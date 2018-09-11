2018-09-11T18:28:51+03:00
Общество

День открытых дверей на АВТОТОР: Дрифт-шоу, летящие искры и «битва» лучших из лучших

22 сентября у калининградцев появится возможность заглянуть на «кухню» автозавода и поучаствовать в увлекательной программе
Николай Литвинов
Поделиться:
Гости смогут посмотреть работу сварочного цехаГости смогут посмотреть работу сварочного цеха
Изменить размер текста:

Конкурс профмастерства «Лучший по профессии» проводится на АВТОТОР уже в четырнадцатый раз и традиционно сопровождается Днем открытых дверей. В этот раз на заводе будут работать все производственные линии. Вместе с экскурсоводами гости смогут посмотреть работу сварочного цеха и четырех сборочных конвейеров. Можно даже будет проследить за окраской автомобилей на специальных мониторах (на саму линию окраски посторонние не допускаются даже в этот день).

Сам конкурс «Лучший по профессии», как и год назад, пройдет в шести номинациях - слесарь механосборочных работ, сварщик, комплектовщик, водитель погрузчика, контролер качества, маляр. В финал вышли 48 участников, которым предстоит посоревноваться в своем мастерстве. Победители получат премии: за третье место 15 000, за второе 25 000 и за первое - 50 000 рублей.

.

.

Пока жюри будет определять лучших, зрителям предложат посмотреть грандиозное шоу с участием лучших спортсменов-автомобилистов Калининграда в дрифт-классе и команды из Литвы. После этого все желающие смогут прокатиться на дрифт-такси и освоить вождение на дрифт-трайках.

И еще. В День открытых дверей на АВТОТОР можно (и нужно!) брать с собой детей. Ребят ждут конкурсы с разнообразными призами и концертная программа.

Открытие конкурса - в 10.00. Желающих посетить автомобильный завод АВТОТОР ждут с 9.30 по адресу: ул. Магнитогорская, 4 (м/к имени А.Космодемьянского).

реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Люди ломились оттуда»: в Самаре летчиков судят за то, что они самовольно вывозили жителей из зоны отчуждения Чернобыля
По мнению обвинения, экипаж не был в 30-километровой зоне отчуждения, а работы по эвакуации проводил по собственной воле, а не по приказу органов исполнительной власти
Новости 24
Контрабандист из Калининграда пытался ввезти в Литву 657 тысяч пачек сигарет на 179 млн рублей
В Калининграде с начала года построили 64 многоквартирных дома
В Калининграде провели учения с участием самолетов-истребителей
Власти советуют калининградцам получить документы в органах ЗАГС до 1 октября
Стали известны актеры, которые снимаются в Калининграде в сериале «Порт»
Калининградец украл из квартиры янтарь на 1 млн рублей
Четверо калининградцев украли с территории порта две тонны стали
За семь месяцев в Калининградской области более 90 тысяч детей прошли медосмотры
На улице Озерной в Калининграде «Гольф» влетел под грузовик
Пнувший полицейского ногой калининградец отделался условным сроком
Немецкая писательница приедет в Калининград, чтобы работать над романом
Калининградский порт может показать лучший грузооборот за последние 10 лет
Калининградскую продукцию отправят в Китай контейнерными поездами
В Калининградской области от гриппа привили больше 49 тысяч человек
Алексей Силанов: В Калининграде около 50 дворов нуждаются в реконструкции
В Калининграде задержали скрывавшегося более 20 лет убийцу из Хабаровска