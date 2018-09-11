Дебют калининградца Дмитрия Стоцкого за сборную: 12 минут на поле, голевая атака и «чужой» угловой

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-11T15:53:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Событие, которого так долго ждали, произошло на 81-й минуте товарищеского матча Россия-Чехия в Ростове-на-Дону. По решению Станислава Черчесова поле покинул полузащитник Денис Черышев, вместо которого в игру вступил воспитанник калининградского футбола Дмитрий Стоцкий. Для нашего земляка (а заодно бывшего капитана "Балтики) это стало дебютом в матче за национальную команду.

Уже через две минуты Дмитрий вполне мог стать автором гола. Все началось с красивейшего финта Романа Зобнина, который сделал передачу на Константина Рауша, и тот прострелил в штрафную. Замыкать помчались сразу трое футболистов. Стоцкий в падении пытался достать мяч ногой и переправить в ворота, но в итоге сделать это удалось Дмитрию Полозу, который и установил окончательный счет 5:1.

На 88-й минуте Стоцкий «помог» чехам заработать угловой: в борьбе с Владимиром Коуфалом мяч ушел за лицевую линию от ноги калининградца. К счастью для нас, соперники реализовать этот стандарт не сумели.

На первой добавленной минуте Дмитрий сам разогнал атаку сборной, протащив мяч через все поле по левому флангу. Правда, ничего опасного из этой комбинации наши футболисты тоже не выжали.

Дмитрий успел поучаствовать в нескольких заметных эпизодах.Фото: кадр из трансляции на канале "МатчТВ!".

После игры мы дозвонились первому тренеру Стоцкого. Виктор Бирюков сегодня работает в СДЮШОР-5 и по-прежнему занимается с калининградскими ребятами.

- Конечно, игру смотрел, и все мы очень рады за Диму, - сказал Виктор Васильевич. - Обойма игроков у Черчесова сейчас большая, и будет ли Дима дальше выходить в составе, зависит только от него самого. У сборной впереди матч со Швецией в Калининграде, в котором он тем более захочет сыграть и будет стараться.

- Часто с ним созваниваетесь?

- Время от времени звоню. Последний раз разговаривали, когда они всей командой Станислава Черчесова с днем рождения поздравляли и усы нацепили. Сразу спросил у него: «Усы сбрил?» (смеется).

- Чем Дима выделялся, когда вы его тренировали?

- Прежде всего, трудолюбием и дисциплиной. Никогда не было такого, что «хочу иду на тренировку - хочу не иду». А ведь он не всегда в первый состав попадал. Из-за этого некоторые ребята вообще бросают футбол, но Дима работал над собой. Был, к слову, самый маленький у нас по росту, но это ему не мешало развиваться как футболисту. Видно было его желание. Он мини-футболом какое-то время занимался, но всегда хотел именно в большой футбол играть. И добился своей цели.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Стоцккий

Родился 1 декабря 1989 года в Калининграде.

В 7-летнем возрасте начал заниматься футболом в СДЮШОР-5. Позже получил приглашение в мини-футбольный клуб ЦСКА, но отклонил его. 1 ноября 2009 года дебютировал в составе «Балтики».

В 2010 году ушел в аренду в клуб «Клайпеда» из сильнейшего дивизиона Литвы, откуда вернулся в Калининград год спустя. Всего за «Балтику» Стоцкий провел 127 официальных матчей и в первой половине сезона 2014/2015 являлся капитаном команды.

Зимой 2015 года Дмитрий подписал контракт с клубом «Уфа» и попал в Премьер-лигу. Свой первый гол в элите отечественного футбола калининградец забил в ворота московского «Спартака».

В мае 2018 года Стоцкий перешел в «Краснодар», за который продолжает выступать в Премьер-лиге. Контракт рассчитан до июня 2022 года.

В августе 2017 года Дмитрий впервые был вызван Станиславом Черчесовым на сбор сборной России, но на поле в товарищеском матче с московским «Динамо» тогда не появился.