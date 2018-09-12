2018-09-12T09:45:58+03:00
Здоровье

Число детских медосмотров в Калининграде выросло почти на 15 тысяч

На первом месте остаются болезни костно-мышечной и соединительной ткани
Николай Литвинов
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Перечень врачей-специалистов и инструментальных и лабораторных исследований определен федеральным законодательством в зависимости от возраста ребенка.Перечень врачей-специалистов и инструментальных и лабораторных исследований определен федеральным законодательством в зависимости от возраста ребенка.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Новая система детских профосмотров действует в нашей области с 2013 года. Перечень врачей-специалистов, а также инструментальных и лабораторных исследований определен федеральным законодательством в зависимости от возраста ребенка. К примеру, если в два года детей осматривают педиатр, а также детские врачи – стоматолог и психиатр, то, начиная с 15 лет, подростки проходят медосмотр у одиннадцати специалистов. По их итогам проводится комплексная оценка физического и нервно-психического развития, определяется группа здоровья, медицинская группа для занятий физкультурой. Профосмотр осуществляется только при наличии информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (родителя или иного законного представителя) на его проведение.

В 2017 году в Калининградской области медосмотры прошли 159 292 ребенка – почти на 15 тысяч больше, чем в 2016 году. За семь месяцев текущего года уже осмотрено 92 348 детей.

В прошлом году медики зарегистрировали на осмотрах 44,6 тысячи различных заболеваний, из них почти 13 тысяч- выявленных впервые. В структуре выявленных заболеваний у детей на первом месте болезни костно-мышечной и соединительной ткани, на втором – болезни глаза, на третьем – органов пищеварения. В сравнении с 2016 годом лидирующая позиция осталась неизменной, болезни глаза с третьего места переместились на второе, органов пищеварения – на третье.

- Мы полагаем, что дальнейшее внедрение в образовательных учреждениях проекта «Школьная медицина», здоровьесберегающих технологий, их совершенствование позволят остановить такую тенденцию и обеспечить сохранение здоровья детей, – подчеркнула заместитель министра здравоохранения региона Наталия Берездовец. – Поэтому сегодня наша основная задача – дальнейшее развитие профилактического направления педиатрической службы, соблюдение сроков проведения медосмотров, своевременная организация оздоровительных мероприятий, в том числе в случае необходимости - оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Глава региона Антон Алиханов отметил важность развития педиатрической помощи в Калининградской области. По его поручению в этом году будут объявлены конкурсные процедуры по реконструкции комплекса зданий Детской областной больницы. Кроме того, губернатор сообщил, что региональным министерством здравоохранения прорабатывается вопрос о строительстве двух поликлиник на территории города Калининграда.

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