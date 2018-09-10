Мэр Калининграда Алексей Силанов: До конца года проезд в городском транспорте подорожает

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-10T12:59:40+03:00

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Накануне глава Калининграда Алексей Силанов стал гостем утренней программы "Говорит Калининград" на радио "Комсомольская правда". Вопросы мэру задавали и наши ведущие, и слушатели. Мы выбрали самые яркие и громкие заявления градоначальника.

О билетах

- Слышала, что до нового года в городском транспорте повысится стоимость проезда. Сколько будет стоить билет, уже известно? – поинтересовалась слушательница, дозвонившаяся в эфир.

- Нет, пока это не известно. Пока еще этот вопрос обсуждается, но действительно тариф на проезд будет повышен, - подтвердил Алексей Силанов.

- Именно до нового года?

- Да.

- А когда мы карточкой сможем за транспортные услуги рассчитаться?

- Думаю, что такая возможность будет в следующем году.

О платных парковках

- С этим безобразием надо разобраться, - заявил Силанов. - Сейчас по моему поручению комитет городского хозяйства разрабатывает пакет нормативно-правовых документов, который будет регулировать организацию парковок на территории города Калининграда. И не только в центре. Понятно, что мы пойдем от центра, тем не менее, буквально к концу этого месяца мы этот проект нормативно-правовых актов опубликуем для обсуждения и высказывания своих пожеланий. То, что порядок наводить надо – это несомненно, но послушаем, прислушаемся еще раз и пообсуждаем эту проблему с горожанами.

О летнем озере

Алексей Силанов напомнил, почему за реконструкцию набережной Летнего озера так никто и не взялся.

- В определенной степени это обязательства этого года, но так, к сожалению, получилось, что были приостановлены торги и заключение контракта на выполнение работ по этому озеру, - заявил мэр. - Сейчас объявлены новые процедуры, 17 сентября пройдут торги, и сразу после их завершения подрядчик приступает к работам по благоустройству Летнего озера. Ситуация находится на особом контроле, потому что времени очень мало. Мы будем жестко выстраивать график работы и еще более жестко контролировать.

Напомним, результаты предыдущих торгов, состоявшихся 15 августа этого года, были отменены после вмешательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области. По результатам конкурса, обустраивать Летнее озеро должна была фирма «Горсвет-Финанс», принадлежащая депутату горсовета Олегу Петросову. Подрядчик, который победит в конкурсе, должен закончить работы до 1 декабря этого года.

Алексей Силанов в студии радио "КП".Фото: Александр КАТЕРУША

Балтрайон вернется на карту?

Отвечая на вопрос радиослушателя, Алексей Силанов, заявил, что не против переименования части Московского района обратно в Балтийский.

- Мы подумаем над этим, - рассмеялся Силанов. – Я жил в Московском районе в свое время и с уважением относился к тому, как назывался соседний Балтийский район. Особой принципиальной проблемы я тут не вижу.

- А кто переименование может инициировать? – уточнил наш ведущий Василий Масальский.

- У нас нет административного деления в части управления. Сеть подведомственных администрации города предприятий и учреждений все равно имеют единое городское название и не привязывается к территории того или иного района.

- К депутату с такой инициативой можно обратиться?

- Да, конечно.

Про торговлю на улицах

Глава города объяснил, почему стихийная уличная торговля, которую удалось практически победить во время проведения ЧМ-2018, снова стала заметна.

- Чемпионат закончился, осень наступила, овощи созрели, яблоки появились, поэтому мы видим такой широкий размах, - рассказал мэр. - Я бы эту проблему разделил на две части. Первая – это когда люди пытаются найти возможность реализовать излишки выращенной продукции и торгуют в неустановленных для этого местах. А вторая ситуация в большей степени связана с определенными злоупотреблениями в этой сфере. Когда вдруг неожиданно появляются люди, торгующие мясом, рыбой и другими скоропортящимися продуктами без соответствующего медицинского заключения, здесь, наверное, следует идти двумя путями. Решать вопрос, связанный с созданием минирынков для тех, кто желает реализовать излишки, а когда грубо попираются все нормы и правила, связанные с безопасностью людей, то в этом плане мы намерены сотрудничать с министерством промышленности и торговли, Роспотребнадзором и УМВД.