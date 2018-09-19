«Мы вместе и дома, и на работе. И это здорово!»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-19T11:05:38+03:00

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«Любовь и работа - единственные стоящие вещи в жизни», - заметила однажды Мэрилин Монро. Спорить с этим трудно, правда, удачно совмещать и то, и другое удается далеко не всем. Среди счастливчиков - супруги Руслана и Сергей Юсовы, которые благодаря работе на АВТОТОР получили возможность не расставаться практически ни на минуту.

Первым на производство устроился Сергей в 2010 году. На автозаводе в поселке имени Космодемьянского уже тогда работали его мама и сестра, так что выбор «куда пойти» после демобилизации из рядов вооруженных сил оказался простым. Предприятию рабочие руки тоже требовались, и молодого сварщика с третьим разрядом охотно приняли в штат. Приятной неожиданностью для Сергея стала выплата, которую получают все сотрудники АВТОТОР, устроившиеся на работу после демобилизации из вооруженных сил (всего в компании, к слову, действуют порядка 20 социальных программ, включающие различные льготы и выплаты).

Руслана, в отличие от будущего мужа, к автопроизводству до их знакомства никакого отношения не имела, но с АВТОТОР была знакома. Там же, на производственной площадке в поселке имени Космодемьянского, уже больше 10 лет работает ее мама.

Сергей и Руслана стали мужем и женой в июле нынешнего года

- Мама много мне рассказывала про АВТОТОР, и в прошлом году я тоже решила попробовать трудоустроиться, - вспоминает Руслана. - Весной меня приняли в цех окраски. Мне моя работа нравится тем, что ты постоянно находишься в движении, а не сидишь где-нибудь в офисе. Нравятся и интересные машины, которые мы красим. Я нахожу свою работу довольно творческой и получаю удовольствие от того, что делаю.

Несмотря на то, что мамы Сергея и Русланы (как потом оказалось, будущие теща и свекровь) многие годы работали на одном предприятии, познакомились молодые люди все-таки за стенами АВТОТОР. В июле нынешнего года поженились, а то, что теперь они вместе и дома, и на работе, Юсовых ничуть не смущает.

- У нас полностью совпадают рабочие смены по графику два через два и выходные дни, в одинаковое время обеденный перерыв, - перечисляет Руслана. - Нам нравится, что мы так часто видимся и все время вместе. Здорово, что в итоге так сложилось!

Профессиональный рост у ребят тоже идет почти синхронно. Руслана успешно сдала на четвертый разряд и планирует получить пятый. Сергей тоже повысил квалификацию, получив сначала четвертый, а затем и высший пятый разряд по своей специальности. Кроме того, в 2016 году он занял первое место среди сварщиков АВТОТОР на конкурсе «Лучший по профессии», а в этом снова вышел в финал и поборется за победу 22 сентября. Руслана будет поддерживать мужа в рядах многочисленных болельщиков.

О дальнейших личных планах Юсовы рассказывают скромно: - Очень хотим собственный дом построить. И детей, конечно же!

КСТАТИ

В настоящее время на автозаводе АВТОТОР открыт ряд вакансий. Подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефонам: 7(4012) 59-00-33 и 7(4012) 59-01-44.

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