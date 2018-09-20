Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева: В передаче «Спокойной ночи, малыши!» раньше запрещали показывать мультики

СЕГОДНЯ 12:59 2018-09-20T13:00:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Детской областной больнице фокусники вместе с заслуженной артисткой России Натальей Голубенцевой, «мамой» Степашки, устроили интерактивное представление, которое помогло ребятам хотя бы на время забыть о болезнях. Наталья Александровна нашла время и на разговор с «Комсомолкой».

Куклы на гастролях

- Вы сейчас в Калининграде - получается, выпуски «Спокойной ночи, малыши» записывают без Степашки?

- У нас несколько дней в месяц проходит запись, причем с разными героями, парами. Сейчас Степашка и Филя уехали. Значит, заняты Каркуша и Хрюша. Мы снимаем по четыре передачи в день, все рассчитано. Другое дело, получилось так, что в каком-то городе поменяли дату мероприятия, еще что-то перенесли, и в итоге у нас весь сентябрь забит выездами, я ни одной передачи не сняла. Значит, будет больше передач в октябре. Потом редакторы все раскидают.

- Часто приходится выезжать на гастроли?

- Дважды в месяц мы посещаем два города с благотворительной акцией. Зимой чуть меньше поездок. В Калининград мы прибыли со Степашкой и Филей. Для детей устраиваем представление. Будет стоять большой макет телевизора, почти как настоящий, мы - то есть, конечно, не мы, а наши герои - в это телевизор влезем и будем руководить концертом. Привычная для нас работа, но 45 минут мы должны, не опуская рук, работать в качестве конферансье.

- Профессиональные трудности есть в профессии кукольника?

- У некоторых бывают проблемы с руками, с шеей, особенно у тех, кто работает в театре кукол. У людей, которые все время стоят с поднятой головой, потому что куклы постоянно наверху, у них шея может болеть. Но я-то в театре не работаю, поэтому у меня – нет. Наоборот, это для меня такая физкультура. Тем более, съемки не каждый день.

Как Степашка с Филей били «тетю Валю» по коленям

- Еще о закулисье: как вы устраиваетесь в кадре с куклами?

- Раньше нам давали приступочки. Стол диктора стоял на небольшой возвышенности, мы садились рядом с ним. Сейчас же это огромный постамент из железных конструкций, на котором установлен стол. А мы стоим, потому что постамент нам по грудь. Выше меня - диктор, я к нему поднимаю руку. Стоять мне удобнее, чем сидеть, хотя кто-то сидит на высоких стульях. Во время записи много казусов бывает, но не обо всем можно рассказать (смеется).

- Ну, хотя бы о самом безобидном!

- Мы, то есть наши персонажи, с ведущей Оксаной Федоровой часто готовим что-то: делаем бутерброды и тому подобное. И вот однажды делали пирожные. Кто-то принес муку, в которой оказались жучки, кто-то другие ингредиенты принес. Начали готовить в кадре. Пирожные надо было обвалять в кокосовых хлопьях. Но их у нас не было, поэтому принесли какой-то клей. И вот Оксана Федорова обваливает тесто в муке с червячками и жучками, потом в клее - и подносит ко рту, делая вид, что ест. Тут, естественно «Стоп, камера!» И все смеются…

- Вы ведь работали и с легендарной «тетей Валей» - Валентиной Леонтьевой?

- Была такая рубрика «Тетя Валя рассказывает». Валентина Михайловна на самом деле очень любила рассказывать, ее просто невозможно было остановить. И вот она рассказывает и рассказывает, а у нас ведь строгий хронометраж. Операторы уже из-за камер показывают: мол, закругляйтесь, время заканчивается! Раньше ведь мы работали в прямом эфире. А Валентина Михайловна прекрасно все говорит и говорит. Тогда мы с Филей под столом начали ее по коленям бить, а она от нас ногами отпихивается!

Трудно конкурировать с гаджетами

- Нынешние передачи отличаются от прежних, да и сценаристы наверняка уже другие работают?

- Конечно. Даже если мы записываем 350 передач в году, это надо столько же написать сценариев. И чтобы они были хорошими, на 7-10 минут: с завязкой, развитием и финалом. Как маленькая пьеса. И очень трудно найти хороших сценаристов. Но у нас есть прекрасная поэтесса Татьяна Быкова, редакторы наши сами тоже пишут. Есть бывшие редакторы, которые знают, как писать.

- Сейчас нужно искать какой-то современный подход к детям? Степашка со смартфоном, например?

- Да, мы употребляем гаджеты, все эти слова и названия. Но все равно, наша публика – это маленькие дети. И для них по-прежнему действует начальный принцип воспитания, который не требует компьютерной техники. Рассказываем ребятам, как нужно себя вести, как помогать и не жадничать, защищать животных и не рвать цветы. Дети, когда вырастают, наверное, уже и не смотрят нашу передачу, у них появляются другие интересы. У меня внучка в этом году пошла в школу. Но когда она была маленькой, брала мамин телефон, залезала под стол и тыкала пальцем в экран, что-то смотрела. Они же сейчас все умеют! Трудно соперничать с гаджетами, но я считаю, мы достаточно даем материала, чтобы воспитать малышей. Мы с ними вместе существуем, живем в их мире, и они нас, по-моему, еще любят.

«Куклы – они живые!»

- Хрюша – тоже ваш подопечный? Вы часто с ним на фотографиях.

- В основном у меня Степашка. С Хрюшей я работала, когда умерла наша Наташа Державина, замечательная актриса. Это был ее персонаж. Два года я и другие артисты замещали, пока не пришла Оксана Чабанюк, которая очень хорошо работает с Хрюшей сейчас. А до этого бывало, что я надевала на одну руку Степашку, а на другую – Хрюшу. Между ними шел диалог, они были как белый и рыжий клоун. Когда-то я заменяла и Каркушу, но сейчас мой основной персонаж - Степашка.

- Сколько его кукол у вас?

- Основных Степашки два. Пара рубашечек у него, штаны - не важно какие, они все равно скрыты. Иногда Степашке приносят Филину рубашку. Это не игрушки, а именно герои нашей передачи, живые организмы! Раньше было больше кукол, были и марионетки. Мы снимали на пленере, выезжали в лес или на озеро, где куклы по сценарию тонули. Их намазывали жиром, чтобы не промокли, но они, правда, все равно испортились. Это были старые куклы. А еще мы раньше мы не показывали мультфильмы. Это было запрещено.

- Почему?!

- Не знаю. Просто запрещено было показывать мультфильмы. Передача длилась 20 минут чистого времени. За это время можно было сыграть целый спектакль. Так было с 1964 по 1971 годы. Потом уже пошли мультики, появился ведущий и две куклы. Такая форма сохраняется и сегодня.