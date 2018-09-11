Назвали всех поименно: в Калининграде открыли памятник погибшим рыбакам

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-11T10:56:21+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, в Калининграде, на набережной Музея Мирового океана, открыли мемориал «Волна памяти» в честь погибших судов и рыбаков. Всего с 1949 года по 2007 год в морских пространствах потерпели крушение 39 судов, погибли 183 рыбака.

Идея увековечить память рыбаков, погибших в водах Мирового океана, родилась много лет назад. Первым шагом стала книга «Памяти погибших калининградских рыбаков», написанная капитаном Юрием Смирновым. Однако, как признается президент «Ассоциации морских капитанов» Валерий Мезенцев, в книгу вошли не все имена погибших рыбаков.

- Многие происшествия просто замалчивались, о них было очень сложно найти хоть какую-либо информацию. У всех на слуху была история рыболовного траулера «Тукан», на котором погибли 57 человек в 1967 году, - это самое крупное кораблекрушение в нашем регионе; МРТР «Ладушкин», на котором погибло 15 человек. Но были происшествия в 50-60-е годы, о которых мало кто знал, - говорит Валерий Мезенцев.

О многих происшествиях с калининградскими рыбаками удалось узнать только из архивов КГБ-ФСБ

Восстановить историческую справедливость взялись члены «Ассоциации морских капитанов». Не всю информацию о трагических случаях удалось найти в калининградских архивах, пришлось обращаться в архивы КГБ-ФСБ.

- С этими архивами непосредственно работал капитал Вячеслав Морозов. Сегодня правда восторжествовала - на мемориале обозначены имена всех погибших калининградских рыбаков, которые внесли огромный вклад в развитие рыбной отрасли Калининградской области. «Ассоциация морских капитанов» смогла найти информацию обо всех трагических случаях с калининградскими рыбаками. Это дань уважения этим людям, их семьям. Каждое имя найдено и увековечено, и мы надеемся, что больше трагедий в нашем рыбацком крае не будет, - отметил Валерий Мезенцев.

Поддержали проект создания памятного знака губернатор Антон Алиханов, глава города Алексей Силанов, председатель горсовета Андрей Кропоткин, директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин.

- История Калининградской области неразрывно связана с освоением морских пространств. Это славные страницы истории, трудового подвига. Сегодня мы отдаем дань уважения и вспоминаем тех, кто не вернулся. Мы вспоминаем трагические судьбы людей, которые шли осваивать морские пространства, думая прежде всего о могуществе и процветании нашей родины, о своих семьях, - отметил глава Калининграда Алексей Силанов.

Средства на проект выделили руководители рыбопромышленных предприятий, входящих в Союз рыбопромышленников Запада, в том числе группы «ФОР». Группа «ФОР» на сегодняшний день - крупнейшая рыбопромысловая корпорация Северо-Запада. Ее флот насчитывает 4 среднетоннажных и 11 крупнотоннажных судов, которые вылавливают в год до 180 тысяч тонн рыбы. Компания строит новые суда и инвестирует немалые средства в модернизацию имеющегося флота, шаг за шагом возрождая рыболовецкую отрасль Калининградской области.

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