Страна других: помощь наркозависимым и вич-инфицированным
В студии Виктория Осипенко, председатель совета общественной организации «ЮЛА», и Герман Урыков, лидер инициативной группы «Становление»
Страна других. Герман Урыков и Виктория ОсипенкоФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:
Страна других.Как быть, если вы сами или ваши близкие страдаете наркозависимостью, ВИЧ или попали в трудную жизненную ситуацию. В студии Виктория Осипенко, председатель совета общественной организации Юла , и Герман Урыков, лидер инициативной группы Становление
Страна других. 13 сентября 2018 года
00:00
00:00