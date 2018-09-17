В Калининграде для иногородних студентов построят 5 новых общежитий

СЕГОДНЯ 19:06 2018-09-17T19:05:01+03:00

В этот раз из других городов России в наш вуз поступили больше тысячи человек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В этом году в БФУ имени Канта рекордный набор студентов из других городов России и калининградской провинции - поступили более тысячи человек. Увы, найти крышу над головой оказалось сложнее, чем пройти отбор в вуз. Мест в общежитиях ждут более 200 иногородних первокурсников.

- В Удмуртии практически нет вузов с юридическим направлением, а в Калининграде – хорошие перспективы во всех отношениях, можно и в Европу поехать дальше учиться. Но прилетел и узнал, общежития не будет, - рассказывает Данила Кунаев из Ижевска. - В этом году поступило 40 процентов иногородних. На всех не хватило, да еще одно общежитие на ремонте. Сейчас снимаем жилье в складчину на троих, выходит в сентябре 21 тысяча вместе с залогом без коммуналки, а дальше - 15 тысяч в месяц. Пока живем на родительские деньги, понятно, родители негодуют. А что поделать?!

Не смог получить место в общежитии и золотой медалист из Черняховска, о чем нам сообщила его мама Елена Кузнецова-Бордовская.

- Первую неделю сын ежедневно ездил из Черняховска в Калининград и обратно. Но из-за очень раннего подъема и позднего возвращения, которые не могут не отразиться на процессе обучения, мы решили снимать место в общежитии на улице Молодой гвардии, - говорит Елена. - Стоимость проживания, безусловно, отличается от стоимости проживания в общежитии БФУ, но ездить каждый день из Черняховска тоже не лучший вариант. Я объективно понимаю, что места в общежитии не появятся извне, а строительство новых корпусов займет определенное время. Да, не скрою, при приеме документов тоже озвучивалось, что мест в общежитии всем не хватит. БФУ считаю очень хорошим учебным заведением, но проблема с общежитием очень огорчает.

Ребятам, имевшим самый высокий проходной балл, повезло больше. Они получили места в общежитиях в первую очередь. Среди счастливчиков - Динара Крамчурина из Нижневартовска.

- Общежитие мне дали. Плачу за него в месяц 535 рублей, - радуется Динара. - Жаль, что половина студентов из моей группы из других городов России попросту остались без общежития. Это очень грустно. Они так мечтали учиться в Калининграде!

ЧТО ГОВОРЯТ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Первокурсников поселят... в хостелах

Ефим ФИДРЯ, проректор по социальным коммуникациям БФУ имени Канта:

- У нас есть несколько решений проблемы. Уже изыскали возможности по реорганизации жилого фонда, подселили особо нуждающихся студентов на свободные места, которые сейчас выделили. Социальный комитет студенческого совета помог найти ребятам общежитие у своих друзей и знакомых, которые готовы потесниться и взять к себе в комнаты товарищей. Готовится соглашение с рядом хостелов на длительный период, возможно до конца года на предоставление мест и размещение студентов с частичной компенсацией проживания за счет университета. Для тех, кто живет далее, чем 60 километров от места обучения, компенсируем транспортные расходы.

Большую часть студентов мы уже поселили. Рассматриваем обращения о компенсации проживания в частном фонде в центре социально-экономической поддержки студентов университета. В декабре завершится ремонт корпуса общежития, который мы не могли привести в порядок летом из-за проживания там во время ЧМ-2018 иногородних полицейских. После ремонта появится сразу 200 мест для новоселов. Кроме того, надеемся, что через год сумеем сдать первый из пяти корпусов новых общежитий на улице Невского, а это еще 120 мест.