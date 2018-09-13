Стройматериалы собирали всем миром: Как военный пенсионер восемь лет строил дорогу в Светлогорске

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-13T12:21:37+03:00

Василий Перебейнос вместе со своими сыновьями проложил более 200 метров улицы Мичурина, которой теперь пользуется весь курортный город

Изменить размер текста: A A

«Главное – начать…»

На днях пресс-служба администрации Светлогорского района опубликовала короткое сообщение о том, что в приморском городе закончилась восьмилетняя эпопея со строительством отрезка дороги на улице Мичурина. Инициатором прокладки улицы стал военный пенсионер Василий Перебейнос, который пригласил на открытие мэра города и всех, кто в течение последних лет помогал ему со стройматериалами. Собравшиеся прогулялись по улице, вымощенной бетонными плитами, и оценили выполненную пенсионером работу на «отлично».

Корреспонденты «Комсомолки» встретились с Василием Моисеевичем, и он подробно рассказал, как удалось превратить разбитую грунтовку в современную дорогу с практически идеальным покрытием.

- Все началось с прокладки Песочной улицы в 2008 году. Я решил ознакомиться с проектом, из которого узнал, что поворот в нашу сторону никто делать не обирается.

Укладка основания под тротуар.

Попытки объяснить необходимость прокладки двухсот с лишним метров асфальта в сторону детского сада и вдоль ряда частных домов ни к чему не привели. К тому же, вскоре у дорожников закончились деньги, и стройка вовсе встала. Завершить успели только отсыпку гравием и установку бортового камня. (Впрочем, за зиму расчищавший снег грейдер успел разломать все бордюры.)

- Я снова пошел к властям со своими вопросами, - продолжает Перебейнос. - Мне сказали, что контракт с фирмой-подрядчиком разорвали, и дорогу пока вообще делать не будут.

Что называется, здрасьте, приехали!

Нужные ненужные плиты

Сообразив, что обивать пороги чиновников можно вечно, упорный отставник решил взяться за работу самостоятельно. В администрации его посчитали местным чудаком. Видимо, чиновники были уверены, что энтузиазм шумного жителя дома №13 скоро иссякнет. Но не тут-то было! Первым делом Василий Моисеевич собрал сыновей и поставил им задачу: сначала построить тротуар. На календаре был 2010 год.

- Предприниматель Виктор Иванюк мне бесплатно бэушную плитку давал, - рассказывает Василий Моисеевич. - Правда, плитка участками отличается немного, потому что поставщиков, все-таки, было несколько.

Тротуар из списанной плитки.Фото: Иван МАРКОВ

С завершением оборудования пешеходного тротуара появился шанс взяться за проезжую часть.

- Городские власти решили облагородить Тихое озеро. Там на променаде были уложены аэродромные бетонные плиты, которые начали снимать и куда-то вывозить. А плиты хорошие, просто мечта, а не плиты! Вот я к строителям и пристал: отдайте, мол.

У строителей были свои виды на добротные плиты. Их складывали в аккуратные стопки и нумеровали.

- Я сосчитал - 96 штук, как раз на всю улицу хватает, – вспоминает Перебейнос. - На следующий день две кучи по 10 штук уже исчезли. И я так плешь этим рабочим проел, что они сдались: «Черт с тобой, забирай!»

Помощь от бизнесменов…

Василий Перебейнос снова пошел по местным бизнесменам. Первым откликнулся Игорь Сабадаш, который бесплатно дал панелевоз и подъемный кран. Подготовить основание под плиты тоже помогли знакомые.

- В Приморье был один мужик, у которого грейдер имелся, - продолжает Перебейнос. – Когда у меня были средства, я немного платил. Но находились люди, которые давали мне деньги. Я все аккуратно записывал, а потом в местной газете отчитывался, сколько песка или цемента для дороги куплено. Мне чужого не надо, пенсии военного летчика хватает.

Когда основание дороги было подготовлено, Перебейноса ждал новый удар – часть плит снова кто-то забрал.

- Из 60 плит оставалось всего 45. Я бросился к Игорю, чуть не плачу: «Игорек, сегодня надо вывезти, а то все разберут!» А он мне: «Дядя Вася, берите кран с грузовиком, мужикам моим скажите, чтобы целый день возили».

