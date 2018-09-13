Давид Смелянский: «Балтийским сезонам» пора меняться – я жду ваших предложений!

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-13T11:09:28+03:00

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Остается чуть меньше месяца до открытия XV международного фестиваля искусств «Балтийские сезоны». С 6 октября по 30 ноября на площадках Калининграда и Светлогорска пройдут спектакли и концерты с участием актеров, музыкантов, коллективов с мировыми именами. О закулисье фестиваля на радио «КП» и за рамками радиопрограммы рассказал художественный руководитель и генеральный продюсер арт-марафона «Балтийские сезоны» Давид Смелянский.

«Не о таком спектакле я мечтал!»

- В июне этого года вы заявили, что фестиваль уже не может существовать в нынешней форме. Каким вы видите его будущее?

- Чуть позже скажу об этом. А начать хочу с театрального анекдота. Приходит Карабас домой. Видит: растерзанная Мальвина, пьяный Пьеро, Буратино догорает в печи. Карабас сел в кресло, прикурил от Буратино и задумчиво произнес: «Да-а-а, не о таком театре я мечтал…»

- Анекдот перекликается с нашим вопросом?

- «Не о таком театре я мечтал»… Это я о спектакле, которым мы будем открывать XV фестиваль «Балтийские сезоны». Я не предполагал, что получится ТАКОЙ спектакль!

- Вы о спектакле «Реверс»?

- Московский театр мюзикла, которым руководит Михаил Швыдкой, недавно открыл восьмой сезон. Несколько лет назад вместе с канадской компанией «Семь пальцев» театр поставил спектакль «Принцесса цирка». Для этого спектакля искали актера, который выполнил бы смертельный трюк без страховки. И знаете, нашелся такой человек! Это Андрей Кольцов – лауреат международных цирковых конкурсов в Монте-Карло, Париже и Китае. Девять лет отработал в «Цирке дю Солей». Андрей стал автором акробатической концепции и исполнителем номера Мистера Икс в спектакле «Принцесса цирка». Именно он выступает и режиссером спектакля «Реверс», премьера которого состоялась в феврале этого года в Москве. Калининград – второй город в России, зрители которого смогут увидеть совершенно новое, уникальное явление – на стыке театра и цирка, хореографии и акробатики. После Калининграда спектакль едет в Индию.

- Кстати, коллектив «Семь пальцев» калининградцам знаком именно благодаря фестивалю «Балтийские сезоны»…

- Да, верно, привозили мы в Калининград этот коллектив. И он здесь не прошел с тем успехом, который я предполагал…

- Спектакль «Реверс», говорят, хорош тем, что его создатели смогли уйти от цирковых штампов. Это так?

- Чтобы начать работу над «Реверсом», команда отказалась от услуг профессионалов цирка. В каких-то кружках, домах творчества нашли молодежь, которая заразилась идеей этого спектакля. Полгода ребята в прямом смысле жили в театре, репетируя эту историю. И такой нет нигде в мире! Однажды после спектакля «Реверс» я услышал, как юная зрительница сказала: «Я прожила свою жизнь!». Эти слова мне очень дороги…

- Так, каков возраст артистов спектакля?

- Максимум - 20 лет.

«Я люблю тебя, «Лодочник»!»

- Еще один сюрприз для зрителей – выступление на фестивале клоуна Хоуш-Ма-Хоуш.

- Да простят меня калининградцы, мы с вами говорим о мировой звезде. Он только что с успехом выступил в Авиньоне (ежегодный европейский театральный фестиваль, в июле этого года он прошел 72-й раз. – Ред.). Это такой… Феллини от цирка. Настоящее имя – Семен Шустер, ведущий артист кабаре «Лидо» в Париже.

- Лично вы давно знакомы с Хоуш-Ма-Хоуш?

- В 2002-м я был директором Росгосцирка. Близилось 60-летие моего друга, известного актера Александра Калягина. И я вспомнил одну историю из детства Саши. Когда он был маленький, мечтал стать клоуном. Мама даже построила ему деревянный театр. Мне подумалось, что будет правильно сделать его юбилей с клоуном. И я нашел Хоуш-Ма-Хоуш. И праздник вел именно этот артист. Так мы и познакомились. И я очень рад, что и калининградцы с ним скоро познакомятся.

- На какой спектакль фестиваля активнее всего покупают билеты?

- На «Лодочника». Его представляет Московский театр «Et Cetera» под руководством упомянутого уже Александра Калягина. Художественным руководителем постановки является легендарный режиссер Роберт Стуруа. В спектакле заняты молодые актеры. И живая музыка!

Калининград – город театралов

- В программе нынешнего фестиваля – работы калининградских театров. Почему вы решили включить постановку «А если завтра нет?» и оперу «Иоланту» в список участников?

