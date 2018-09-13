Перевозчик: Проезд в калининградской маршрутке должен стоить 35 рублей

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-13T18:10:36+03:00

По словам перевозчика, водители его маршруток работают не на ставку, а за процент от выручки. Фото: Александр КАТЕРУША

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Генеральный директор ООО "Маршрутное такси" Валерий Скиба озвучил стоимость проезда в калининградских маршрутках, которая устроит перевозчиков. Как заявил Скиба в программе «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда", билет должен стоить 32-35 рублей, и только при цене в 35 перевозчик, по его утверждению, начнет зарабатывать. Однако от ответа на вопрос, приходится ли сейчас работать в убыток (стоимость проезда в маршрутках не менялась с 2015 года), Скиба уклонился.

- Все дорожает, все увеличивается в цене, тариф уже неактуален. Цена имеет много составляющих, как прямых, так и косвенных. Мы работаем по старым договорам муниципального заказа, а расчетная стоимость проезда - 32 рубля. Мы хотели бы мы ездить за 35, чтобы зарабатывать. На нашем предприятии есть дополнительные сферы деятельности, одно покрывает другое, но если жить по регламенту и все положенные мероприятия проводить в срок и качественно, то денег нам будет не хватать, - говорит Скиба.

По словам перевозчика, водители его маршруток работают не на ставку, а за процент от выручки. Соответственно, на их зарплатах повышение тарифа точно отразится и сделает профессию более престижной. А вот повышение зарплаты водителей больших автобусов зависит от воли руководства.

- Повышение тарифов производится из-за нестабильных цен на дизельное топливо, на зарплате водителя и кондуктора оно отражается несущественно, - уверяет администратор сообщества "Автобусы KLD" Сергей. - По моему мнению, проезд должен подорожать рубля на три — автобус до 23, маршрутка до 25. Но если в тариф включат и обновление подвижного состава, то ждем повышения и до пяти рублей.

Напомним, на прошлой неделе калининградские перевозчики попросили поднять тариф на проезд в городских автобусах и маршрутках. По их расчётам, цена билетов должна составлять от 28 до 32 рублей. Тем временем, автобусы уже начинают проигрывать рельсобусам в цене и скорости.

Программу «Говорит Калининград» о повышении цены на общественный транспорт в Калининграде слушайте ЗДЕСЬ.