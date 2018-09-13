Китайцам - янтарь, белорусам - вагоны, норвежцам - сети

СЕГОДНЯ 17:36 2018-09-13T17:39:51+03:00

Вопреки расхожему мнению, калининградским предприятиям есть предложить на экспорт еще много чего кроме янтаря. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Экспорт вместо импортозамещения

Если еще несколько лет назад краеугольным камнем калининградской экономики было так называемое импортозамещение, то сегодня ситуация радикально изменилась. Все чаще и в региональном правительстве, и в бизнес-кругах говорят об экспортоориентированных производствах - мол, их развитие может здорово помочь не только держаться на плаву, но и динамично развиваться.

- Уже сейчас подавляющее большинство местных компаний-производителей несырьевой продукции имеет экспортные поставки или активно работает над выходом на зарубежные рынки, - говорит Дмитрий Кусков, министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.

При этом, по словам министра, конкурентоспособность региональных предприятий, осуществляющих деятельность в рамках режима Особой экономической зоны в Калининградской области, значительно выше, чем в среднем по стране, так как импортное сырье и оборудование размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин, налогов. Значит, перспективы у экспорта хорошие.

Впрочем, то, что представляется довольно радужным в перспективе, в реальности пока имеет несколько иную окраску. Санкции, охлаждение отношений со странами Запада и череда финансово-экономических кризисов сыграли свою роль и в развитии экспортоориентированных производств в нашем регионе. По данным регионального минпрома, максимальное падение объема экспорта, вплоть до полного его прекращения, произошло в сфере промышленности, связанной со сборкой вычислительной и бытовой техники из импортных комплектующих. В сравнении с 2015 годом общая стоимость экспортируемой продукции снизилась на 1,34 млрд долларов.

Однако есть и хорошие новости. В прошлом году значительно выросли объемы экспортных торговых операций региона с Китаем – более чем в 400 раз в стоимостном выражении. Причиной увеличения доли КНР в структуре экспорта нашего региона является заключение Калининградским янтарным комбинатом крупного контракта с китайским контрагентом на продажу необработанного янтаря.

«Комсомолка» попыталась разобраться, в какие страны экспортируют свою продукцию калининградские предприятия и что это за продукция.

Чего хочет старушка Европа?

Основные торговые партнеры калининградских организаций-экспортеров находятся в европейских странах. Однако тенденция последних лет состоит в том, что доля товаров, вывозимых в Европу, снижается, причем заметно: с 79 процентов в 2015 году до 49 процентов в 2017-м.

Западноевропейские страны предъявляют спрос, прежде всего, на различное промышленное сырье и полуфабрикаты из Калининградской области, а также на некоторые дефицитные виды сельхозпродукции и продовольствия. Вместе с тем Западная Европа – достаточно крупный потребитель технологически сложных товаров. Однако все не просто. Тут и режим санкций, и барьеры, которыми защищает себя рынок Евросоюза. Не секрет, что в ЕС действует большое число тарифных и нетарифных ограничений на ввоз такой продукции из третьих стран в целях поддержки собственных производителей.

Основными торговыми партнерами калининградских экспортеров в Западной Европе являются фирмы из Норвегии (поставляемые товары – растительные масла, корма для животных, рыболовные сети), Германии (корм для скота, декоративные текстильные изделия, слоисто-клееный лесоматериал, зерно, рыба, мебель, алкогольная продукция, полимеры, вода минеральная), Нидерландов (корм для скота, рыба, растительные масла, лесоматериалы), Дании (соевое масло, зерно, корм для скота, рыболовные сети).

В Восточной Европе главные импортеры из Калининградской области - Польша (туда идут корма для скота, табачные изделия, полимеры, телевизоры, растительные масла, изделия из янтаря, рыба) и Литва (видеотюнеры, растительные масла, лесоматериалы, изделия из янтаря, табачные изделия, одежда, мебель).

Для партнеров по ЕврАзЭС

Ключевыми партнерами предприятий Калининградской области по несырьевому неэнергетическому экспорту среди стран Евразийского экономического союза выступают Беларусь (20 млн долларов 2017 году) и Казахстан (10 млн долларов). Взаимный интерес понятен: здесь и отсутствие таможенных и технических барьеров, тесные исторические, социокультурные, экономические связи и так далее. Белорусам из калининградских товаров больше всего интересна сельхозпродукция, включая кормовые культуры, пшеницу, ячмень, масличные культуры и продукты их переработки, продукция рыбного промысла, вагоны, автомобили, двигатели, теплообменники, фильтровальное оборудование и так далее.

Казахстанские импортеры заинтересованы в поставках из Калининграда моющих и чистящих средств, морепродуктов, удобрений, сельхозпродукции, мукомольной продукции, одежды...

Напоить Поднебесную

Идем дальше на восток. Здесь главный торговый партнер Калининградской области, разумеется, Китай (74 млн долларов в 2017 году). На втором месте Узбекистан (16 млн долларов), на третьем Турция (12 миллионов). Главные статьи калининградского экспорта в КНР - янтарь и сельхозпродукция. Хотя есть и другие весьма заманчивые перспективы. Как отмечают специалисты, со стороны состоятельного класса Китая растет спрос на автомобили, турпоездки за рубеж, предметы роскоши, включая ювелирные изделия, изделия из кожи с высокой степенью выделки, косметические средства, импортный алкоголь. Это шанс в том числе и для калининградских компаний. Еще одна интересная и потенциально выгодная сфера - рынок бутилированной воды. По экспертной оценке, общие продажи бутилированной воды в Китае к 2019 году достигнут 35 млрд долларов при том, что в настоящее время подушевое потребление бутилированной воды в стране на 20 процентов ниже среднемирового и впятеро меньше, чем в США.

Большое значение для развития калининградского экспорта имеет расширение торговых отношений со странами Ближнего Востока. Так на турецком рынке большим спросом пользуется сельхозпродукция (горох, семена льна, кукуруза, пшеница, корма для скота), алкоголь, металлопрокат, лесоматериалы, бумага и минеральные удобрения.

Наше открытие Америки

Рынки обеих Америк и Африки калининградские компании, можно сказать, только осваивают. На американском континенте наши предприятия выступают в качестве поставщиков в отдельных товарных нишах (зерновые культуры, растительные масла, полимерное сырье и другие), однако нигде не играют решающей роли и в целом относятся к второстепенным партнерам для стран региона. Основные наши импортеры - Мексика, США и Перу.

Как говорят в минпроме, большим потенциалом для калининградского экспорта обладают густонаселенные страны Африки. При этом ключевыми партнерами являются импортеры в первую очередь зерна и растительных масел. В перечне потенциально интересных Калининграду государств - Алжир, Тунис, Марокко, Южная Африка, Конго, Египет и Нигерия.