Работа закипела. Параллельно строились ливневки со стоком в канализацию. Решетки для колодцев Василий Моисеевич делал сам, из печных колосников.

- Иванюк, когда увидел, что дело спорится, сказал: «Я бетон дам!» Три миксера пригнал, это колоссальная сумма была бы, если покупать. А когда все-таки не хватило, он мне и четвертый подарил.

Так были построены первые 90 метров дороги. Достроить ее стало уже делом принципа.

Сарай у дома Перебейноса, разрисованный его сыном.Фото: Иван МАРКОВ

… и народных депутатов

Перебейнос отправился к народным депутатам.

- На следующий небольшой отрезок дал плиты Эдуард Процкий. Некоторые кусочками были, но я и такие брал. После главы города Михайлина врио был Артемов, хороший человек. Он старую плитку, которую при ремонте тротуаров в городе снимали, мне отдал. Тротуар из нее получилось продолжить. Бордюры возили уже с соседом на его микроавтобусе, по ночам. Гастарбайтеры ремонт делали неподалеку и по секрету сказали: «Брат, нам это не надо, забирай!»

Когда Вячеслав Артемов увидел, что Перебейнос действительно строит дорогу для всех, пообещал найти стройматериалы. И действительно, привез на улицу Мичурина еще 10 плит.

- Еще и бетона привез. Получилось построить еще кусочек - до немецкого клена. Это уже в 2013-м было. А потом у нас Ковальский появился. При нем начальником управления капитального строительства был Андрей Василего. Он тоже начал бэушные плиты мне таскать. Обещал восемь, привез шесть, причем, некоторые сильно ломаные.

Присоединиться к стройке века решили еще несколько депутатов. Владимир Степачев помог бетоном, а плиты раздобыл его коллега Андрей Кожемякин. Где они брали стройматериалы, Перебейнос не интересовался. Главное, работа продолжалась, хотя и не такими ударными темпами, как в начале.

Дорогой пользуются все, но мало, кто знает, что строили ее не власти, а пенсионер.Фото: Иван МАРКОВ

Очередь – за властями

На улице Мичурина живет другой пенсионер, покой которого нарушали гонщики-автомобилисты. Перебейнос соорудил на этом участке «лежачего полицейского». Отсюда же начинаются плиты 2017 года, подаренные очередным светлогорским главой Даниилом Еговцевым.

- Несколько штук он наскреб, бордюры я уже сам возил, - посмеивается неутомимый Василий Моисеевич. – А вот те две плиты мне уже в этом году нашел глава администрации района Андрей Толмачев. От него же три машины бетона было. А вот соседи помогать не спешили, хотя, вроде как, и для них старался. Но мне повезло, что два послушных сына есть. Вот только вчера Сергей, младший, отсыпку делать помогал.

Дорога получилась отличной. Все по науке: уклон, ливневые стоки, каждую плиту укладывали с помощью уровня. Не обошлось без производственных травм – пенсионер получил перелом руки. Но останавливаться даже не думал, просто переключался на более простую работу, пока кости срастались.

- Последние три плиты я забрал в «Водоканале», они там просто во дворе валялись. И вот моя борьба, продолжавшаяся восемь лет, закончилась. Знаю, что в городе надо мной посмеивались, кто-то даже динозавром прозвал, но мечту я свою исполнил. Вот только дальнейшим обслуживанием, как я понимаю, заниматься никто не будет, ведь этой дороги и на карте-то нет.

Василий Перебейнос присаживается на корточки, сгребает с ливневой решетки ворох сухих листьев, потом хитро прищуривает глаз и резко меняет тему:

– А вообще, есть у меня одна мечта. Я раньше служил в Донском, и через нас поезд ходил в сторону Янтарного. Как же это было хорошо! Сегодняшняя «Ласточка» покурит рядом с тем поездом с венгерскими вагонами. Я же городу подарок сделал? Вот теперь бы и власти людям подарок сделали. Может, кто-нибудь вернет нам железнодорожное сообщение? Цены бы этому человеку не было!