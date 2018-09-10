«Была куча золы, а стал почти заповедник»: Что сегодня происходит на золоотвале «Дарита»

СЕГОДНЯ 19:04 2018-09-10T19:03:21+03:00

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Жители Московского проспекта Калининграда и прилегающих к нему улиц многие годы жаловались на двух своих зловонных соседей, производных от целлюлозно-бумажного предприятия «Дарита»: вечно тлеющий короотвал на окраине улицы Ялтинской и раскинувшийся рядом с ним золоотвал. С недавнего времени новости о них на информационных порталах появляться перестали, хотя ранее они всплывали с завидной регулярностью. На дым жалобы прекратились, а с покрытых растительностью холмов ветер перестал разносить по округе золу.

Золоотвал, короотвал и свалка

Весной на бывшую промплощадку выезжал целый отряд журналистов, чтобы проверить, как подрядчик (компания «Дорстроймеханизация») занимается рекультивацией золоотвала. В проект входило снятие имеющегося растительного слоя, удаление сухостоя, корчевка деревьев и кустарников (правда, не всех), отсыпка дорог, прокладка дренажа, а также прокладка канала вдоль Преголи и отсыпка защитной дамбы. Правда, журналисты, протопав по грязи вдоль и поперек площадки, застали работы в самом разгаре, и вид у объекта тогда был не очень презентабельным.

А на днях корреспонденты «Комсомолки» вместе с экспертом, доцентом факультета биоресурсов и природопользования КГТУ Сергеем Кондратенко, решили проверить, к чему привела рекультивация золоотвала, и не грозит ли данный объект новыми проблемами. Еще по дороге Кондратенко рассказывал, как после закрытия «Дариты» площадями, отведенными под короотвал и золоотвал, пользовались застройщики, под шумок свозившие туда строительный мусор. Вскоре о свалке узнали и другие предприниматели, занимающиеся вывозом мусора. В итоге, постоянно воспламеняющийся короотвал поджигал и новоиспеченную свалку, а дым травил все соседние районы, попадая на конкретную улицу в зависимости от направления ветра.

... а так все горело и дымилось еще недавно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борьба с самовозгораниями

- Завозили сюда что ни попадя с 90-х годов, - рассказал Кондратенко. – Ворота сюда открылись практически сразу после того, как предприятие перестало работать.

- А как происходило возгорание? Кто-то поджигал эту свалку что ли постоянно?

- Здесь были огромные кучи, внутри которых в процессе гниения происходил выброс тепла. Происходило воспламенение, и загорались сразу большие объемы древесных остатков. К тому же, ветер эти кучи хорошо раздувал, приводя к тому, что все горело прямо открытым огнем. Чтобы прекратить пожар, необходимо было все это разворошить, что, собственно, и сделали.

- Чисто теоретически возгорания могут повториться?

- Количество опасных мест значительно уменьшили. Чтобы полностью избежать возгорания, нужно эту территорию полностью законсервировать. Либо нужно сделать глиняный замок (чтобы не попадал воздух), либо провести рекультивацию короотвала: вытащить всю органику, а на ее место завезти какой-то инертный грунт.

- Где-то еще есть похожие проблемы с короотвалами?

- Таких объектов на территории области несколько - уверяет Кондратенко. - Дело в том, что везде отходы перерабатываются практически сразу, а у нас они после закрытия предприятий пролежали много лет и начали гнить. С энергетической точки зрения эти отходы довольно бесполезны. Самое лучшее предложение – делать из отходов органические удобрения и вывозить их за пределы области.

Как бы то ни было, у короотвала сегодня есть владелец, «Юридическая компания «Империя». Фирма и занималась рекультивацией для дальнейшего использования земель. Пока неизвестно, как именно площади будут использоваться, так как земля еще не выведена из зоны промышленных объектов.

Угрозы для Преголи уже нет

Что же касается бывшего золоотвала, то тут большая часть работ уже проведена, и экологическая угроза от этого объекта практически нивелирована. Зола вместе с осадками не попадает в Преголю, так как на ее пути есть канал и дамба. Вся излишняя влага с поверхности либо отводится через дренаж в колодцы в созданный канал, либо испаряется.

- Для того, чтобы вытягивание влаги было более эффективным, подрядчик вдоль канала высадил ивы. Рядом, вдоль дамбы, высажены тополя, березы и липы. Тут были настоящие джунгли из камыша, - вспоминает Кондратенко. – Недавно на этом месте горы угольной пыли лежали. Работы были проведены. Часть деревьев убрали, оставив одну крупную рощу и рощу поменьше. На поверхность золоотвала был нанесен суглинистый экран и потенциально-плодородный слой почвы, который был обработан удобрениями. Тогда же, весной, с помощью гидропосева была высажена трава. Новые деревья были высажены уже упорядоченно, вдоль прудов и канала.

Эксперт Сергей Кондратенко уверяет, что количество опасных мест значительно уменьшили.Фото: Иван МАРКОВ

Недочеты устранят этой осенью

Конечно, прижились не все деревья, но на сентябрь, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии, намечен повторный осмотр рекультивированной территории вместе с подрядчиком.

- Подрядная организация предоставила нам гарантийное письмо, и в рамках гарантийных обязательств она за свой счет проведет замену погибших деревьев - пояснили в министерстве. – Также членами комиссии с самого начала приемки объекта был отмечен факт неравномерного формирования растительного покрова на значительной территории объекта. Вызван он не проектными решениями по озеленению территории, а погодными условиями и плодородностью почвы. Для устранения замечаний подрядчик 16 июня 2018 года провел повторный посев многолетних трав.

Как будет использоваться территория бывшего золоотвала дальше, решать уже мэрии, так как она является собственником площадки.

- Главное, что создана достаточно надежная основа для дальнейшего развития, - заключает Сергей Кондратенко.