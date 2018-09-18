С летом и осенью все понятно, а какая погода будет в Калининграде зимой?

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-18T17:21:10+03:00

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Климатический тренд

- Виктор Иванович, в этом году погода нас радует. Стояло жаркое лето. И в сентябре необыкновенно для этого времени тепло. Лето продолжается?

- Да, начиная с апреля была аномально высокая температура воздуха. Выше нормы температура наблюдалась с июня по август. В сентябре тоже будет на 2 градуса выше нормы. До 21 числа сохранятся летние процессы, будет продолжатся бабье лето с небольшими перерывами с температурой 24 градуса тепла. Потом начнется осень, установится более прохладная, дождливая, ветренная погода, дневные температуры не будут превышать 15-ти градусов до конца месяца.

- Какой прогноз на зиму?

- На холодное полугодие у нас предварительный прогноз такой: до декабря и в первый месяц зимы температура будет в пределах средней нормы и чуть выше обычного. А начиная с января и в марте среднемесячная температура ожидается на два-три градуса ниже нормы. То есть будет холоднее, чем обычно. Но окончательный прогноз разрабатывается в конце октября. Так что зима в Калининграде будет сначала мягкой, а потом более суровой. Декабрь в регионе выдастся с плюсовыми температурами, с осадками в виде дождя и мокрого снега. Февраль может быть снежным и морозным.

- Какова климатическая тенденция на ближайшие годы?

- В целом лето будет более засушливое с меньшим количеством осадков, чем раньше, температура будет выше, а зима - более холодной. То есть будет прослеживаться тенденция не глобального потепления, а напротив - похолодания. Глобальное потепление уже произошло. Мы находимся в пике температур, средняя температура не повышается, она стоит на месте. А далее через 5-10 лет тренд поменяется. Многие специалисты так считают, кроме тех, кто уперся в антропогенный фактор. Факт - потепление остановилось, значит что-то не так. Соответственно, не антропогенный фактор влиял на погоду. Основная причина похолодания астрономическая. Это связано в первую очередь с Солнцем. Отмечу, что существуют различные циклы солнечной активности. Первый – большой, составляет примерно 800–900 лет, второй – средний - 100–150 лет и малый 11 лет. В конце каждого цикла солнечная активность уменьшается, наступает похолодание. Сейчас подошли к концу два цикла – большой и средний. Это означает, что приполюсные районы планеты обречены на то, чтобы терять энергию и остужаться. Все это влияет на погоду. В том числе и в нашей области. Обычная норма для Калининградской области – это перенос воздушных масс с запада на восток, но сейчас этот процесс резко нарушается, наблюдается изменение зонального переноса. Циклоны и антициклоны перемещаются с юга и севера, что приводит к катаклизмам. Атлантика и Балтийское море постепенно остывают в холодное полугодие, поэтому первая часть зимы у нас более теплая, а вторая значительно холоднее.

Затишье перед бурей

- Какие природные катаклизмы ожидаются?

- Они уже происходят. В одних районах засуха, мало осадков, в других наоборот много, особенно в летний период. Зимы где-то очень теплые или суровые.

- Будут смерчи, ураганы, экстремальные шторма?

- Это зависит от процессов циркуляции в атмосфере. Мировой океан прогрелся, высокая температура воды. Увеличилось количество тропических штормов, ураганы выходят на Северную Америку, Японию, Дальний Восток. Высока вероятность того, что в Калининградской области уже 24 сентября пройдет штормовой циклон. Смерч – это маленький циклон. Он образуется из-за разницы температур, в результате сталкиваются два фронта: холодный и теплый. По мере наступления общего похолодания разного рода аномальные явления будут происходить чаще.

- Можете дать долгосрочный прогноз погоды?

- Повторюсь, зимы станут холоднее, а летние месяцы — жарче, что связано с солнечной активностью. Сегодня с помощью численных методов можно предсказать погоду на двухлетний период. Расчеты же средней температуры с перспективой на 35 лет в ряде случаев производятся с помощью методов полиномиальной и оптимальной интерполяции. В самом простом варианте это выглядит так: строят график изменения температур, скажем, за последние пятьдесят лет, а затем продолжают линию до 2050 года. Безусловно, учитываются и другие факторы. Исходя из этого, метеорологи утверждают, что в середине 21 века средняя температура на Земле может увеличиться на 4 градуса по Цельсию.

СПРАВКА «КП»

За все время наблюдений за погодой в Калининградской области самая высокая температура была зафиксирована 10 августа 1992 года: +36,5 °С, а самая низкая – 1 февраля 1956 года - "минус" 33,3°С.