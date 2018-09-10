За лето калининградцы забрали домой только пятую часть собак, отловленных к ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-10T13:06:35+03:00

Контракт на отлов животных у организации «Право на жизнь» заканчивается 25 сентября и он пока не продлен. Фото: Александр КАТЕРУША

Изменить размер текста: A A

В приюте калининградской организации «Право на жизнь» сейчас содержится около 420 животных, которых убрали с улиц перед чемпионатом мира по футболу. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда" рассказала сопредседатель организации Екатерина Ублинская.

- Пристроить удалось меньше, чем мы рассчитывали: только 76 собак (5 щенков, остальные взрослые). Один щенок-подросток уехал за границу — его забрала семья из Германии. Там жена из Калининграда, а муж — немец, были тут в гостях... Женщина хотела забрать еще одну собаку, но решила, что не справится (у нее двое маленьких детей). С вывозом сложностей не возникает — животные вакцинированы, чипированы и с документами, - рассказала Екатерина.

По словам зоозащитницы, люди чаще забирают из приюта необычных животных — с пятнышком на лбу, с глазами необычного цвета, а у простой дворняги обрести дом шансов мало. Однако, даже репостом в соцсетях можно помочь. Если под информацией о собаке, которая ищет дом, больше ста репостов — 90% вероятности, что ее заберут.

Как рассказала Екатерина Ублинская, контракт на отлов животных у организации «Право на жизнь» заканчивается 25 сентября и он пока не продлен. Территория приюта на ул. Дзержинского остается за организацией только до конца года. Что будет дальше, зоозащитники не знают, но уже подготовили проект сотрудничества, который собираются направить главе Калининграда. Выпуск программы «Говорит Калининград» о бездомных животных слушайте здесь.