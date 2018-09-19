2018-09-19T16:52:19+03:00
Общество

Алексей Силанов: «Калининградтеплосеть» ждет серьезное обновление

Мэр Калининграда поручил разработать программу модернизации предприятия
Николай Литвинов
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Сегодня предприятие обеспечивает теплом и горячей водой 2300 многоквартирных домов города.Сегодня предприятие обеспечивает теплом и горячей водой 2300 многоквартирных домов города.Фото: мэрия Калининграда
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Сегодня «Калининградтеплосеть» предоставляет услуги «центральное отопление» и «горячее водоснабжение» для жителей около 2 300 многоквартирных домов. Готовность предприятия к работе в осенне-зимний период проверил мэр Калининграда Алексей Силанов. Глава города осмотрел помещения самого крупного теплового источника предприятия - районной тепловой станции (РТС) «Северная». В ее зоне ответственности станции - треть всех потребителей города, получающих центральное отопление и горячую воду.

Директор «Теплосети» Эдуард Куровский рассказал о подготовке к новому отопительному сезону, на которую потратили 136 миллионов рублей. По состоянию на 13 сентября необходимые работы завершены на 96%.

- В городе сейчас большое количество тепловых сетей, срок службы которых уже превысил 35 лет. Мы делаем все возможное, чтобы проводить замену этих участков, в первую очередь аварийных, в силу своих финансовых возможностей. Безусловно, будем это делать и дальше, - сообщил Эдуард Куровский. - И, я надеюсь, по итогам совещания с главой города будут приняты меры, которые позволят системно, в течение ближайших пяти-десяти лет выстроить работу так, чтобы объемы замены тепловых сетей ежегодно возрастали. С точки зрения наличия опытного персонала, техники, квалифицированных подрядчиков, мы эти объемы можем существенно увеличить.

Директор «Калининградтеплосети» также отметил почти двукратное снижение количества аварийных ситуаций в сравнении с прошлым годом, что говорит о качестве работ по модернизации тепловой инфраструктуры, проведенных в предыдущие межотопительные периоды.

Алексей Силанов поручил разработать программу модернизации «Калининградтеплосети».

- Судя по тем обращениям, которых становится все меньше, предприятие более качественно предоставляет услуги, и это качество будет расти при условии заинтересованности в этом деле управляющих компаний, ну и конечно, при условии дальнейшей модернизации не только за собственные средства, но и за счет средств из городского бюджета, адресной инвестиционной программы и федеральной целевой программы, - отметил Алексей Силанов. - Я дал поручения о разработке соответствующей программы, чтобы мы понимали, каким образом в течение трехлетнего планирования бюджета и пятилетки будем работать над модернизацией этого предприятия.

ВНИМАНИЕ!

От предпринимателей ждут пожелания по размещению рекламы

Администрация Калининграда предлагает предпринимателям города принять участие в обсуждении предполагаемых изменений в правила размещения рекламы на территории города. Об этом рассказал заместитель председателя комитета архитектуры и строительства Антон Коновалов.

Проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций» размещен на сайте администрации в разделе «Документы». В этом же разделе находится уведомление о проведении публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия этого проекта муниципального нормативного правового акта (НПА) и сборе предложений от всех заинтересованных лиц.

- Цель предлагаемого правового регулирования – реализация мероприятий по формированию единого внешнего облика, – прокомментировал Антон Коновалов. - Всем предпринимателям мы предлагаем ознакомиться с проектом и сообщить нам свои замечания и предложения до 28 сентября – все они будут рассмотрены.

Планируемый срок вступления в силу нового правового регулирования – декабрь 2018 года. Подробно ознакомиться с проектом можно на сайте администрации в разделе «Документы/ Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации и их проектов» www.klgd.ru/mnpa. Найти его можно в первой колонке таблицы по дате размещения проекта – 5.09.2018.

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