предполагали, что это будет «одноразовый» номер для театрального капустника. Но его увидела Татьяна Паухова (тогда редактор и создатель передачи «Вокруг смеха») – и пригласила меня в передачу с этим номером. Наутро я проснулся знаменитым.

О возрасте

- Как вы относитесь к повышению пенсионного возраста?

- Сугубо отрицательно. Я считаю, что пенсии надо повышать, а не пенсионный возраст! Стыдно даже сказать, сколько получают наши пенсионеры.

- Дайте совет. Что делать, чтобы вот это ощущение «Я уже пенсионер» не давило на человека?

- Ну, главное, наверное, стараться быть кому-то полезным, нужным. Своей семье-соседям-друзьям. Не лежать на диване в надежде получить пресловутый «стакан воды», а самому этот стакан воды кому-то нести.

- Вы чувствуете себя пенсионером?

- Нет, не чувствую, потому что работаю. Но иногда так хочется отдохнуть. Полежать– почитать, пройтись с собаками. Посмотреть с женой хороший фильм… Но свободного времени мало. Уже расписание на 2019 год висит… Надо быть в хорошей форме, чтоб все успеть! И вместо дивана – бассейн, вместо прогулки – велотренажер, а вместо фильма (чуть не сказал «вместо жены») - массажист. Вот так.

КОНКРЕТНО

Программа фестиваля "Балтийские сезоны"

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" пройдет в Калининграде и Светлогорске с 6 октября по 30 ноября 2018 года.

6 октября, "Янтарь-холл" — открытие. Спектакль "Реверс" (режиссёры — Андрей Кольцов, Ирина Дрожжина). Московский театр мюзикла.

7 октября, Калининградский областной музыкальный театр — опера П.И. Чайковского "Иоланта" по драме Г. Герца "Дочь короля Рене" (руководитель постановки — Дмитрий Бертман, режиссёр — Илья Ильин).

9 октября, Калининградский областной музыкальный театр — спектакль "Лодочник" по пьесе Анны Яблонской (режиссёр — Иван Косичкин). Московский театр Et Cetera. Действие спектакля сопровождается живой музыкой в исполнении оркестра "Папоротник".

20 октября, Калининградский областной музыкальный театр — комедийное шоу "Хоуш-Ма-Хоуш".

13 ноября, Калининградский драмтеатр — спектакль "Зойкина квартира" по пьесе М. Булгакова (режиссёр-постановщик — Павел Пронин). Национальный академический драматический театр им. М. Горького (Республика Беларусь).

14 ноября, малая сцена — спектакль "А если завтра нет?" по пьесе Дмитрия Богославского (режиссёр-постановщик — Александр Серенко).

15 ноября, Калининградский драмтеатр — моноспектакль народного артиста России Александра Филиппенко "У автора в плену".

30 ноября, театр эстрады "Янтарь-Холл" — закрытие фестиваля. Джазовое шоу "Классика и джаз" с участием народного артиста России Дениса Мацуева.

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