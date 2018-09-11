Битва за пассажиров в Калининграде: Автобусы начинают проигрывать рельсобусам

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-11T16:36:00+03:00

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На прошлой неделе мэр Калининграда Алексей Силанов в эфире радио "КП" объявил, что до конца года непременно вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Вряд ли эта новость кого-то удивила: в прошлом месяце выросла цена на проезд в междугородних автобусах. Причем, довольно существенно. Если раньше от центра Калининграда до центра Гурьевска (который, как известно, город-спутник) можно было доехать за 28 рублей, то теперь за 34. Но это мелочь. Билет до Балтийска стал дороже на 10 рублей, а до Гусева на 20.

- Транспортные предприятия ориентируются на приказ региональной Службы по государственному регулированию цен и тарифов, который разрешает увеличивать максимальную стоимость пассажиро-километра по области с 2,25 до 2,5 рубля, - сообщили изданию "Клопс.Ru" в Ассоциации перевозчиков Калининградской области.

При этом, как отметил президент некоммерческого партнёрства "Калининградский региональный транспорт" Владимир Гренц, «каждая компания будет индивидуально оценивать возможность повышения стоимости, но в пределах установленной нормы».

Позже ситуацию прокомментировали «Комсомолке» в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

- На территории Калининградской области действует 117 межмуниципальных маршрутов, - рассказала министр Елена Дятлова. - 19 маршрутов обслуживаются по тарифам, которые регулируются Службой по государственному регулированию цен и тарифов. Пять маршрутов переданы муниципалитетам. 93 маршрута действуют по нерегулируемым тарифам, при этом они не превышают установленный тариф 2 рубля 50 копеек за один пассажиро-километр. Затраты на топливо - основная расходная часть автомобильных перевозок. Таким образом основным фактором, повлиявшим на изменение тарифа, является рост стоимости топлива, которая значительно изменилась по сравнению с 2017 годом.

Спасает пассажиров от разорения железнодорожный транспорт. Там проезд всегда был дешевле, быстрее и комфортнее, чем в автобусах. А сейчас, ожидая наплыва туристов во время чемпионата мира по футболу, правительство региона – заказчик пригородных пассажирских перевозок КЖД, - наконец-то откорректировало расписание в сторону увеличения количества приморских рейсов и естественно их дополнительное субсидирование из регионального бюджета. К морю одна за одной полетели быстрые и комфортабельные «Ласточки» и народ рублем проголосовал «за» электрички. В свою очередь рельсобусы заметно разгрузили Калининград от пробок. Люди с удовольствием едут из Балтрайона, Чкаловска, Гурьевска, поселка Космодемьянского в центр Калининграда и обратно по железной дороге. И железнодорожный городской транспорт отхватывает себе все большую долю пассажиропотока. Поскольку выигрывает у автобусов и по скорости, и по цене.

Судите сами. По приказу региональной Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области тариф в пригородных поездах – 21 рубль за поездку от станции на расстояние до десяти километров, далее стоимость каждого последующего километра составляет 1 рубль 69 копеек. При таком раскладе стоимость билета от Южного вокзала до Светлогорска 2 – 82 рубля (105 рублей на автобусе), Пионерского – 68 рублей (97 - на автобусе), Балтийска - 84 рубля (на автобусе - 120 рублей). Билет из Гурьевска до Северного вокзала стоит 23 рубля, из Чкаловска - 21 рубль.

Как говорится, почувствуйте разницу.