«Манго телеком» представила отраслевое решение для туриндустрии

12 Сент. 09:20 2018-09-13T10:23:44+03:00

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Решение адресовано как турагентствам и туроператорам, так и компаниям, управляющим гостинично-курортным бизнесом.

Сервис базируется на платформе центра обработки вызовов Mango Office, который позволяет построить контакт-центр и работать со всеми типами обращений, используя только интернет-без подключения к традиционным каналам связи. Пользователю при этом доступен широкий набор функций профессиональной телефонии и специальных инструментов для других каналов клиентских коммуникаций.

«Основная потребность компаний в туристическом бизнесе - эффективная работа со входящими обращениями: важно не терять и максимально быстро отрабатывать входящие», - разъясняется в материалах «Манго телеком». Платформа Mango Office решает эти задачи.

Чтобы обеспечить максимально быструю реакцию менеджеров на обращения, для приема вызовов в Mango Office настраиваются режимы распределения вызовов между принимающими звонки сотрудниками. Одновременно аналитика Mango Office отслеживает изменения всех критичных параметров работы телефонии и в режиме онлайн уведомляет руководителя контакт-центра по SMS или по электронной почте о ситуациях, когда сверх допустимых отклонений увеличивается очередь звонков, время ожидания ответа или количество пропущенных вызовов. С пропущенными звонками Mango Office работает автоматически: первого же освободившегося менеджера центр обработки вызовов соединяет с клиентом, который не дождался ответа специалиста, когда звонил сам.

Клиенты могут звонить в офис не только по телефону, но и с компьютера, находясь на сайте, также доступна опция заказа телефонной консультации. По данным «Манго Телеком», эти дополнительные каналы связи обеспечивают прирост в обращениях и конверсиях.

Принять звонок менеджер может даже при отсутствии на рабочем месте. Это одна из функций мобильного приложения Mango Talker. С его помощью «Манго Телеком» предлагает организовать и подключение удаленных сотрудников. Чтобы выйти на линию, начать принимать звонки или самостоятельно обзванивать клиентов, необходимо лишь установить Mango Talker на смартфон или персональный компьютер.

С помощью Mango Office можно работать и с текстовыми сообщениями в таких набирающих популярность каналах коммуникаций, как чаты на сайтах, социальные сети и мессенджеры. «Манго Телеком» предлагает собственный, единый для всех текстовых каналов интерфейс, позволяющий эффективно организовать переписку.

Особое внимание провайдер обращает на то, что коммуникации Mango Office интегрированы с множеством бизнес-приложений, включая отраслевые программные продукты - такие, как U-ON Travel, TourControl, «Мои туристы» и др.

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