Как спасти средневековые кирхи, если нет денег на их реставрацию

СЕГОДНЯ 21:43 2018-09-17T21:41:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях я показывал двоюродной сестре, которая приехала в Калининград в краткосрочный отпуск, некоторые наши достопримечательности. Мы съездили в Янтарный, где после окончания курортного сезона было гораздо более грустно, чем летом (даже знаменитый Голубой флаг не обнаружился, хотя я так его расхваливал!). Посетили Светлогорск, где было ощущение, что курортный сезон все еще продолжается - много туристов и вездесущая атмосфера полной расслабленности и теплой лени. По пути мы мельком посмотрели на некоторые артефакты глубокой старины - остатки немецких кирх. И если в отношении курортов впечатления у моей гостьи были близки к восторженным (один балтийский воздух чего стоит), то вот насчет кирх... Как-то не задалось. Уж больно в неприличном виде они предстали.

- Вот поселок Кумачево, - рассказывал я, пока мы ехали к Янтарному. - Справа ты видишь огромный огрызок из красного кирпича - это остатки средневековой кирхи. Лет десять назад дождь смыл штукатурку и все увидели уникальные фрески, которым лет 600, а то и 700. И что ты думаешь?

- Что?

- А ничего, - с грустью вспомнил я ту историю. - Вначале чиновники засуетились, даже привлекли ученых, возникла идея фрески чем-нибудь накрыть от дождей, а кирху законсервировать. Но потом про кирху и про фрески благополучно забыли.

Похожая история, кстати, приключилась и с кирхами в поселках Романово и Храброво, где примерно в это же время были обнаружены средневековые фрески. И наверняка есть и другие истории.

Надвратная башня замка Заалау в Черняховском районе.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В любом случае все они сплетаются в одну большую: и в этой истории, к сожалению, нет ничего радостного и хорошего конца в ней тоже нет. Периодически выбираясь в область, я вижу древние сооружения - кирхи, мельницы, водонапорные башни, бывшие господские дома - и отмечаю, что с каждым годом многие из них лишаются какой-то важной своей части. Как, например, потеряла крышу грандиозная мельница в поселке Железнодорожный. Или кто теперь знает, где старинные часы с вокзала в поселке Мозырь? Когда-то их забрали на реставрацию, но так и не вернули на прежнее место. Но хорошо, если что-то еще остается. Некоторые здания исчезают вовсе. При этом многие из этих архитектурных объектов могли бы стать точкой притяжения для туристов, которых сейчас стало много и которым Светлогорска, Янтарного и свежего балтийского воздуха явно маловато.

Понятно, что восстановление всех немецких кирх или даже какой-то их части - задача непосильная для государства. Тем более, что практически все кирхи, вернее, их руины, сегодня принадлежат не государству, а Русской православной церкви. А для РПЦ восстановление протестантских (католических) церквей - задача еще более непосильная. Достаточно посмотреть, сколько культовых сооружений разрушается в историческом центре России. Православных церквей! Что уж говорить про Калининград. Продажа кирх в частные руки тоже не спасет: скорее всего, их никто не купит, даже дешево. Это наглядно продемонстрировала недавняя ситуация с орденским замком Прейсиш-Эйлау в Багратионовске, который так и не смогли продать.

Выходом из этой совершенно безрадостной ситуации могла бы стать консервация этих объектов в том виде, в котором они сейчас находятся. То есть в виде руин. Это куда менее затратное предприятие, чем восстановление (зачастую оно и не нужно), но при грамотном подходе из руин кирхи или тевтонского замка можно сделать нечто приличное, которое не стыдно будет показать туристам. Да и самому приятно посмотреть. К тому же консервация защитит последние остатки старины от варварского уничтожения местными (и не местными) жителями, которые разбирают на кирпичи все подряд. Нечто подобное, хоть далеко не так качественно, как хотелось бы, сделано, например, в Озерске. Тамошнюю кирху собирались восстанавливать еще при губернаторе Цуканове. Но - не случилось. Сейчас окна и двери заделаны кирпичами. Осмотреть здание изнутри не получится, но хотя бы его никто не уничтожает. В похожем состоянии находится уникальная кирха в поселке Залесье, похожая на римскую базилику. Несколько лет назад она горела, затем ее огородили, заделали дыры и проходы, и сейчас она далека от статуса туристического объекта, но хотя бы по минимуму защищена от варваров.

Старинный немецкий мост в окрестностях поселка Талпаки.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Кстати, в европейских странах практика консервации исторических объектов, которых трудно или невозможно восстановить, довольно популярна. Достаточно в поисковой строке забить "замки Шотландии", чтобы в этом убедиться. Обнаружится немало сооружений, которые представляют собой огрызки стен, окруженные аккуратным газоном, мощеными дорожками, фонарями и кучей указателей с интересной и ценной информацией. Вроде обычные руины, а как интересно!

Я прекрасно понимаю, что денег нет (по большому счету, их всегда нет), но бюджет на консервацию хотя бы части средневековых памятников не сопоставим с бюджетом на их полное восстановление. Важно этим целенаправленно заниматься: сделать профильную программу и упорно пробивать ее финансирование по линии Минкульта и Ростуризма (может, где-то еще - например, в не очень любимой нами сейчас Европе). В ином случае через десять лет многое из того, что мы еще можем видеть сегодня, превратится в пыль.