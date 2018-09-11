2018-09-11T14:16:08+03:00
Общество

С парками и озерами неважно: Калининград получил оценку "удовлетворительно" за качество городской среды

При этом почти у всех российских городов-миллионников городская среда признана плохой
Кирилл Алексеев
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Городской пикник на верхнем озере в Калининграде.Городской пикник на верхнем озере в Калининграде.Фото: Александр Подгорчук
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Фонд "ДОМ.РФ" при участии Минстроя России и КБ "Стрелка" в очередной раз провел оценку состояния городской среды в городах России. Населенные пункты были разбиты на несколько категорий в зависимости от количества неселения. В категории "крупный город" индекс городской среды Калининграда составил 170 баллов, и наш город занял таким образом восьмое место (в прошлом году оценка была 164 балла). На первом месте в этой категории расположился Тамбов, на втором Тверь, на третьем Стерлитамак.

Общая оценка качества городской среды сложилась из нескольких частных оценок. Наивысшую оценку - 36 баллов - Калининград получил по показателю "Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства". Наименьшая оценка - 18 баллов - за качество озеленения и водные пространства. Это, кстати, выглядит немного удивительным, поскольку по количеству скверов, парков и водных объектов на душу населения Калининград, кажется, заметно опережает многих конкурентов в "материковой" России.

Остальные показатели Калининграда расположились следующим образом. Общественно-деловая инфраструктура - 31 балл, жилье и прилегающие пространства - 30 баллов, общегородское пространство - 29 баллов, уличная инфраструктура - 26 баллов.

Что интересно, рейтинг ДОМ.РФ показал, что по качеству городской среды Калининград не лучший город в регионе. Областной центр уступает маленькому Пионерскому, набравшему 178 баллов. Третье место в области после Пионерского и Калининграда занимает Гвардейск (165 баллов).

Если говорит в целом о рейтинге, обращает на себя внимание, что оценку "хорошо" по качеству городской среды в России получил лишь один населенный пункт, и это Москва. Ее совокупный показатель - 214 баллов. Для сравнения: у Санкт-Петербурга - 181 балл, остальные же города-миллионники получили неудовлетворительную оценку за качество городской среды (индекс - менее 150 баллов).

Как говорят авторы проекта, цель индекса качества городской среды не только в том, чтобы оценить город, но и в том, чтобы понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях. В рейтинге оценивается шесть типов пространств по пяти критериям. Система оценки состоит из 30 индикаторов, каждый из которых отвечает за определенный тип городского пространства и отображает степень качества среды по одному из критериев.

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