- Это дань уважения, это благодарность фестиваля Калининградскому драматическому театру и Калининградскому музыкальному театру. Михаил Андреев, будучи на посту министра культуры Калининградской области, затем – художественным руководителем драматического театра, всегда делал все возможное, чтобы фестиваль был и развивался.

- Только благодарность?

- В данном случае я говорю о комплексе художественных и организационных перемен, которые произошли в театрах Калининграда.

- На ваш взгляд, фестиваль за 15 лет сильно повлиял на общий, скажем так, культурный фон Калининграда?

- Калининград сегодня – популярный город. Сюда с удовольствием едут выступать разные коллективы. Конечно, влияние фестиваля есть на эти процессы. Я много раз говорил о том, что когда 15 лет назад мы начинали, ре-е-едкая «птица» долетала до Калининграда. Театры Калининграда продвинулись. Их работы станут украшением нынешнего фестиваля.

Давид Смелянский.Фото: Егор Сачко

«Скажи мне, что ты ждешь…»

- Согласитесь, фестивалю сегодня непросто конкурировать, например, с программой больших гастролей?..

- Нет, нет, я не хочу ни с кем конкурировать. Но о том, что фестивалю пора меняться, да, сегодня говорим.

- У вас есть идея, как меняться, в какую сторону идти?

- Преждевременно пока об этом говорить. А вот я вас спрошу. Чего ждут калинниградцы от «Балтийских сезонов»?

- За всех говорить не могу, но за себя отвечу. Я жду именно театры. Жду современную драматургию. Жду классику.

- У меня такое предложение к вашим читателям. Пусть в редакцию читатели присылают свои рассказы об ожиданиях. Три месяца я готов принимать предложения. Вы же сможете мне передать их… Вообще же, чтобы менять форму фестиваля, нужно помнить, какое место занимает Калининградская область в экономической, политической и культурной карте России. Возможно, стоит говорить о монументальной пропаганде театрального искусства России именно здесь, в самом западном городе нашей страны.

«Нельзя театр равнять со стройкой»

- В этом году бюджет Калининградской области поддержал фестиваль?

- Эта поддержка осуществляется на протяжении 15 лет.

- Можете назвать ее объемы?

- Не могу, потому что к фестивалю применяются те же требования, что и к заводу по изготовлению кирпича. Мы проходим такую процедуру, как тендер. Заявляем программу, за полгода договариваемся с Денисом Мацуевым, с Хоуш-Ма-Хоуш, с Александром Филиппенко об их участии в фестивале, об их условиях. А затем проводится конкурс, в котором мы можем и не победить. В этом году у нас отняли полтора миллиона рублей в результате конкурса. Несколько лет назад эта сумма была больше – четыре с половиной миллиона рублей. Если честно, мы до сих пор в долгах, и не можем выбраться из этой ямы. Нельзя театр ровнять со стройкой! Да, денег не много на этот фестиваль. Но я понимал, что провести его мы должны достойно.

- На какую программу – самые дорогие билеты?

- На джазовый концерт с участием Дениса Мацуева мы чуть подняли цены. На все остальные спектакли – стоимость билетов вполне демократична.

КОНКРЕТНО

Программа фестиваля "Балтийские сезоны"

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" пройдет в Калининграде и Светлогорске с 6 октября по 30 ноября 2018 года.

6 октября, "Янтарь-холл" — открытие. Спектакль "Реверс" (режиссёры — Андрей Кольцов, Ирина Дрожжина). Московский театр мюзикла.

7 октября, Калининградский областной музыкальный театр — опера П.И. Чайковского "Иоланта" по драме Г. Герца "Дочь короля Рене" (руководитель постановки — Дмитрий Бертман, режиссёр — Илья Ильин).

9 октября, Калининградский областной музыкальный театр — спектакль "Лодочник" по пьесе Анны Яблонской (режиссёр — Иван Косичкин). Московский театр Et Cetera. Действие спектакля сопровождается живой музыкой в исполнении оркестра "Папоротник".

20 октября, Калининградский областной музыкальный театр — комедийное шоу "Хоуш-Ма-Хоуш".

13 ноября, Калининградский драмтеатр — спектакль "Зойкина квартира" по пьесе М. Булгакова (режиссёр-постановщик — Павел Пронин). Национальный академический драматический театр им. М. Горького (Республика Беларусь).

14 ноября, малая сцена — спектакль "А если завтра нет?" по пьесе Дмитрия Богославского (режиссёр-постановщик — Александр Серенко).

15 ноября, Калининградский драмтеатр — моноспектакль народного артиста России Александра Филиппенко "У автора в плену".

30 ноября, театр эстрады "Янтарь-Холл" — закрытие фестиваля. Джазовое шоу "Классика и джаз" с участием народного артиста России Дениса Мацуева.