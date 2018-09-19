В Калининграде меньше пьют, чем в среднем по России. Но расслабляться рано!

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-19T14:16:18+03:00

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«Не имеем права отказать»

- Юрий Евгеньевич, сложно или просто получить в Калининграде наркологическую помощь?

- В системе здравоохранения наркология относится к особому разделу медицины, который занимается социально-значимыми заболеваниями. Калининградская область в числе пяти российских регионов ввела наркологию в систему обязательного медицинского страхования. Поэтому вся помощь нашим пациентам оказывается бесплатно. Это - первое. А во-вторых, мы не имеем права отказать в помощи, если у человека нет документов, удостоверяющих личность, если нет медицинского полиса. Как вы понимаете, наши пациенты часто теряют, продают, закладывают документы. Для нашей службы это не проблема, мы восстанавливаем документы своими силами.

- Реабилитация зависимых – тоже включена в систему ОМС, а значит – проводится бесплатно?

- Да, реабилитация также включена в ОМС. При этом мы наблюдаем, как пациенты отказываются от этой возможности. Их сняли с дозы, с употребления, им вроде бы стало лучше, легче, и они возвращаются к привычной жизни.

- Во сколько обходится государству один такой реабилитационный курс?

- Есть такие подсчеты. 27-дневный курс стоит порядка 53 000 рублей. Мы постоянно объясняем пациентам, их родным и близким, что наркология – это та область медицины, где не может произойти чуда без участия самого пациента. Если у человека вдруг заболел живот, и врач направил его на удаление аппендицита, то от пациента по большому счету ничего не требуется. Ему сделали операцию, прописали курс антибиотиков. Пей таблетки и поправляйся! Увы, в наркологии нет таких антибиотиков, которые позволили бы человеку быстро выздороветь. Хочу, чтобы ваши читатели понимали, что для наркологической службы заниматься одним пациентом 6 месяцев – это не такой уж и продолжительный срок. Судите сами. В среднем, в стационаре пациент проводит два-три месяца, затем проводится достаточно продолжительное амбулаторное лечение, затем – этап ресоциализации. Время, время, время, а главное – участие самого пациента, его воля, его желание научиться основам трезвой жизни.

- Еще один вопрос про деньги. Документы пациентам ваша служба восстанавливает тоже бесплатно?

- В наркологическом диспансере работает мощная социальная служба. Это раз. У нас налажена работа с паспортно-визовой службой Управления МВД по Калининградской области. Мы выработали алгоритмы взаимодействия с региональным министерством социальной политики. Все это позволяет без сбоев, быстро восстанавливать документы пациентов. Мы все для наших пациентов делаем бесплатно.

Про ступени помощи

- Самое сложное для зависимого – самому прийти и обратиться к наркологу…

- Оказание наркологической помощи разделено на пять ступеней. И вот первая ступень – обращение за помощью в наркодиспансер. Нашим пациентам свойственно скрывать свое состояние до последнего. И это - трагедия нашей службы. Чаще всего мы получаем пациентов через 6-8 лет после начала хронического, смертельного (!), сложно излечимого заболевания. Раннее обращение – это самое лучшее, что может быть для наших пациентов!

Команда наших врачей разработала и внедрила систему ранней диагностики и раннего вовлечения жителей региона в наркологическую помощь. В цокольном этаже нашего диспансера находится низкопороговый пункт «Точка», в который могут обращаться бесплатно, анонимно как зависимые, так и их родные, друзья.

Что еще важно? За последние четыре года наркологическая служба Калининградской области провела большую работу совместно с церковными приходами. И теперь каждый храм в Калининградской области – это низкопороговый пункт. Каждый настоятель храма знает, как правильно направлять зависимых за помощью к наркологу

- Хорошо. Человек совершил невозможное, пришел в пункт «Точка». Что дальше с ним происходит?

