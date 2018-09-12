2018-09-12T14:53:02+03:00
Происшествия

«Он живет подводной охотой»: Под Знаменском третьи сутки ищут пропавшего дайвера

Калининградец Альвидас Политика уехал на карьер возле поселка Прудное 10 сентября
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Именно по ночам Альвидас погружался в поисках крупных трофеев.Именно по ночам Альвидас погружался в поисках крупных трофеев.
Изменить размер текста:

Третьи сутки в водоеме под Знаменском ищут пропавшего ныряльщика. Альвидас Политика уехал на карьер возле поселка Прудное 10 сентября ночью, около 1:00 и должен был вернуться к 6 утра. Но дайвер домой не приехал. Тогда родные и забили тревогу.

У карьера был обнаружен автомобиль с вещами и мобильным телефоном. Снаряжения для погружений не было на месте.

- Это был наш карьер, наше любимое место. Мы там всегда отдыхали. Муж там рыбачил и часто ездил один не только на этот карьер, но и на Виштынец, и на море. Он живет подводной охотой! Это его хобби, удовольствие всей жизни, - говорит «Комсомолке» Елена, супруга ныряльщика.

Именно по ночам Альвидас погружался в поисках крупных трофеев.

- Да и рыба-то эта никому не нужна была. Тут все дело в этом диком азарте, - говорит Елена.

Поисками в среду, 12 сентября, занимаются около 10 человек, среди них трое водолазов от МЧС и дайверы-добровольцы.

- Во вторник наши специалисты произвели четыре спуска, проведя в воде в общей сложности 4 часа 20 минут, до этого тоже были длительные погружения, которые пока не дали результатов, - сказали в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

Альвидас Политика – ныряльщик с 25-летним стажем подводной охоты. Он вообще человек в области известный. В 2012 году Альвидас стал героем сериала "Комсомолки" о том, как частные таксисты в Калининграде переходят на "легальные рельсы". Материал об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Черняховске отдыхающие на лавочке бабушки помогли задержать квартирного вора
На калининградца завели уголовное дело за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
Шайка грабителей жестоко избила калининградца в его собственной квартире
ЦИК призвала расследовать эпизод выборной "карусели" в Калининградской области
В поселке под Озерском неизвестные украли крест с воинского захоронения времен Первой мировой войны
Калининградка отсудила у застройщика почти 700 тысяч за нарушение сроков строительства
Андрей Кропоткин – о серии поражений «Балтики»: Все выправится, надежда есть
Октябрьский остров в Калининграде получил официальное название
В Советске в лобовом столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека
В калининградской «Балтике» объяснили, почему Торбинский ушел в «Енисей»
В больнице Озерска отремонтировали терапевтическое отделение
Пропавшая в Калининграде школьница благополучно нашлась
За сутки в области в ДТП пострадали два человека
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает рейс из Калининграда в Пермь
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отключили электричество и воду
Работникам предприятия в Озерске выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры
Алиханов поручил максимально сократить количество гастарбайтеров на калининградских предприятий
Министр: Калининградская область в лидерах по количеству высококвалифицированных работников
Роспотребнадзор: В Калининградской области активизировались клещи
Спортсменка из Калининграда завоевала золото студенческого чемпионата мира по борьбе