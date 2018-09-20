Калининградской участнице шоу «Мисс Офис-2018» взломали аккаунт в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:46 2018-09-20T12:47:18+03:00

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Две жительницы Калининграда вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс офис-2018». Одна из девушек - 22-летняя Олеся Скобелева работает в компании «Кловер-Управление-Калининград» администратором, а 23-летняя Юлия Никулина трудится менеджером офисных продаж в «Росгосстрахе».

Как рассказала Юлия в эфире радио «Комсомольская правда», борьба началась нешуточная, пострадал даже ее аккаунт в социальной сети «ВКонтакте»:

- Вчера взломали мою страницу, но как я узнала, не только мою. Девушки пишут, что им предлагают накрутку голосов, удаляют фотографии из «Инстаграм».

По словам другой калининградки - Анны Ляшко, которая в прошлом году вошла в топ-10 на конкурсе «Мисс офис», проблемы могут создавать и конкурентки, и мошенники, которые хотят заработать.

- Главные условия - быть не старше 30 лет и обязательно иметь работу, - поясняет Анна. -Философия конкурса заключается в том, чтобы девушка успевала и в офисе, и в семье, а также имела хобби, занималась благотворительностью, была активной и счастливой.

В полуфинал конкурса, кроме россиянок, вышли девушки из Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии и даже Китая (но все как одна - русскоговорящие). Красавицы присылают свои анкеты с фото, жюри выбирает лучшие и размещает фотографии конкурсанток для зрительской оценки. Голосование стартовало 17 сентября, а закончится 7 октября. (Голосовать можно дважды в день с одного ip-адреса на сайте www.missoffice.ru) В финал выходят 30 претенденток, которые наберут больше всего голосов. И этих девушек будет оценивать уже профессиональное жюри.

- Моя главная цель - стать примером для своей дочери, - признается Юлия Никулина. - Я ведь сейчас одновременно сдаю осеннюю сессию и получаю права в автошколе, да еще и ребенка воспитываю. Главное, что меня поддерживают и в семье, и на работе. Муж еще ни разу не сказал «Юля, сколько можно!»

Чтобы все успеть, Никулина временно нашла себе замену в офисе. Интересно, что прямо в день старта зрительского голосования Юле предложили повышение по службе – должность исполняющего обязанности начальника отдела. Несмотря на то, что она самая молодая среди сотрудниц.

- В моем отделе исключительно женский коллектив, - сообщила конкурсантка. – Но это неправда, что женской дружбы не бывает! Мы друг друга поддерживаем, за меня уже все коллеги проголосовали. Офисная работа не скучная, вкак это может кому-то показаться. Я каждый день знакомлюсь с новыми людьми, а плодотворное общение заряжает положительной энергетикой.

По условиям конкурса, победительница получит два миллиона рублей призовых. Юлия на эти деньги планирует переехать в новое жилье. Любимую работу она обещает не бросать.