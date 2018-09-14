Впервые Калининграде стал «губернатором России»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-14T14:38:44+03:00

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Ранее в течение без малого 30 лет такую должность занимали представители двух российских столиц.

В России в настоящее время существует 19 благотворительных Лайонс-клубов, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается МАЛК, то она в настоящее время насчитывает более 1,5 млн. членов в более 150 странах мира. Основанная в 1917 году, МАЛК с 1945 года является корпоративным членом ООН (ежегодно в ООН отмечается День МАЛК - Lions International), а часть международных программ помощи в области здоровья человека по линии ООН осуществляется силами МАЛК.

В наше неспокойное время, когда против России развязана беспрецедентная ожесточенная идеологическая война без правил практически во всех сферах международных отношений, МАЛК содействует сближению народов в области гуманитарной и благотворительной деятельности, не являясь, к слову сказать, в России ни «иностранным агентом», ни очередным проектом Сороса.

ООН через Лайонс-клубы и при их финансовом участии реализует благотворительные проекты, в первую очередь, в области здравоохранения, специализируясь, в основном, на оказании помощи слепым и людям с ограниченным зрением.

Калининградская региональная общественная организация «Лайонс-клуб «Калининград-Центр» на протяжении 17 лет плодотворно сотрудничает с Областным обществом слепых: закупает специальный спортивный инвентарь и оказывает - через своих членов - определенную материальную помощь, что позволяет калининградцам с отсутствием и с ограниченным зрением успешно участвовать в российских и международных соревнованиях.

Леонид Плитман и Константин Поляков, являющиеся одними из 21 основателей клуба, вспоминают, как в начале 90-х годов, задолго до создания калининградского клуба, в одно из своих посещений Германии, попали по приглашению на заседание местного Лайонс-клуба, где люди не говорили о политике и религии, а за ужином в дружеской обстановке делились новостями, рассказывали об успехах в работе, обсуждали, кто кому может помочь в той или иной жизненной ситуации, затрагивали даже личные вопросы, намечали планы очередной акции помощи нуждающимся.

И вот уже 17 лет в нашем городе существует свой Лайонс-клуб. С улыбкой старожилы клуба вспоминают о проведенных первых акциях поддержки, например, многодетной семьи из Черняховского городского округа, которой члены клуба помогли материально, купив для них корову, стройматериалы и необходимую бытовую технику.

Потом были более серьезные акции: помогли, например, открывавшемуся Багратионовскому детскому дому (при участии тогдашнего главы администрации муниципалитета) при проведении ремонта здания, оказали помощь нескольким интернатам в области, скорректировали поток поступавшей тогда в наш регион международной гуманитарной помощи…

На заседания клуба приглашались известные в России и в нашей области люди, а также гости из-за границы. К слову сказать: одним из наиболее известных членов российского Лайонс-клуба является доктор Леонид Рошаль…

На последнем заседании клуба, прошедшем в конце августа с.г., обсуждались различные проекты, в реализации которых смог бы участвовать ЛК «Калининград-Центр», в том числе с привлечением финансовых возможностей МАЛК. Среди предложений - создание международного молодежного лагеря, который бы действовал в летний период, участие клуба в реализации экологических проектов.

Думается, что нынешний руководитель ассоциации российских Лайонс-клубов (по терминологии МАЛК - Губернатор Дистрикта-123, Россия) наш земляк Леонид Плитман при вдумчивом подходе и серьезном обосновании подобных проектов вполне может рассчитывать на привлечение международной финансовой помощи, как это сделали члены Лайонс-клуба в братской Белоруссии, получив из МАЛК грант для строительства в республике медицинского центра для слабовидящих детей. Без сомнения: в выборе адресатов нам всегда помогут и многочисленные региональные общественные организации.

Калининградцы в составе делегаций из России постоянно участвуют в различных мировых форумах, которые проводятся в рамках деятельности МАЛК. «На мировых съездах МАЛК торжественная часть начинается как на Олимпийских играх - с парада участников», - говорит Л. Плитман. – Мы всегда с гордостью несем знамя Российской Федерации и рады, что наша великая Родина представлена на столь представительных мировых форумах».

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