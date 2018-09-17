2018-09-17T14:02:56+03:00
История современности

В Калининграде археологи раскопали бывший кинотеатр «Урания»

Заведение в районе Замкового пруда некогда пользовалось большой популярностью у жителей Кёнигсберга
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Раскопки на берегу Нижнего озера.Раскопки на берегу Нижнего озера.Фото: Игорь ОРЕХОВ
Изменить размер текста:

Прежде чем на берегу Нижнего озера в Калининграде между областным историко-художественным музеем и ГТРК вырастет комплекс новых зданий, археологи наверняка порадуют читателей «Комсомолки» еще немалым количеством интересных находок. Очередной из них стало то немногое, что осталось от некогда очень популярного среди жителей Кёнигсберга кинотеатра «Урания».

Это едва ли не самый неизвестный среди всех 13 кёнигсбергских кинотеатров, о которых вообще сохранилось не так уж много сведений. Располагалась «Урания» на бывшей Weissgerberstrasse - улице, которая до настоящего времени не сохранилась. Предположительно этот синематограф был построен в начале 1920-х годов. После Первой Мировой войны экономика Веймарской республики переживала не лучшие времена, на многое элементарно на хватало денег. Поэтому вообще от природы расчетливые немцы старались экономить на всем – в том числе и на строительных материалах.

Здание "Штадхалле" и кинотеатр "Урания" (справа) до войны.

Здание "Штадхалле" и кинотеатр "Урания" (справа) до войны.

- Доказательством этому можно считать пол перед сценой кинозала «Урании», выложенный крупным кирпичом, - рассказывает калининградский археолог Евгений Калашников. – Кирпич явно использовали вторично, не исключено, что он остался от небольшого заводика, располагавшегося здесь ранее (на его фундаменте и возвели не слишком притязательное здание кинотеатра). Конечно, поверху были положены доски и паркет, но они, видимо, сгорели в войну.

Судя, по сохранившимся следам, сцена «Урании» изначально была весьма скромных размеров, но затем ее расширили. Обращают на себя внимание коммуникации: трубы водопровода и канализации находятся в превосходном состоянии, хоть сейчас подсоединяй к действующей сети. Глубокий подвал с краю – это наверняка бывшая котельная, возможно, оставшаяся «киношке» в наследство от все той же фабрики.

«Урания» погибла под английскими бомбами в августе 1944-го. Уже в советское время ее остатки вместе с окружающими руинами срыли бульдозерами и засыпали толстым слоем грунта. Много лет здесь был обычный пустырь, по которому до сих пор ностальгируют некоторые «коренные калининградцы».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ветеран, участвовавший в ядерных испытаниях СССР: За желание взглянуть на «гриб» мы платили зрением
29 августа, в Международный день действий против ядерных испытаний, ветеран подразделений особого риска рассказал «Комсомолке», как взрывали первые бомбы и что стало с солдатами после опасных экспериментов
Новости 24
Около завода «Янтарь» завершается монтаж 112-метровой опоры ЛЭП
СМИ: Валерий Непомнящий в ближайшее время может покинуть "Балтику"
В школах Калининграда планируют ввести единое меню
В Калининградской области в двух охотничьих угодьях ввели карантин из-за АЧС
У калининградца украли только что купленный мобильник
Калининградец выиграл грант в 200 тысяч на создание школы «Агросело-2030»
На Советском проспекте «Мерседес» сбил 18-летнюю девушку
Стало известно самочувствие девочки, упавшей со Второго эстакадного моста в Калининграде
В Калининграде презентуют комикс о жизни Иммануила Канта
В Советске задохнулась в дыму двухлетняя девочка
В Гвардейском районе 72-летний пенсионер спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими
В Полесске будут судить директора интерната за вырубку тополя
Калининградец решил зарезать соперника в любви
В Калининграде вновь активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора
В Калининграде из-за аварии на теплотрассе отключили горячую воду на пяти улицах
В Калининградской области в два раза увеличилось количество внеплановых проверок
В госпитале для ветеранов войн открылась «Академия третьего возраста»
БФУ им. Канта построит пять новых общежитий в Калининграде
Калининградский зоопарк поменял режим работы
Калининградская область в 2017 году экспортировала бумаги и картона на 2,2 миллиарда долларов
В Калининградской области выбрали лучшего водителя автобуса
Калининградец угощал приятелей пивом, расплачиваясь по чужой кредитке
Под Полесском утонул BMW X5
В Калининграде горел цветочный магазин
Загорелась газовая плита: в Калининграде при пожаре пострадали два человека
Калининградец получил шлагбаумом по крыше автомобиля при выезде со штрафстоянки
В Калининграде 12-летняя девочка упала со Второго эстакадного моста
На трассе под Калининградом маршрутка врезалась в опору ЛЭП и перевернулась