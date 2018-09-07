Чемпионат по фейерверкам и не только: 8 событий в Калининграде, которые не стоит пропускать в эти выходные

СЕГОДНЯ 21:27 2018-09-07T21:27:29+03:00

"Комсомолка" рассказывает о том, чем занять себя в субботу и воскресенье. Только самое интересное!

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ФЕСТИВАЛИ

Территория возле нового стадиона

8 сентября

МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ФЕЙЕРВЕРКОВ (6+)

Фестиваль будет проходить в течение трех суббот – 8, 15 и 22 сентября. В этом году свое пиротехническое шоу покажут команды из Канады, Эстонии, США, Литвы, Швейцарии, Румынии, Великобритании, Гонконга и России.

Программа на субботу, 8 сентября:

18:00. Торжественное открытие первого дня МЧФ-2018;

18:10 - 19:30. Выступление артистов, развлекательная программа;

19:30 - 20:30. Выступление хедлайнера — Кевин Маккой, бывший солист Bad Boys Blue;

20:30 - 21:00. Объявление команд;

С 21:00 – выступление команд Канады, Эстонии и США.

Стоимость билета: 500 рублей.

Набережная Музея Мирового океана

9 сентября

«ВОДНАЯ АССАМБЛЕЯ» (0+)

Гвоздь программы фестиваля - парад исторических судов в акватории Преголи. Ради этого к нам прибудет новый экспонат из Карелии – двухместная прогулочная лодка «Фофан». Проект лодки был разработан еще в далеком 1900 году известным Санкт-Петербургским кораблестроителем Фан-дер-Флитом для участия в конкурсе на лучшую лодку для народной гребли. С тех пор «Фофан» строился серийно и зарекомендовал себя надежной и безопасной лодкой для отдыха на воде с прекрасными мореходными качествами. Она впервые будет представлена калининградцам и гостям города. Впрочем, и калининградские мастера традиционного судостроения тоже не лыком шиты. В параде исторических судов примет участие построенная в 2018 году в Гурьевске, в мастерской Андрея Шевцова, самая настоящая венецианская гондола, удивительная гребная лодка, ставшая символом древней Венеции.

Кроме этого, гостей праздника ждет потрясающее действо – настоящий вальс на воде в исполнении каноэ и байдарок, выступления флайбордистов, творческих коллективов, ну, и, конечно, набирающая все большую популярность гребная регата «Миля «Витязя». Также всех приглашают ознакомиться с выставками и экспозициями музея, посетить антикварную ярмарку «Лавка боцмана». Участие в ней принимают коллекционеры - обладатели самых разных предметов, связанных с морской историей.

Начало в 10.00.

ПОБОЛЕЕМ!

Стадион «Калининград»

8 сентября

«БАЛТИКА» - «ФАКЕЛ» (0+)

В прошлой игре на новом стадионе «Балтика» наконец-то добыла первую домашнюю победу в этом сезоне. После этого, правда, случился отъезд Дмитрия Торбинского в «Енисей» и поражение от «Спартака-2» в Москве. Будем надеяться, балтийцы успели прийти в себя и начнут серию теперь уже домашних побед.

В связи с проведением чемпионата фейерверков и перекрытием подъездных путей, в этот раз добираться на арену придется немного иначе. Если для пешеходов и велосипедистов не меняется ничего, то на автомобилях без специального пропуска на парковки не пустят. Зато можно будет вновь воспользоваться шаттлами, как это было во время мундиаля. Автобусы будут отправляться от остановки «Родина-Мать» на Ленинском проспекте и от Южного вокзала, начиная с 12.00. Также можно будет воспользоваться шаттлами после окончания матча. Отправление от остановки у разворотного кольца №1. Цена билета за проезд – 20 рублей.

Начало в 15.00

Болельщики "Балтики" ждут от родной команды победы.Фото: Александр Подгорчук

ПОСМОТРИМ!

Южный парк

9 сентября

ГОНКИ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ (0+)

Это будут уже не первые подобные состязания в нашей области. Так, в марте этого года под Ладушкиным успешно состоялась международная гонка на собачьих упряжках «Янтарная шлейка 2 - Покорение гор». Второй год подряд гонка-фестиваль привлекает внимание зарубежных спортсменов и соответствует всем современным стандартам безопасности.

Нынешний забег назвали «Осеннем спринте». Кроме гонки обещают красочную музыкальную программу, возможность пообщаться с заводчиками и ветеринарами, розыгрыш призов.

