Можно запускать офшор: Остров Октябрьский в Калининграде официально стал Октябрьским

СЕГОДНЯ 18:31 2018-09-13T18:31:26+03:00

Теперь ни у кого не возникнет сомнений, что стадион находится на Октябрьском острове. Фото: Александр КАТЕРУША

Изменить размер текста: A A

Недавно заместитель министра финансов России Илья Трунин сообщил, что острова Октябрьский, на котором этим летом была создана офшорная зона, не существует.

- В Калининградской области нет острова Октябрьский, как выяснилось. Географического объекта такого нет, не существует, - заявил Трунин.

Тут замминистра немного ошибся: географически, а также исторически Октябрьский остров существовал и существует, а вот юридически его действительно нет. Вернее, не было до недавнего момента. Потому что горсовет Калининграда срочно решил проблему на очередном заседании. Название «Октябрьский» за островом, на котором построен «Стадион Калининград» и создан офшор, утвердили единогласно.

- Сегодня мы присвоили название району – остров Октябрьский, который в народе так и называли – Октябрьский. Понятно, что это пошло от улицы Октябрьской, - отметил председатель горсовета Андрей Кропоткин, который напомнил, что на острове «существуют улицы, как и во всем городе». – Это обыкновенный район города, как район Сельма. Мы даем названия те, которые прижились в народе. Район географически закреплен как остров, потому что он и является островом. У нас есть остров Канта, который до войны назывался Кнайпхоф.

На заседании Совета также рассмотрели вопросы о наименованиях улиц и скверов. Так, скверу в Центральном районе, расположенному по проспекту Мира и улице Гостиной, - дали название «Сквер Гостиный». Новой улице на Октябрьском острове, берущей начало от Триумфальной аллеи, дали наименование «Улица Дружбы народов». Новая улица, протянувшаяся от набережной Генерала Карбышева до бульвара Солнечного, теперь называется «Улица Мечтателей».

На заседании депутаты внесли и важные изменения в бюджет. По доходам на этот год он увеличен на 372 миллиона 816 тысяч рублей. На такую же сумму прибавили расходы.

К примеру, на программу «Доступная среда» добавили более 1,5 миллиона рублей. На реконструкцию львятника под Дом тропической птицы в зоопарке - 25 миллионов.

Почти 50 с половиной миллионов требуется «Чистоте» на работы по обслуживанию улиц, дорог и газонов на Октябрьском острове, территории вокруг стадиона и мостов.

- Еще одно послесловие к футбольному лету: город начинает принимать на баланс наследие чемпиона мира по футболу – инфраструктуру, сети. Теперь за чистоту и порядок на острове и в сквере 70-летия Калининградской области будет отвечать администрация города, - пояснил Андрей Кропоткин.- Для бюджета это дополнительная нагрузка в 55 миллионов рублей в год. Итого, уборка города в год – около 500 миллионов.

Кстати, «Чистоте» планируют закупить еще 7 единиц техники, так что за год парк предприятия пополнится 17 машинами.

Дополнительно в бюджете предусмотрели более двух миллионов на аренду снегоуборочной техники в зимний период.