Кто в доме хозяин: калининградцев приглашают на бесплатные курсы управления многоквартирными домами

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-17T15:30:50+03:00

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В Калининграде с лета работают курсы управдомов. Обучение совершенно бесплатно, длится 36 дней, его прошли уже две группы активных горожан. Директор курсов по «Управлению многоквартирными домами» Юрий Корольчук рассказал в эфире программы «Говорит Калининград», зачем калининградцам повышать грамотность в вопросах ЖКХ.

- Работа УК или ТСЖ не интересуют людей до поры до времени. А когда приходит квитанция с высокой цифрой, тут начинается! Жилищный кодекс должен быть настольной книгой в каждой семье! Наши выпускники на равных могут общаться с управляющей компанией. Но в первую очередь образование нужно председателям совета многоквартирных домов, - говорит Корольчук.

По словам директора курсов, чаще учиться приходят люди предпенсионного возраста. Однако после обучения можно даже сделать карьеру - например, самостоятельно организовать управляющую компанию. Двоих выпускников уже пригласили на работу в сфере ЖКХ.

- Уже сегодня пойду в свою УК решать конкретный вопрос, - объявила в эфире выпускница второй группы курсов Татьяна. - Раньше я даже не знала, как его сформулировать. Мы должны знать свои права!

Обучение проходит три дня в неделю (вторник, пятница и практические занятия в субботу), с 17 до 19 часов. Интересно, что уже сейчас запись на октябрь и ноябрь закрыты в связи с количеством желающих. В группы набирают не больше 23 человек, чтобы была возможность лично общаться с преподавателями. А преподают, кстати, чиновники из администрации Калининграда и Фонда капремонта.

- Раньше у нас отношение к ЖЕКам было плохое, - говорит Корольчук. - Да и сейчас многие считают, что им должны все, а они сами никому ничего не должны. Это отношение нужно менять.

Записаться на курсы можно по телефону 755-834. Занятия проходят на базе КРОО "Родной Калининград" по адресу ул. Леонова, 8.

Программу «Говорит Калининград» про управление многоквартирными домами слушайте ЗДЕСЬ.