Начало в 12.00.

ГУЛЯНИЯ

Зеленоградск

8 сентября

ДЕНЬ ГОРОДА (0+)

Площадь «Роза ветров»

10.30 Зарядка на песке

12.00. - 16.00 Показательные выступления серферов, сапсерферов, кайтсерферов, дайверов

12.00. Шоу гидроциклов

13.00 - 14.00 "Другой оркестр". Концерт оркестра под управлением Аркадия Фельдмана

14.30 Open-air pole dance

15.00. Алтимат фрисби. Мастер-класс для всех желающих по командному спорту с тарелкой фрисби.

16.00. Конкурс красоты «Мисс курорт русской Прибалтики 2018»

18.20 Поведение итогов и награждение победителей конкурса «Мотовыставка-2018»

18.30 Выступление ансамбля «Россичи» (Калининград)

19.20 Выступление группы «Лондон-Париж» (Калининград)

21.10 Выступление группы «Шляпная борода» (Калининград)

21.50 Шоу pole dance

22.00. Праздничный фейерверк

22.05 Выступление группы «Шляпная борода» (Калининград)

22.45 Огненное шоу

Пляж в районе спасательной станции

10.00. «Спасатель года». Соревнования среди спасателей

Пляж в районе кафе «Амбар» и «Дача»

11.00. Конкурс строителей замков на песке

12.00. «Властелин неба». Фестиваль воздушных змеев

15.00 - 18.00. «Цветофест». Фестиваль красок холи

Городской парк

12.00 - 18.00. «Сказочная деревня». Семейный фестиваль. Контактный зоопарк, показательные выступления судомоделистов, квесты, конное шоу от клуба «Каприоль», катание на байдарках, игры с викингами.

ЖИВОЙ УГОЛОК

9 сентября

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД (0+)

В выставке, которая носит статус «Кубка ДОСААФ России», будут участвовать 220 собак свыше 80 пород. Отдельно пройдет специализированная выставка собак породы среднеазиатская овчарка «Стражи Самбии-2018».

Расписание:

1 ринг: 09.00 – 13.40. В 15.30 - специализированная выставка: среднеазиатская овчарка

2 ринг: 10.00 – 13.10

Главный ринг: 14.00.

Выставка будет проходить во дворе регионального отделения ДОСААФ и по адресу: г. Калининград, ул. Озерная, 31а.

ПОГУЛЯЕМ!

Калининградский зоопарк

8 сентября

ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ (12+)

Животные в Калининградском зоопарке живут каждый по своему собственному расписанию. Кто-то активен утром, кто-то днем, а у кого-то бурная жизнь начинается лишь с наступлением сумерек, когда зоопарк уже закрыт. Как раз о таких «полуночниках», которых редко видят посетители, дикобразах, амурском леопарде, летучих собачках и т.п., и расскажет главный зоолог зоопарка Светлана Ярова. Особым подарком всем участникам экскурсии станет показательное кормление амурского леопарда по кличке Хан.

Начало экскурсии в 18.00.

Продолжительность - в зависимости от погоды до полутора часов.

Стоимость экскурсии: 100 руб. + входной билет в зоопарк (взрослый - 280 руб., пенсионный/студенческий – 100 руб., детский – 70 руб.)

ПРАЗДНИК

Центральный парк

9 сентября

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ (0+)

Главная цель праздника: продвижение трезвого и здорового образа жизни, привлечение горожан к занятиям творчеством, физической культурой и спортом. На празднике можно будет сдать нормативы ГТО, поучаствовать в творческих мастер-классах, посмотреть показательные выступления спортсменов. Кроме того, в программе:

- мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги;

- «Буккроссинг». Приноси свою книгу и получи книгу в подарок!

- мастер-класс по изготовлению открыток в виде фруктов;

- познавательная викторина.

- «Мастерская мультипликации для детей» (в 13:30). Ребята освоят техники прикладной плоской и объёмной анимации и оживят любимого книжного героя на мультстанке! Участвовать могут дети от 5 лет.

- мастер-класс по технике оригами ( в 14.00);

- игровая интерактивная программа «Мы выбираем здоровье!» и танцевальный флеш-моб на большой сцене в 15.20. Для ребят от 2 до 16 лет.

Все мероприятия бесплатные.

Время проведения праздника: с 12.00 до 16.00.