- Специалисты проводят мотивационное интервью. Таких встреч может быть одна, может - четыре, пока пациент не даст согласие на госпитализацию. Как только человек соглашается с необходимостью пройти лечение, его сразу же, без промедления, ведут к наркологу. Дальше – этап детоксикации, потом – терапевтический этап, во время которого важно нормализовать работу сердца, печени, почек и других жизненно важных органов. Затем идет этап медицинской реабилитации (команда клинических психологов учит пациентов жить в трезвости), амбулаторное наблюдение, затем – реабилитация. Все эти этапы пациенту нужно пройти обязательно. В противном случае мы имеем дело с синдромом «вращающихся дверей». Когда пациент, не пройдя все этапы, срывается, снова употребляет, снова оказывается в наркологическом диспансере. И начинает все сначала.

Нам важно научить пациентов: чувствуете срыв – бежать к нам, а не за алкоголем.

- Сегодня сколько человек находится на лечении в диспансере?

- 128 пациентов. Это средняя цифра.

Об учете и детях

- Может ли ваш пациент досрочно сняться с учета? Чтобы вернуться к работе, например?

- Как только пациент пройдет всех врачей, принесет на врачебную комиссию медицинскую книжку с необходимыми заключениями специалистов, мы снимаем человека с учета. Но! Есть такая практика, когда по определенным рабочим специальностям мы берем на себя ответственность и выдаем такую справку. Особенно, если пациент живет на селе, где такие специалисты нужны. Если пациент – глава многодетной семьи, и мы видим, что он системно общается с наркологом, находится в стойкой ремиссии. Тогда да, снимаем с учета.

- Диспансер работает с семьями зависимых?

- Это целый раздел нашей деятельности. Каждую пятницу в 18.30 в конференц-зале диспансера проводится «Школа взаимопонимания». Родным наших пациентов важно объяснять, в какие моменты они усугубляют состояние близкого человека, как правильно себя вести с таким человеком, как научиться вовремя направлять больного к врачу.

- Работают ли ваши врачи в школах?

- У нас есть отдельная служба. Но мы не санпросветбригада, мы не цирк и не артисты, для наших врачей важна заинтересованность школы в подобных встречах. Только по заявке школы наши специалисты приходят и работают с подростками.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пить стали меньше

За последние 5 лет уровень потребления алкоголя в нашем регионе сократился. По словам Юрия Скалина, сегодня этот индикатор на 12 процентов ниже, чем в целом по стране, что стало возможным благодаря «эффективной организационно-методической работе специалистов наркодиспансера». Также в регионе отмечаются достаточно низкие цифры по распространению наркомании среди населения. По этому показателю наш регион находится ниже и СЗФО, и России в целом на 15 процентов.

ВАЖНО!

Советы, которые помогут заставить зависимого прийти к мысли о лечении

- Ни в коем случае не покрывать прогулы, долги и другие проступки. Человек должен знать, что отвечает за них сам;

- Разговоры о лечении ведите в спокойной обстановке. Лучше всего – без свидетелей. Больной должен быть обязательно трезвым в момент разговора.

- Не доминируйте, не обвиняйте его. Просто приведите факты и выразите беспокойство. Дайте понять, что существуют границы дозволенного, перейдя которые, он не сможет рассчитывать на вашу помощь;

- Согласие зависимого на запись к наркологу не должно стать теоретическим, его надо реализовать сразу же. Телефон специалиста должен быть под рукой! А для того, чтобы он был, необходимо заранее проконсультироваться у нарколога.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться

БЕСПЛАТНО

(по полису ОМС)

Калининградский областной наркологический диспансер

Ул. Барнаульская, 6а

т: 99 49 46

Здесь же:

- центр мотивационного консультирования «Точка» (анонимно, бесплатно),

телефон: 39-83- 03.

- школа взаимопонимания (для родственников и друзей зависимых)

Телефон: +7 963 290 96 15

ПЛАТНО

«Медэксперт»

бульвар Лефорта, д. 12

т: 9 15 15

«Центр медицинских осмотров»

ул. Космонавта Леонова, д. 11-17

т: 555-366

«Клиника Лазаревой»

ул. Дзержинского, 153.

т: 69 30 30

Первичная консультация стоит от 1000 рублей.