«Калининградский зоопарк даст фору многим зоосадам Восточной Европы»

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-13T10:43:55+03:00

Известный английский специалист Энтони Шеридан заглянул к нам с инспекцией и, кажется, остался доволен

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Калининград посетил авторитетный европейский эксперт по зоопаркам, автор книг о популярных зоопарках Европы 77-летний Энтони Дэвид Шеридан. Причин для визита, по его собственному признанию, было две. Во – первых, калининградский зоосад входит в число зоопарков с довоенным прошлым. Во – вторых, посоветовали коллеги из EAZA - Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Много диких обезьян…

Еще перед началом визита Шеридана директор зоопарка Светлана Соколова отметила, что сравнивать нас эксперт будет не с Венским и не с Берлинским зоопарками, а с такими же кандидатами в члены EAZA (каковым мы являемся уже 14 лет). То есть с зоопарками Белграда, Каунаса и другими зоосадами из стран восточной Европы.

Между тем, чтобы удостоиться титула «Лучший европейский зоосад» зоопарк должен быть реально лучшим по огромному числу параметров, начиная с ландшафтного дизайна. Как признался сэр Энтони, именно ландшафтный дизайн нашего зоосада с его многообразной растительностью впечатлил в первую очередь. Похвально отозвался англичанин о коллекции таких популярных животных как слоны, жирафы, человекообразные обезьяны – орангутаны, гиббоны и колобусы. А также о тропическом доме, в котором обезьяны обитают. В частности, отметил эксперт, пространство организовано так, что животные живут в условиях, максимально приближенных к природе.

- В этом плане ваш зоопарк даст фору многим зоосадам восточной Европы, - похвалил Шеридан.

Порадовало гостя и внимание, которое уделяется сохранению исторических зданий. Основным же негативным моментом эксперт считает изобилие бетонных конструкций на территории зоопарка. Впрочем, отметил Шеридан, это вопрос времени и денег…

"Зоопарк – это всегда столкновение интересов животных и посетителей", - считает эксперт.Фото: Александр Подгорчук

Место столкновения интересов

- Зоопарк – это всегда столкновение интересов животных и посетителей, - заявил эксперт. - Я всегда стараюсь рассматривать этот вопрос в соотношении 50 на 50. Так, с точки зрения интересов посетителей несовершенство сафари парков в том, что они, как правило, находятся в большом отдалении от городов, и в них представлено очень мало видов фауны. А такие зоопарки как ваш, калининградский, удобны для посещения, поскольку находятся в центре города. Если говорить об интересах животных, то вольеры должны быть спроектированы так, чтобы у зверей всегда была возможность спрятаться от посетителей. В калининградском зоопарке вольеры отстроены именно так, и это серьезный козырь.

Кульминация конфликта между зверями и посетителями – это трагические инциденты с нападением хищников на людей. При этом, свидетельствует Энтони Шеридан, подобные драмы нередко происходят в весьма «продвинутых» зоопарках. Например, в Кёльне и в Лондоне. Чаще всего это инциденты с нападениями тигров на посетителей и сотрудников зоосадов. Калининградцам памятен случай нападения тигра на сотрудницу зоопарка.

- Предотвратить трагедии в зоопарках на сто процентов невозможно, ведь никто не отменял человеческий фактор. А технологические решения не всегда срабатывают. Киперы должны досконально знать особенности психологии хищных зверей, но и получать более высокие зарплаты, - говорит Шеридан.

Увы, о таких радостях можно пока только мечтать …Если многие европейские зоопарки, по свидетельству Шеридана, процветают за счет спонсорских вложений, то для нас это нереально.

- У нас компании не имеют преференций за спонсорство, - сокрушается Светлана Соколова, - конечно, есть определенные пожертвования, но о больших деньгах говорить не приходится.

Шансы есть

На сегодняшний день оценка Шериданом зоопарков – это своего рода аналог звезд Мишлена в ресторанном бизнесе. Войти в лист «Best Zoos in Europe» - мечта многих, и после визита английского эксперта у Калининграда появилась надежда.

- Сэр Энтони пообещал высказать в офисе EAZA мнение, что мы готовы к переходу в статус членов Ассоциации , - говорит Светлана Соколова, - А это подразумевает возможности пополнения коллекций животных, доступ к получению новейших знаний о зоопарках и, разумеется, высочайший статус – на уровне лучших европейских зоопарков. То, к чему наша команда шла все эти годы.

КСТАТИ

Топ-10 лучших зоопарков Европы по версии Энтони Шеридана:

1. Зоопарк Вены «Шенбрунн» (Австрия)

2. Зоопарк Лейпцига (Германия)

3. Зоопарк Берлина (Zoologischer Garten, Германия)

4. Зоопарк Цюриха (Швейцария)

5. Зоопарк Роттердама (Нидерланды)

6. Зоопарк Честера (Великобритания)

7. Зоопарк Кельна (Германия)

8. Зоопарк Базеля (Швейцария)

9. Зоопарк Бургера (Нидерланды)

10. Зоопарк Копенгагена (Дания)