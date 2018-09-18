Под грохот кувалд: что происходит с бывшей виллой на берегу Верхнего озера в Калининграде

СЕГОДНЯ 18:48 2018-09-18T18:48:18+03:00

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Появление строителей

Еще в конце прошлой недели калининградцы, живущие в районе Верхнего озера опубликовали в соцсетях несколько тревожных сообщений. По их словам, рядом с бывшим детским садом на набережной (дом №12 на Ленинградской улице) появились рабочие, которые спиливают старинный кованый забор, вырубают растительность вокруг здания и что-то крушат внутри. Конечно, первая версия появилась довольно быстро – дом ломают. К тому же, известно было, что в середине июня прошлого года часть помещений второго этажа здания, а также чердак выгорели изнутри.

Во вторник утром корреспонденты «Комсомолки» направились на набережную Верхнего озера, чтобы пообщаться с рабочими и выяснить, какое задание они получили от своего начальства.

В 10:00 из окон дома №12 уже поднималась белая пыль, а изнутри раздавался грохот кувалд. Одной, судя по всему, колотили по стальным трубам, а второй ломали перегородки. Встретившийся внутри рабочий растерянно сказал, что прораба на месте нет, но он может позвонить хозяевам.

- Они тут недалеко, приедут минут через пять, - сообщил мужик в спецовке, положив трубку.

Пока к нам ехал подрядчик, мы сделали беглый осмотр помещений. В одной из комнат, окна которой выходят на Верхнее озеро, уже сломаны перекрытия, постепенно из окон вынимаются рамы, которые оказываются в куче хлама перед входом в дом, во всех помещениях уже спилены батареи и трубы, а рабочий в зале, расположенном слева от входа уже приступил к сносу перегородок. На втором этаже видны последствия прошлогоднего пожара – некоторые балки почти полностью перегорели, а стены, которые были расположены ближе всего к источнику возгорания, черные от сажи и копоти. Надо сказать, что в течение года в здании протекала прогоревшая крыша, что привело к проникновению в стены грибка.

Часть перекрытий рабочие уже сломали.Фото: Иван МАРКОВ

«Несущие стены не тронем»

Похоже, подрядчика разрушения не сильно смущают. По крайней мере, об этом «Комсомолке» сообщил руководитель калининградской компании «Инстройпроект» Денис Тарасов.

- Мы проводим сейчас первый этап работ по приспособлению объекта культурного наследия под детский сад, в который входят работы по расчистке от самосева и прочей растительности, вывоз мусора, далее мы будем устанавливать строительный забор, пост охраны мы уже поставили, потом мы также выполним демонтаж конструкций внутри здания. Несущие стены мы не трогаем, а сносим только перегородки.

- То есть, детсад на этом месте все-таки появится?

- Да, наш проект прошел экспертизу, мы подали все документы и вот сейчас начинаем работы. Примерно до марта мы рассчитываем первый этап закончить. Заказчиком у нас только первый этап сейчас подписан, - ответил Тарасов.

Инновационный детский сад

Что касается заказчика работ, то им выступает «Центр развития межличностных коммуникаций». По словам заместителя руководителя калининградского представительства Валерия Фомченкова, собственник намерен восстановить здание в его первоначальном виде.

- Наш проект, который мы готовили два года, прошел культурно-историческую и государственную экспертизу. Внешний вид здания останется историческим, а по поводу его назначения вопрос пока решается. Уже точно можно сказать, что связано оно будет с детьми.

- Это будет детский сад? Подрядчик, например, об этом говорит.

- Может быть, не детский сад в традиционном смысле. Хотелось инновационное что-то сделать. У нас есть давний и очень хороший партнер – Институт возрастной физиологии Российской академии образования в Москве, который нам поможет. Но это не мое направление, я больше строительством занимаюсь.

- Забор, который строители демонтировали, будет в том же виде восстановлен, или что-то другое там появится?

- Здесь точной информации дать не могу. Нам хотелось максимально восстановить оригинальный забор. Мы посмотрим, насколько из тех фрагментов, которые сохранились, удастся что-то сделать. Идея нам эта нравится. В любом случае, коррозия оказывала воздействие на металл в течение ста лет. Это объективно, и тут ничего не сделаешь. Этот вопрос больше технический, мы его технически и решим. Колючую проволоку не поставим или другой какой-то маразм.

Также Фомченков заявил, что пока не готов сообщить ни о дате окончания работ, ни об их стоимости.

- Конечно, хочется как можно быстрее это сделать. У нас запланированы непрерывные работы, но на зиму мы их приостановим, вернее, они немного в другом режиме будут проводиться, - добавил Фомченков.

Руководитель Региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил «Комсомолке», что о начале работ он уже в курсе. Также он подтвердил, что подрядчик имеет соответствующую лицензию.

- Месяц назад они были у меня. Мы рады, что собственник наконец-то нашел деньги, потому что мы два года ждали начала работ, - сообщил Маслов. – Знаю, что сейчас в здании проводится демонтаж ветхих перекрытий.

Довоенный забор едва ли подлежит восстановлению.Фото: Иван МАРКОВ

История виллы

Теперь стоит вспомнить историю заброшенной виллы. Известно, что до сентября 2002 года в здании располагался детский сад №13, принадлежавший компании «Янтарьэнерго». Собственником было объявлено, что учреждение закрывается на ремонт, но работы так никто и не начал. В 2008 году бывший детсад был передан муниципалитету, но работы по его восстановлению и после этого не были начаты. При этом, властям было известно, что бывшая вилла довоенной постройки является объектом культурного наследия регионального значения.

В прошлом году в здании были разбиты первые окна, а 18 июня на втором этаже и чердаке произошел пожар, который удалось потушить подоспевшим пожарным.