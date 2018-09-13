2018-09-13T15:33:40+03:00
Страна других

Страна других: помощь наркозависимым и вич-инфицированным

В студии Виктория Осипенко, председатель совета общественной организации «ЮЛА», и Герман Урыков, лидер инициативной группы «Становление»
Елена ВОЛОВА
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Страна других. Герман Урыков и Виктория ОсипенкоСтрана других. Герман Урыков и Виктория ОсипенкоФото: Иван МАРКОВ
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Страна других.Как быть, если вы сами или ваши близкие страдаете наркозависимостью, ВИЧ или попали в трудную жизненную ситуацию. В студии Виктория Осипенко, председатель совета общественной организации Юла , и Герман Урыков, лидер инициативной группы Становление

Страна других. 13 сентября 2018 года

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