2018-09-10T17:34:40+03:00
Происшествия

Администратора сауны в Калининграде убили из-за 50 рублей

Отдыхающему не хватило денег, чтобы расплатиться за пиво. В ходе возникшей ссоры он схватился за нож и нанес женщине 14 ранений.
Игорь ОРЕХОВ
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Нелегалу из Узбекистана не хватило 50 рублей, чтобы расплатиться за пиво.Нелегалу из Узбекистана не хватило 50 рублей, чтобы расплатиться за пиво.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде задержан подозреваемый в убийстве администратора сауны на улице Киевской. Тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 8 сентября.

Сотрудникам регионального управления уголовного розыска совместно с коллегами из отдела полиции № 2 городского УМВД удалось установить, что к убийству может быть причастен 22-летний гражданин Республики Узбекистан, который находился в области нелегально.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, узбекистанец сознался во всем. По его словам, тем вечером он отдыхал в пресловутой сауне, потягивая запретное для мусульман пиво (наверное, надеясь, что Аллах не рискнет бросать свой взор на столь презренное заведение). Выпил столько, что денег, чтобы расплатиться, всего 50 рублей,не хватило. Администраторше это, естественно, не понравилось, дело дошло до ссоры, по ходу которой дама якобы оскорбила неплатежеспособного клиента. Мгновенно придя в исступление, тот выхватил свой клинок и принялся бить им женщину в лицо, шею, грудь…На теле погибшей нашли 14 ножевых ранений.

Убедившись, что жертва не дышит, убийца выгреб из кассы все, что там было - чуть более трехсот рублей, обшарил труп и завладел мобильным телефоном потерпевшей, а также газовым пистолетом, которым та не успела воспользоваться. После чего скрылся – хотя и не очень надолго.

- Данным действиям подозреваемого юридическая оценка будет дана в ближайшее время в ходе предварительного следствия, - пообещали в региональном Управлении СКР.

Правоохранители намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

В Калининграде убили администратора сауны.Вечером 8 сентября в сауне на улице Киевской в Калининграде было обнаружено тело женщины-администратора с признаками насильственной смерти. Незамедлительно полицейскими были организованы оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудниками регионального управления уголовного розыска совместно с коллегами из отдела полиции № 2 городского УМВД в кратчайшие сроки была установлена личность предполагаемого подозреваемого. На розыск и задержание особо опасного подозреваемого были ориентированы патрульные наряды, а также оперативный состав полиции. Днем 9 сентября по горячим следам оперуполномоченными уголовного розыска подозреваемый был задержан в районе Литовского вала в городе Калининграде. При себе у 22-летнего задержанного находился травматический пистолет, который был изъят в результате личного досмотра. Подозреваемого передали следственным органам.

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