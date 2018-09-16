Под Калининградом собака загрызла 5-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:34 2018-09-16T12:44:40+03:00

Как выяснилось, собака сидела на привязи во дворе Фото: Shutterstock

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В минувшую субботу в поселке Рощино Гурьевского района собака загрызла 5-летнюю девочку. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По предварительной информации, инцидент произошёл около 16:00. Ребенка покусал двухгодовалый пес, приобретенный ее родителями около двух недель назад.

Как выяснилось, собака сидела на привязи во дворе. Нападение произошло, когда девочка вышла погулять. Неизвестно, что именно спровоцировало животное, оно набросилось на нее и прокусило щёку и сонную артерию. Прибывшая на место происшествия «скорая» зафиксировала смерть ребенка от укусов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.