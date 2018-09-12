«Он живет подводной охотой»: Под Знаменском третьи сутки ищут пропавшего дайвера

СЕГОДНЯ 14:52 2018-09-12T14:53:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Третьи сутки в водоеме под Знаменском ищут пропавшего ныряльщика. Альвидас Политика уехал на карьер возле поселка Прудное 10 сентября ночью, около 1:00 и должен был вернуться к 6 утра. Но дайвер домой не приехал. Тогда родные и забили тревогу.

У карьера был обнаружен автомобиль с вещами и мобильным телефоном. Снаряжения для погружений не было на месте.

- Это был наш карьер, наше любимое место. Мы там всегда отдыхали. Муж там рыбачил и часто ездил один не только на этот карьер, но и на Виштынец, и на море. Он живет подводной охотой! Это его хобби, удовольствие всей жизни, - говорит «Комсомолке» Елена, супруга ныряльщика.

Именно по ночам Альвидас погружался в поисках крупных трофеев.

- Да и рыба-то эта никому не нужна была. Тут все дело в этом диком азарте, - говорит Елена.

Поисками в среду, 12 сентября, занимаются около 10 человек, среди них трое водолазов от МЧС и дайверы-добровольцы.

- Во вторник наши специалисты произвели четыре спуска, проведя в воде в общей сложности 4 часа 20 минут, до этого тоже были длительные погружения, которые пока не дали результатов, - сказали в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

Альвидас Политика – ныряльщик с 25-летним стажем подводной охоты. Он вообще человек в области известный. В 2012 году Альвидас стал героем сериала "Комсомолки" о том, как частные таксисты в Калининграде переходят на "легальные рельсы". Материал об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.