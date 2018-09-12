2018-09-12T16:54:16+03:00
Происшествия

Беда не приходит одна: Озеро Шенфлиз вначале отравили фенолом, затем его занесло угольной пылью

Прокуратура Московского района выясняет все обстоятельства происшествия
Ольга ГОНЧАРОВА
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В августе в озеро Шенфлиз попали нефтепродукты.В августе в озеро Шенфлиз попали нефтепродукты.Фото: "Янтарные моржи"
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Мы неоднократно писали о загрязнении озера Шенфлиз в Калининграде. Вначале в водоеме были обнаружены нефтепродукты и фенол, а в сентябре озеро буквально накрыло угольной пылью. По факту загрязнения прокуратурой Московского района проводится проверка. Сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии привлечены к этой работе в качестве экспертов.

- В настоящий момент виновные лица не установлены. В связи с поступлением к нам информации о загрязнении озера Шенфлиз угольной пылью проведен осмотр акватории озера и прилегающих территорий. На момент осмотра от места складирования угля, расположенного около железнодорожных путей недалеко от станции «Дзержинская – Новая», наблюдалось выделение дыма с характерным запахом горения, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Поскольку объекты железнодорожного транспорта подлежат федеральному государственному экологическому надзору, собранная информация была передана в Управление Росприроднадзора по Калининградской области. Росприроднадзор направил в адрес ОАО «РЖД» уведомление о составлении протокола об административном правонарушении.

Купание в озере Шенфлиз на окраине Калининграда было запрещено властями Калининграда из-за высокой концентрации ядов.

- Наличие в озере Шенфлиз предельно допустимых концентраций химических веществ создает реальную опасность возникновения заболеваний, - заявили в пресс-службе мэрии.

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