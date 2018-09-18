2018-09-18T16:52:11+03:00
Происшествия

В Калининграде будут судить трех налетчиков, ограбивших ломбард

Избив сотрудника учреждения, преступники вынесли денег и других ценностей на два миллиона рублей
Игорь ОРЕХОВ
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Похищенное золото.Похищенное золото.Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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На днях Московский районный суд Калининграда приступит к рассмотрению уголовного дела о групповом разбое в особо крупном размере. В результате налета на один из городских ломбардов было похищено денег и золота на два с лишним миллиона рублей.

Нашумевшее преступление было совершено в конце декабря прошлого года. Калининградцы 41-го, 20-ти и 17-ти лет от роду сумели скопом войти в помещение на улице Батальной. В качестве «заманухи» для сотрудника специализированной коммерческой организации использовался мобильный телефон, который злоумышленники предложили оценить. Но едва оказавшись внутри, троица набросилась на беднягу-оценщика, как следует поколотила его, после чего принялась выгребать с витрин и полок ювелирные изделия, попутно вскрыв и кассу.

Довольно долго после этого бандитам удавалось скрываться. Но правоохранители проявили известное упорство в розысках, в конечном итоге получив желанный результат.

- Установить лиц, причастных к совершению разбоя, и место нахождения похищенного, удалось в результате профессионализма сотрудников уголовного розыска УМВД России по Калининградской области и регионального управления ФСИН, - сообщила официальный представитель регионального управления СКР Наталья Гацко. - К этому времени старший из злоумышленников содержался под стражей по обвинению в совершении аналогичного преступления на территории Зеленоградского района.

Сообразив, что главарь их сдал, его подручные решили не запираться и в ходе предварительного следствия также признали свою вину в инкриминируемом деянии.

Когда следователями был собран достаточный объем доказательств, обвинительное заключение утвердил районный прокурор, после чего дальнейшим разбирательством этой несколько затянувшейся истории предоставили заниматься уже слугам Фемиды.

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