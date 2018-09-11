Что угрожает Куршской косе: судьбу национального парка обсудят на публичных слушаниях

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-11T15:24:41+03:00

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Комиссия Общественной палаты по территориальному развитию, экологии и местному самоуправлению проведет публичные слушания по эффективности защиты и укрепления балтийского побережья. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал председатель комиссии и директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина.

- Несмотря на буны, променады и тетраподы, берега у нас продолжают сползать в море. Значит, что-то идет не так, и пора вмешиваться, - отметил Калина.

Перед слушаниями представители Общественной палаты опубликовали первое видео из серии о проблемах нашего побережья. В мини-фильме под названием «Склоны курортного Светлогорска продолжают сползать в море» обратили внимание на состояние «серпантина» - спуска с холма, построенного в 30-х годах прошлого века.

- За последние годы спуск трижды закрывали на ремонт — из-за двух провалов и обрушения центральной площадки. В 2014 году правительство выделило более 1,5 млн рублей на ремонт, но спуск снова в аварийном состоянии. Ливневые колодцы, отстойники и гасители не чистились много лет, забиты песком и мусором. А на месте бывших общественных туалетов функционирует ресторан, - рассказал Анатолий Калина. - Неумелые действия привели не только к разрушению откоса и потере зеленых насаждений, но и к разрушению опорных колонн, удерживающих весь серпантинный спуск. На главной лестнице у Солнечных часов из-за движения грунта разрушаются ступени, что подтверждают трещины и провалы. Все это впоследствии приведет к разрушению откоса и оползню всего берега, если не принять экстренных мер!

На слушания, которые пройдут 13 сентября в 15:00 по адресу Советский проспект, 13, приглашают всех калининградцев, кому есть что предложить для спасения склонов. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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