2018-09-14T10:22:43+03:00
Общество

Госрезиденцию в Пионерском защитят от штормов «крепостным валом» из огромных камней

По мнению властей, это единственный способ спасти побережье в этом районе
Александр КАТЕРУША
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Так выглядит вал из валунов в Пионерском.Так выглядит вал из валунов в Пионерском.Фото: Александр КАТЕРУША
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На пляже в Пионерском гудит экскаватор, чьи гусеницы наполовину увязли в мокром песке. Ковшом он насыпает вал из огромных камней, чтобы создать преграду для волн. Берег напротив резиденции так сильно размыт, что под променадом пляжа практически не осталось. Создалась угроза склону и строениям, расположенным на нем.

Планируется, что впоследствии море нанесет на эти камни песок и тем самым берег будет укреплен. Как получится на практике – покажет время и стихия.

- Другого решения просто не существует. Можно конечно взять и накидать тетраподы (железобетонные фигурные волнорезы, таких много на молу в Балтийске), но у них принцип работы примерно такой же. К тому же они огромные, более финансово затратные. Здесь же используется природный камень, который укоренится и станет неотъемлемой частью береговой территории. Мы ожидаем, что в этом месте произойдет увеличение пляжа, и люди будут опять отдыхать. Все занесет песком. Если где-то каменистая наброска и будет выступать, то незначительно, – говорит вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов.

На пляже в Пионерском установлено 22 буны через каждые 50 метров. По плану организаторов запоздалого берегоукрепления, со временем их должно занести песком.

По словам Александра Рольбинова, качество выполненных работ вполне прием Фото: Александр КАТЕРУША

По словам Александра Рольбинова, качество выполненных работ вполне приемФото: Александр КАТЕРУША

- Когда это случится, можно будет продолжать пробивать буны. Это постоянная работа, - говорит Александр Рольбинов. И все же сейчас все сосредоточено на образовании каменной насыпи длиной 760 метров, как раз на аварийном участке побережья напротив резиденции. - Темпы работ неплохие, хотя по контракту у нас сроки уже завершены. Но это связано с объективными причинами.

При этом Александр Рольбинов отметил качество выполняемых на побережье работ.

- Качество работ хорошее. На сегодня порядка 70 процентов работ выполнены, - говорит вице-премьер. – Все сильно зависит от погоды. В октябре мы планируем завершить.

Результат, как говорят местные власти, уже есть. В начале побережья, где были установлены буны, пляж начал немного прирастать.

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