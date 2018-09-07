Скандал продолжается: С начала учебного года в лицее №49 приступили к допросам родителей

СЕГОДНЯ 13:05 2018-09-07T13:05:42+03:00

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Сотрудники СКР России по Калининградской области продолжают следственные действия в отношении экс-директора лицея № 49 Людмилы Осиповой, причем непосредственно на родительских собраниях. Об этом «Комсомолке» рассказали родители лицеистов.

- В администрации лицея нам сказали, что из следственного комитета поступил запрос о графике родительских собраний. И с начала учебного года следователи ходят к нам на собрания и допрашивают родителей, - говорит мама ученика 8 «Б» класса Ирина Башкирова. – Сами понимаете, первое собрание в первой четверти наиболее важное и содержательное. Масса организационных вопросов, требующих неотложных решений. Для нас график проведения собраний был крайне неудобный. Спросили у классного руководителя, почему так? Выяснилось, что не завучи составляли такое расписание по параллелям, а следственный комитет! У нас свои школьные дела, не до допросов, а тут такое, следователи со своими вопросами… Но ведь в законе четко написано, вызывайте в комитет повесткой. Крайне неприятно.

Родители недовольны, пытаются бунтовать, отказываются от общения с представителями СКР в стенах класса.

Так, по словам Башкировой, 3 сентября, на собрания в одну из лучших школ Калининграда пришли одновременно 20 следователей и распределили равномерно свои силы по начальным классам. В каждый кабинет зашло два сотрудника СКР. Сели за первую парту и стали вызывать свидетелей пофамильно для личного допроса. По словам родителей учеников начальных классов, следователи заявили, что, если кто-то кто не согласится отвечать в классе, будет вызван в следственный комитет.

- Ну что же это такое, уже и нашего директора с работы убрали, а не могут успокоиться. Надоело! – в сердцах признаются свидетели поневоле. – Некоторые родители очень волнуются, переживают. Только при упоминании о следственном комитете у них дрожат руки, появляются слезы.

Напомним, формальным поводом для «наезда» на директора лицея №49 Людмилу Осипову, стала «сатанинская» вечеринка старшеклассников. Осенью 2017 года они провели традиционную церемонию посвящения в лицеисты. Никто бы и не знал о «параде субкультур», если бы дети не выложили в интернет видео со свиной головой и бутафорными бутылками. Шум подняли калининградские журналисты, опубликовав статью «Культ смерти за школьной партой». Прокуратура провела проверку по факту и потребовала уволить Людмилу Осипову. На защиту директора встали педагоги и ученики. Они разместили петицию против увольнения директора на портале change.org., которая собрала за несколько суток более тысячи подписей. Тем не менее, правоохранительные органы продолжали заниматься лицеем. Прошли обыски, допросы, изъятие документации. Детей и родителей, учителей поначалу вызывали на «беседы», а затем начались допросы. В итоге против Людмилы Осиповой возбудили два уголовных дела. В начале 2018 года предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, директор лицея «организовала заключение с родителями школьников договоров о добровольных безвозмездных пожертвованиях, которые, по сути, носили принудительный характер». А в середине июля этого года следователи открыли дело по мошенничеству. По версии следствия, Людмила Осипова с 2012-го по 2018-й год сдавала по соглашению в аренду Калининградской любительской футбольной лиге спортплощадку для проведения игр. И в обмен на аренду площадки руководитель лиги на добровольных началах делал взносы в попечительский совет лицея. Людмила Осипова, уволенная 27 июля, все обвинения правоохранителей отвергает.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области отказались давать комментарии по данному поводу, сославшись на «тайну следствия».