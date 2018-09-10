2018-09-10T13:16:43+03:00
Экономика

Директор Центрального рынка Калининграда: Цены на мясо должны вырасти - поставщики ведь хотят выгоды!

Конкуренция снизилась из-за эпидемии африканской чумы свиней
Светлана БАРОН
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Покупателей новые цены вряд ли приятно удивят.Покупателей новые цены вряд ли приятно удивят.Фото: Александр Подгорчук
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Директор Центрального рынка Калининграда Сергей Званок ожидает повышения цен на свинину в ближайшее время в связи с АЧС. Об этом он заявил в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Объемы остаются прежними, но ветер спекулятивных настроений есть. Поставщики хотят получить выгоду в результате отсутствия полной конкуренции, которая была для этого момента. Закупочные цены для наших предпринимателей за последние недели начали повышаться в пределах 10%. На сегодняшний момент цена свинины прежняя, но на следующей неделе эти 10% отразятся на отдельных позициях, - заявил Званок.

Директор рынка назвал в эфире и некоторые цены. Так, карбонат сегодня стоит в рамках 330 рублей за килограмм, корейка - 230-250 рублей. После обеда, особенно в воскресенье, цены могут снижаться, так как продавцы хотят все сбыть и не сдавать продукцию на хранение. Кроме того, в связи с африканской чумой свиней (АЧС) на рынке ужесточен контроль — проверяют все автомобили, усиленно моют помещения. Лаборатория проверяет арендаторов, как обычно.

Из-за АЧС свиней поголовье свиней в сельхозорганизациях Калининградской области за июль сократилось на 28% до 164 тыс. животных, следует из данных Росстата. Это на 21% меньше, чем в аналогичный период 2017-го.

Свиноводческие предприятия региона снизили отгрузки продукции собственного производства на 30% до 2,5 тыс. тонн. В личных подсобных хозяйствах по сравнению с началом лета стадо свиней уменьшилось на 60%. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, по данным муниципалитетов, в хозяйствах населения на сегодняшний день остается около 2,5 тыс. свиней.

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