2018-09-13T18:10:36+03:00
Экономика

Перевозчик: Проезд в калининградской маршрутке должен стоить 35 рублей

Только в этом случае владельцы автопредприятий начнут зарабатывать
Светлана БАРОН
Поделиться:
По словам перевозчика, водители его маршруток работают не на ставку, а за процент от выручки.По словам перевозчика, водители его маршруток работают не на ставку, а за процент от выручки.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Генеральный директор ООО "Маршрутное такси" Валерий Скиба озвучил стоимость проезда в калининградских маршрутках, которая устроит перевозчиков. Как заявил Скиба в программе «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда", билет должен стоить 32-35 рублей, и только при цене в 35 перевозчик, по его утверждению, начнет зарабатывать. Однако от ответа на вопрос, приходится ли сейчас работать в убыток (стоимость проезда в маршрутках не менялась с 2015 года), Скиба уклонился.

- Все дорожает, все увеличивается в цене, тариф уже неактуален. Цена имеет много составляющих, как прямых, так и косвенных. Мы работаем по старым договорам муниципального заказа, а расчетная стоимость проезда - 32 рубля. Мы хотели бы мы ездить за 35, чтобы зарабатывать. На нашем предприятии есть дополнительные сферы деятельности, одно покрывает другое, но если жить по регламенту и все положенные мероприятия проводить в срок и качественно, то денег нам будет не хватать, - говорит Скиба.

По словам перевозчика, водители его маршруток работают не на ставку, а за процент от выручки. Соответственно, на их зарплатах повышение тарифа точно отразится и сделает профессию более престижной. А вот повышение зарплаты водителей больших автобусов зависит от воли руководства.

- Повышение тарифов производится из-за нестабильных цен на дизельное топливо, на зарплате водителя и кондуктора оно отражается несущественно, - уверяет администратор сообщества "Автобусы KLD" Сергей. - По моему мнению, проезд должен подорожать рубля на три — автобус до 23, маршрутка до 25. Но если в тариф включат и обновление подвижного состава, то ждем повышения и до пяти рублей.

Напомним, на прошлой неделе калининградские перевозчики попросили поднять тариф на проезд в городских автобусах и маршрутках. По их расчётам, цена билетов должна составлять от 28 до 32 рублей. Тем временем, автобусы уже начинают проигрывать рельсобусам в цене и скорости.

Программу «Говорит Калининград» о повышении цены на общественный транспорт в Калининграде слушайте ЗДЕСЬ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Налоговые льготы для пожилых: Что изменится с повышением пенсионного возраста
Как следует из законопроекта, который внесен президентом в Госдуму, за женщинами в возрасте от 55 лет и мужчинами от 60 лет останется право на все те же федеральные льготы по налогам на квартиры, дачи и прочее имущество, что есть у нынешних пенсионеров
Новости 24
В Калининграде будут судить наемного поджигателя автомобилей
В лесу под Гвардейском спасатели отыскали заблудившуюся женщину
В ответ на предложение руки и сердца калининградец получил удар ножом в живот
ГИБДД: Виновник ДТП с 4 пострадавшими в Советске был пьян
Возбуждено уголовное дело по «карусели» на калининградских выборах
С начала года в Калининградской области по вине пьяных водителей погибли 14 человек
В конце сентября на ул. Соммера откроется корпус детского сада на 140 мест
В Зеленоградске дисквалифицировали директора управляющей компании
С начала года калининградцы сообщили о 250 нелегальных свалках через интерактивную карту
В «Бедронке» одного из покупателей укусил скорпион
В Краснознаменском районе спасатели разыскали в лесу двух заблудившихся грибников
Калининградская полиция разыскивает рецидивиста – угонщика велосипедов
Калининградец ударил соседа металлической трубой по голове
Калининградец лишился денег, поверив, что выиграл приз на радиостанции
Жителю Нестерова грозит 4 года колонии за спиленные деревья