2018-09-18T15:49:14+03:00
Звезды

Снова 15 тысяч: как в Калининграде прошел второй день чемпионата по фейерверкам

Зрители остались довольны, жители острова - не очень
Александр КАТЕРУША
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Фейерверк над стадионом.Фейерверк над стадионом.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в субботу прошел второй этап мирового чемпионата по фейерверкам. Шоу на Октябрьском острове показывали команды пиротехников из Румынии, Литвы и Швейцарии.

Звездой вечера стала экс-вокалистка «Ace of Base» Йенни Берггрен. Зрители услышали «All that she wants», «Beautiful life» и другие хиты некогда популярной группы.

Посмотреть на фейерверки и послушать музыку, по данным организаторов, собрались около 15 тысяч человек - примерно столько же, сколько в первый день соревнований, 8 сентября. И это не считая тех, кто смотрел салюты с моста, Дзержинки, Московского проспекта и других улиц, откуда было хорошо видно.

Мнения зрителей, как и в прошлый раз, разделились.

«Домой попасть проблема, народ приехал на машинах, бросали вдоль набережной, все дворы заставили, ставили на газонах. Ни пройти, ни проехать», - написал на сайте Klops.ru один из комментаторов.

«Мы на выезде с парковки постояли минут восемь, а потом очень быстро проехали и буквально через минут пять уже на Калинина были. Не нравятся пробки – ходите пешком», - возражают другие.

Впрочем, с парковками действительно было не все так просто. Пострадали, в первую очередь, жители домов на Октябрьского острове.

- Если на мундиале все было четко организовано: перекрытые мосты, система пропусков и так далее, то тут люди приезжали на машинах и ставили их где попало. Если одни оставляли на парковке у «Виктории», то другие парковались прямо на острове, во дворах домов, - говорит Сергей, житель улицы Генерала Павлова. – Мы, например, вечером, с трудом нашли место даже не в своем, а соседнем дворе, чтобы припарковать машину. Повезло, что шел дождь и многие начали разъезжаться по домам.

Тем временем организаторы готовятся к заключительному дню. Третий и последний этап мирового чемпионата по фейерверкам пройдет в субботу, 22 сентября. Выступят сборные Гонконга, Великобритания и Калининградской области.

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