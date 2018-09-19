«Форт Трамп» у границ Калининграда: построят ли американцы военную базу в Польше?

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-19T13:39:08+03:00

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Во время недавнего визита в США президент Польши Анджей Дуда предложил американскому коллеге построить военную базу и назвать ее «Форт Трамп». Причем выразил готовность оплатить все затраты на ее создание из бюджета Польши. Сумма немаленькая - 2 млрд долларов.

- Мне очень хотелось бы, чтобы на территории Польши была создана американская военная база, которую мы назвали бы «Форт Трамп», - сказал польский лидер.

Дональд Трамп ответил уклончиво: мол, этот вопрос будет решать администрация Белого дома. Мы поговорили о переговорах и их последствиях с калининградским политологом Александром Носовичем.

- Насколько неожиданным было предложение Дуды построить военную базу в Польше?

- Это абсолютно ожидавшееся предложение. Причем сделано уже не в первый раз. Летом Польше ответили в штаб-квартире НАТО и ответили отказом. Да и сейчас Трамп фактически отказал Дуде, хотя и сделал это в завуалированной форме.

- Как вы можете объяснить название гипотетического объекта - «Форт Трамп»?

- Это можно объяснить совершенно однозначно: попытка прогнуться со стороны польского руководства. Все знают, что Дональд Трамп - человек тщеславный, поэтому поляки и решили зайти со стороны психологии. Но, как видим, не сработал и этот вариант. Во всяком случае пока.

- Откуда у Польши лишние 2 миллиарда долларов? Все-таки такие деньги на дороге не валяются...

- Действительно, деньги немаленькие, но Польша, думаю, в случаи необходимости их найдет. По моему мнению, если государство не может инвестировать в политику, то это не государство. А строительство американской военной базы - это чисто политический проект. Дело в том что сегодня, после известных событий Польше необходимо увеличить свою политическую капитализацию в Европе, точнее, в Евросоюзе. Потому что вот-вот она может лишиться права голоса в Совете Европы, как недавно лишилась Венгрия.

- Под "известными событиями" вы что подразумеваете? Реформу судебной системы, которая не понравилась Брюсселю?

- Не только, там список большой. В нем и судебная реформа (в Польше ограничили независимость судов - Ред.), и вопрос абортов (в Польше они запрещены, что противоречит либеральному законодательству Евросоюза - Ред.), и ситуация с мигрантами, которых Польша отказалась принимать... В Польше вообще сейчас всеобщая истерика. Недавно бывший президент Александр Квасьневский написал открытое письмо нынешнему - Дуде, - где говорил, что при нем, Квасьневском, Польша вступила в Евросоюз, а при Дуде страну могут оттуда попросить. Вот поэтому Польше и нужно сейчас усилить свою значимость в Европе, поэтому и появляется предложение американцам построить военную базу на границах НАТО и Евросоюза, то есть в Польше. Можно сказать, что вот эту значимость польское руководство хочет купить за 2 миллиарда долларов.

- А таким образом можно это купить?

- Гарантий, конечно, никто не даст. Но лишить права голоса в Евросоюзе Польшу, страну, в которой находится военная база США - стратегического союзника Европы, - будет уже сложнее. С Польшей те же Германия и Франция в любом случае вынуждены будут считаться, как, например, сегодня считаются с Россией. Дружбы-то между нами сегодня нет, но сотрудничать вынуждены. А иначе никак, от России никуда не денешься.

Политолог Александр Носович.Фото: Иван МАРКОВ

- Не проще ли полякам договориться с Брюсселем по поводу всех этих разногласий - мигрантов, абортов и так далее, - чем тратить деньги на военную базу?

- Переговоры идут все эти годы и пока безрезультатно. И я вижу, как медленно, но методично, причем с немецкой педантичностью, ситуация разворачивается в сторону введения Евросоюзом санкций в отношении Польши. И не исключаю, что году к 2020-му это может случится.

- А военную базу построят или нет? Понятно, что пока Трамп отказал, но в будущем какова вероятность?

- Я бы сказал, что это вероятно. Другое дело - сроки строительства.

- На встрече Дуды и Трампа обсуждался также "Северный поток-2". Причем президент Польши выразил надежду, что Трамп остановит строительство газопровода по дну Балтийского моря. Этот проект мешает Польше экономически или мы снова имеем дело с политикой?

- Действительно, Польша уже давно хочет остановить "Северный поток". И здесь в первую очередь как раз по экономическим причинам. Потому что сейчас, по действующим трубопроводам, российский газ идет через Украину, а затем через Польшу. И поляки поучают за транзит приличные деньги. С запуском "Северного потока-2" потребности в старой схеме доставки газа если не иссякнут вовсе, то значительно снизятся. И соответственно деньги за транзит уйдут. Но, хочу обратить ваше внимание, на то, что ответил Дуде Трамп. Он завил: да, мы не в восторге от "Северного потока", но вводить санкции в отношении компаний, которые реализуют этот проект, не будем.