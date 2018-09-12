Только для богатых: Центр Калининграда хотят превратить в пространство платных парковок

СЕГОДНЯ 17:13 2018-09-12T17:13:32+03:00

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В Калининграде разработают программу по созданию пространства платных парковок. Чем это обернется, выяснили в программе «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда".

- Мы рассматриваем несколько положительных опытов. Например, Белгорода. И соответственно проработав эту программу в этом году основательно мы её будем реализовывать, - пообещал на прошлой неделе в эфире радио «Комсомольская правда» глава дорожно-транспортного управления городской администрации Олег Кутин.

В упомянутом чиновником Белгороде программа действует с 2016 года. Час на парковке стоит 30 рублей, в городе работает 134 платных парковки на 1700 мест в целом. Есть паркоматы, работает интерактивная карта, на которой можно посмотреть количество свободных мест на каждой парковке, оплатить услугу можно по sms.

Однако это не так просто реализовать в Калининграде, говорит директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, доктор технических наук Михаил Якимов.

- Важно предусмотреть множество разных документов, утвердить в администрации методику расчета цены на парковку, чтобы они не стояли пустыми, создать комиссии и наладить диалог с держателями базы данных транспортных средств, закрытые системы, каналы связи, сервера и так далее… Только после этого можно объявлять конкурс и приглашать инвестора. В Калуге, Белгороде и Перми это получилось. А вот Москву уже не стоит приводить в пример. Там это превратилось в инструмент дополнительных доходов в бюджет, а водители так и не могут найти свободных мест на центральных улицах даже за плату, - говорит эксперт.

Оплатить час на парковке, когда приехал в магазин в выходной день — это одно, а платить ежедневно за 8 часов, пока ты на работе — другое.

- Да, отчасти это будет парковка «только для богатых», - признает Якимов. - Но задача каждой семьи при покупке автомобиля планировать все затраты, которые связаны с эксплуатацией. Услуга паркования - такая же, как заправка, мойка и ремонт автомобиля. Эти затраты должен нести именно владелец автомобиля, а не все сообщество. Городские территории используются эффективно, если за день на парковочном месте стоит не один автомобилист, а 7-8. И деньги не являются инструментом пополнения бюджета, это цивилизованный способ регулирования, вместо правила «кто раньше встал, того и тапки». Надо создавать затруднения для людей, которые приезжают на работу и оставляют автомобиль на восемь часов на территориях общего пользования.

Тем временем платные парковки, которые уже работают в центре Калининграда, без клиентов не остаются.

- У нас оставляют машины не только покупатели, но и сотрудники бизнес-центра и гости отеля, - рассказал начальник отдела аренды одного из торговых центров Сергей Устьянцев. - В будний день очень мало свободных мест, в выходной — побольше. Парковка стоит как везде - 50 рублей час, 15 минут бесплатно, есть льготный ночной тариф. Подземный паркинг — дорогое в обслуживании удовольствие (пожарная система, вентиляция), но прибыль позволяет компенсировать расходы.

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