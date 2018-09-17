В Калининграде археологи раскопали бывший кинотеатр «Урания»

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-17T14:02:56+03:00

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Прежде чем на берегу Нижнего озера в Калининграде между областным историко-художественным музеем и ГТРК вырастет комплекс новых зданий, археологи наверняка порадуют читателей «Комсомолки» еще немалым количеством интересных находок. Очередной из них стало то немногое, что осталось от некогда очень популярного среди жителей Кёнигсберга кинотеатра «Урания».

Это едва ли не самый неизвестный среди всех 13 кёнигсбергских кинотеатров, о которых вообще сохранилось не так уж много сведений. Располагалась «Урания» на бывшей Weissgerberstrasse - улице, которая до настоящего времени не сохранилась. Предположительно этот синематограф был построен в начале 1920-х годов. После Первой Мировой войны экономика Веймарской республики переживала не лучшие времена, на многое элементарно на хватало денег. Поэтому вообще от природы расчетливые немцы старались экономить на всем – в том числе и на строительных материалах.

Здание "Штадхалле" и кинотеатр "Урания" (справа) до войны.

- Доказательством этому можно считать пол перед сценой кинозала «Урании», выложенный крупным кирпичом, - рассказывает калининградский археолог Евгений Калашников. – Кирпич явно использовали вторично, не исключено, что он остался от небольшого заводика, располагавшегося здесь ранее (на его фундаменте и возвели не слишком притязательное здание кинотеатра). Конечно, поверху были положены доски и паркет, но они, видимо, сгорели в войну.

Судя, по сохранившимся следам, сцена «Урании» изначально была весьма скромных размеров, но затем ее расширили. Обращают на себя внимание коммуникации: трубы водопровода и канализации находятся в превосходном состоянии, хоть сейчас подсоединяй к действующей сети. Глубокий подвал с краю – это наверняка бывшая котельная, возможно, оставшаяся «киношке» в наследство от все той же фабрики.

«Урания» погибла под английскими бомбами в августе 1944-го. Уже в советское время ее остатки вместе с окружающими руинами срыли бульдозерами и засыпали толстым слоем грунта. Много лет здесь был обычный пустырь, по которому до сих пор ностальгируют некоторые «коренные калининградцы».