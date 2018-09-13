Страна других: помощь наркозависимым и вич-инфицированным

Страна других.Как быть, если вы сами или ваши близкие страдаете наркозависимостью, ВИЧ или попали в трудную жизненную ситуацию. В студии Виктория Осипенко, председатель совета общественной организации Юла , и Герман Урыков, лидер инициативной группы Становление