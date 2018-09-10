Итоги голосования на выборах в Калининграде 2018: без сюрпризов

СЕГОДНЯ 12:24 2018-09-10T12:37:17+03:00

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В отличие от некоторых других регионов России, где 9 сентября выбирали губернаторов или мэров крупных городов, в Калининградской области избирательная программа была скромнее. Главный ее пункт - дополнительные выборы депутата Государственной думы по округу №89, включающем Центральный и Московский районы Калининграда, а также несколько муниципалитетов области. Место стало вакантным после того, как весной этого года занимавший кресло депутата Алексей Силанов перешел на работу в администрацию Калининграда. За депутатский мандат в итоге решили побороться шесть человек, представляющих основные российские партии. Как и предполагали политологи, уверенную победу одержал бывший мэр Калининграда Александр Ярошук. После обработки 99 процентов бюллетеней его результат составил 40,2 процента голосов избирателей. На втором месте - Игорь Ревин от КПРФ - 22,5 процента, на третьем - Евгений Мишин, представляющий ЛДПР, - 13,6 процента.

Еще одни дополнительные выборы прошли в Калининградскую областную думу - по одномандатному избирательному округу №6 (часть Ленинградского района Калининграда). За депутатское кресло, освободившееся после того, как осенью 2017-го Игорь Рудников был лишен статуса депутата, претендовали пятеро. И здесь напряженной борьбы не получилось: победил бывший депутат Госдумы, замсекретаря регионального отделения "Единой России" Андрей Колесник. За него проголосовали более 2 тысяч человек или 38,2 процента избирателей. Второе место у Игоря Китаева - 25,4 процента, третье - у Ольги Завьяловой - 16,7 процента.

На довыборах в областную думу победил Андрей Колесник.Фото: Александр Подгорчук

Кроме того, в воскресенье выбрали новый состав окружных советов Гусевского, Нестеровского и Светлогорского городских округов, а также было "разыграно" одно депутатское кресло в окружном совете Ладушкина.

Отдельно стоит остановиться на явке. Высокой ее не назовешь при всем желании. На довыборах депутата областной Думы она, например, составила всего 13,7 процента избирателей, включенных в списки. На довыборах в Госдуму повыше, но также далеко от идеала - 20,1 процента. Причем бросается в глазах отличие в активности избирателей на востоке области, где явка в среднем превысила 30 процентов, и в областном центре, где избиратели на участки явно не торопились.

- Мы видим, что в Гусевском округе и вообще на востоке области явка значительно выше, чем в Калининграде, и это в первую очередь объясняется тем, что в кроме выборов в Госдуму здесь выбирают состав окружных советов, - сказала "Комсомолке" председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева. - А это значит, что граждане выбирают людей, которые непосредственно будут влиять на развитие муниципалитета.

Что касается низкой явки в Калининграде, то здесь, по мнению Оргеевой, свое слово сказала "усталость" от выборов - избирательные кампании проходят у нас с завидной регулярностью. А, кроме того, не нужно сбрасывать со счетов и фактор погоды. 9 сентября было, возможно, последнее теплое и солнечное воскресенье этого года, и поэтому калининградцы не упустили своего шанса - поспешили кто на морские курорты, кто на дачу.

Еще одна особенность этих выборов - то, что они прошли без громких скандалов, вообще практически без нарушений. Достаточно сказать, что проектом «Карта нарушений на выборах», который работает при поддержке движения в защиту прав избирателей «Голос», в регионе было зафиксировано всего 6 нарушений, которые носили сугубо технический характер.

- Отрадно отметить, что выборы прошли в абсолютно спокойном режиме, - сообщила председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская. - Достаточно сказать, что на выборах в Государственную думу мы не получили ни одной жалобы.

- Организацию выборов без сомнения можно оценить как хорошую, - присоединяется к ее словам руководитель горячей линии по связям с избирателями Общественной палаты Калининградской области Игорь Селиванов. - По поводу серьезных нарушений на горячую линию звонков не поступало. Единственный момент: мы получили сигнал, что не по всем адресам калининградцев были опущены приглашения прийти на выборы.

И еще один в чем-то парадоксальный факт. Некоторые жители областного центра жаловались в воскресенье, что не могут проголосовать. Мол, пришли в любимую школу, где еще недавно выбирали президента, а там все закрыто. Позже оказывалось, что голосовать они и не имели права, потому что живут в другом избирательном округе. Кто здесь виноват? Тот, кто недостаточно проинформировал избирателей? Или тот, кто "нарезал" избирательные округа, разделяя Калининград на две части?

Это вопрос.

Выборы прошли в спокойной атмосфере, нарушений практически не зафиксировали.Фото: Александр Подгорчук

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Жалоб не было, телефон горячей линии не надрывался"

Об итогах выбором мы поговорили с председателем Общественной палаты Калининградской области Ольгой Аринцевой.

- Ольга Петровна, как оцениваете ход выборов? Много ли было нарушений?

- Если говорить о наших общественных наблюдателях от Общественной палаты на участках, а это 91 человек, в основном усилия уходили на то, чтобы разоблачать фейки и слухи о возможных нарушениях. Например, история с военнослужащими. Когда говорили, что вот, только сейчас очень много военных идут на участок в Гусеве. Мы посмотрели – огромное количество военных, потому что там расквартирована крупная военная часть. Им что, для того, чтобы идти голосовать, переодеваться, чтобы в них не опознали военных?

- На что жаловались избиратели?

- Жалоб не было. Телефон горячей линии не надрывался. Звонки были, но не страшный шквал. Приходили женщины в Общественную палату и спрашивали: «Почему мы не голосуем?». Гражданская позиция вызывает глубочайшее уважение.

- В избиркоме сообщили, что было много звонков от граждан, которые хотели голосовать, но оказалось, что они не должны. То есть их избирательный участок на принимал участие в выборах. Почему это случилось?

- Это не случилось, это было установлено законом. Если посмотреть карту выборов, за Госдуму в Калининграде голосует часть Калининграда и часть области. Образно говоря – весь верх области не голосует, низ области голосует. Это по карте. У нас же довыборы, а не выборы депутатов в Государственную думу в полном объеме. И в облдуму у нас довыборы. И муниципальные выборы прошли в трех муниципалитетах. Так что все это было спланировано и спроектировано.

Если говорить о звонках, основное их количество касалось следующего: «Почему меня не известили?» и «Почему я не голосую?». Люди психологически привыкли к тому, что голосуют все. А тут, получается, что часть голосовали, а часть не голосовали. Человеку непонятно. Например, был звонок – человек привязан к участку №5 по горсовету, а по участку №6 по облдуме он не голосует. И он не понимает, почему так. Приходится разъяснять. И мы заранее поясняли и рассказывали. Просто люди не очень понимают, почему «здесь голосуют, а я не голосую». Никто никого не лишал избирательных прав, просто им голосовать не полагалось в этот раз. Им не за кого было голосовать, у них уже все по их участкам были выбраны, скажем так.