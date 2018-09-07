2018-09-07T20:47:43+03:00
Политика

На фальсификацию истории ответим «мягкой силой»

В Калининграде обсудили концепцию создания в России Института исторической памяти
Кирилл Алексеев
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Дискуссия состоялась в БФУ имени Канта.Дискуссия состоялась в БФУ имени Канта.Фото: БФУ им. И. Канта
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Накануне в БФУ имени Канта по инициативе заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Романа Балашова и Экспертного института социальных исследований прошел семинар, посвященный созданию в России Института исторической памяти. Подобные организации действуют в разных странах Европы, в частности в Польше и во Франции. Например, про польский Институт национальной памяти мы слышим довольно часто. Именно он стал одним из авторов концепции "декоммунизации" и сноса памятников советским солдатам, освобождавшим Польшу от нацистов в 1945 году. Видимо, пришло время сделать каким-то образом ответить пропаганде. Тем более, эта тема назрела и даже, по словам одного из участников дискуссии, "перезрела". Один из наиболее вопиющих фактов - это пересмотр итогов Второй Мировой войны. Ни для кого не секрет, что подобные заявления время от времени появляются на Западе.

"Историческая ткань подвергается эрозии"

- Историческая ткань подвергается эрозии, - констатировал заместитель полпреда президента Роман Балашов. - Находятся даже люди, которые объявляют Советский Союз агрессором в этой войне, но они не понимают, какого джина они могут выпустить из бутылки. Мы знаем, что творилось после Первой Мировой войны, когда государства не смогли прийти к согласию по поводу будущего мироустройства, и чем все это закончилось. Главное, что сегодня мы можем противопоставить оппонентам, - это правду, подкрепленную объективными данными.

К сожалению в идеологическом противостоянии с "западными партнерами" нам приходится догонять. Бывший командующий Балтийским флотом и губернатор Калининградской области Владимир Егоров обратил внимание на то, что Россия в своих изысканиях в борьбе с информационной войной опоздала на 20 лет:

- В то время, когда после Второй Мировой войны Советский Союз восстанавливал хозяйство, в США уже строили планы по свержению нашей державы с мировой арены. И доказательств этому множеству. В 1971 году 9 мая я был в составе одной из делегации с визитом во французском Шербуре. В своем кругу мы шумно отмечали главный праздник страны - День Победы. Чему французы удивились и сказали, что они не праздную этот день, они отмечают дату высадку союзных войск в Нормандии. Для нас это прозвучало тогда неожиданно... Вот так вся история и «демонтируется» по-тихому. А нам важно сохранить статус державы-победительницы, не забывая конечно о союзных войсках.

Роман Балашов. Фото: БФУ им. И. Канта

Роман Балашов.Фото: БФУ им. И. Канта

Сохранение исторической памяти - задача государства

Как отметил один из главных участников дискуссии, член Общественной палаты России, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов, защита исторической памяти требует деятельного участия государства.

- На Западе на уровне стран созданы очень мощные структуры, которые отлично финансируются, которые выдают продукт, который призван фальсифицировать итоги Второй мировой войны, - отметил эксперт. - Причем работа ведется с помощью современных технологий и рассчитана в первую очередь на молодежь. Если ничего не делать, мы не сможем остановить машину, развернутую против нас. Это элемент гибридной войны. Сейчас "горячая" война и не нужна, так называемая "мягкая сила" может сделать очень многое. Поэтому одна из миссий государства - выстраивание исторической политики.

По мнению начальника оперативного управления штаба Балтийского флота Дмитрия Артемова, информационная война против нашей страны началась не сегодня и даже не вчера.

- Информационная война ведется много лет, а сейчас обострилась. НАТО и Ватикан стремятся убрать из нашей исторической памяти все основополагающее, - уверен Артемов. - Итог - нас приравнивают к Германии. Мы не можем все время находиться в отступлении, мы не должны быть мальчиком для биться - следует перейти в широкомасштабное наступление.

Калининград - объект мифов и домыслов

Одним из элементов такого наступления, возможно, даже ключевым, и должен стать как раз Институт исторической памяти. И создать его планируют именно в Калининграде, который, по выражению Романа Балашова, не только военный форпост России, но также научный и культурный.

- БФУ имени Канта готов стать регулярной площадкой для семинаров и обсуждений, потому что мы прекрасно осознаем необходимость перемен, которые касаются исторического воспитания нашей молодежи, а также противостояния фальсификации исторических фактов об итогах Второй Мировой войны, - отметил ректор калининградского университета Андрей Клемешев.

Кстати, Калининградская область является одним из популярных объектов пропагандистских и псевдоисторических вбросов со стороны западных стран. По словам Александра Золова, кандидата исторических наук, профессора Института гуманитарных наук БФУ имени Канта, вокруг Калининградской области "много домыслов, искажений, мифов":

- В Литве, например, говорят, что область отдали Советскому Союзу временно - на 50 лет, - сказал Александр Золов. - Хотя, если внимательно изучить документы, теоретически мы можем претендовать на возвращение Мемельского края... Литва и Польша «забыли» о «подарках», которые им сделала Россия в виде территорий, которые отошли государствам в послевоенный период. При этом никто не может отрицать справедливость того, что Калининградская область, в военные годы — Кенигсберг, в качестве трофея в победоносной, кровопролитной войне отошла СССР. И финансовые претензии, которые предъявляет бывшая союзная республика Литва, безосновательны. В то время, как Россия вправе предъявить массу претензий соседнему государству, на которое в советское время было выделено порядка 72 миллиарда долларов на строительство инфраструктуры и становление экономики.

Добавим, что впервые идея создания и концепция Института исторической памяти была озвучена на аналогичном семинаре в Калининграде в апреле. Сейчас, по словам Андрея Шутова, ведется детальная проработка концепции. В разговоре с "Комсомолкой" эксперт не исключил, что уже до конца года появятся реальные результаты.

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