День открытых дверей на АВТОТОР: Дрифт-шоу, летящие искры и «битва» лучших из лучших

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-11T18:28:51+03:00

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Конкурс профмастерства «Лучший по профессии» проводится на АВТОТОР уже в четырнадцатый раз и традиционно сопровождается Днем открытых дверей. В этот раз на заводе будут работать все производственные линии. Вместе с экскурсоводами гости смогут посмотреть работу сварочного цеха и четырех сборочных конвейеров. Можно даже будет проследить за окраской автомобилей на специальных мониторах (на саму линию окраски посторонние не допускаются даже в этот день).

Сам конкурс «Лучший по профессии», как и год назад, пройдет в шести номинациях - слесарь механосборочных работ, сварщик, комплектовщик, водитель погрузчика, контролер качества, маляр. В финал вышли 48 участников, которым предстоит посоревноваться в своем мастерстве. Победители получат премии: за третье место 15 000, за второе 25 000 и за первое - 50 000 рублей.

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Пока жюри будет определять лучших, зрителям предложат посмотреть грандиозное шоу с участием лучших спортсменов-автомобилистов Калининграда в дрифт-классе и команды из Литвы. После этого все желающие смогут прокатиться на дрифт-такси и освоить вождение на дрифт-трайках.

И еще. В День открытых дверей на АВТОТОР можно (и нужно!) брать с собой детей. Ребят ждут конкурсы с разнообразными призами и концертная программа.

Открытие конкурса - в 10.00. Желающих посетить автомобильный завод АВТОТОР ждут с 9.30 по адресу: ул. Магнитогорская, 4 (м/к имени А.Космодемьянского).

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