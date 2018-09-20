«Теслы» и электро-«Победа»: В Калининград приехали участники необычного автопробега

СЕГОДНЯ 16:46 2018-09-20T16:54:17+03:00

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Вечером 19 сентября в Калининград из Советска приехали 12 участников автопробега электромобилей «Таллин-Монако». С ними - три электромобиля с прицепами для зарядных устройств. Утром четверга все они переехали через Медовый мост на остров Канта и выстроились в шеренгу перед Кафедральным собором, а водители, представляющие 6 университетов мира, пообщались с журналистами.

«Тишина, мозги и аккуратность»

Организатором автопробега стал почетный консул Монако в Эстонии Юри Тамм, который, к тому же, является заслуженным мастером спорта СССР, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике. Со словами «спасибо за гостеприимство и отличное электричество» Тамм подошел к микрофону и объяснил, что это не просто коллективное путешествие из пункта А в пункт Б, а настоящее соревнование.

Эта "Победа" тоже ездит "на электричестве".Фото: Иван МАРКОВ

- Как вы видите, впереди у нас судейская машина, которая стартует на 10-15 минут раньше остальных участников и едет максимально быстро, но с разрешенной скоростью. Время, за которое проезжает каждый участок судейский автомобиль – это контрольное время участников. При этом никто не знает, за сколько точно судейская машина доберется, например, до Светлогорска. Кто повторит этот результат, тот станет победителем участка. Кто приедет быстрее, получит за каждую минуту минус 6 баллов, потому что, по всей видимости, участник где-то нарушал скоростной режим. А тот, кто приедет медленнее, очевидно, ленился, смотрел по сторонам и не занимался спортом. Мы называем эту гонку шахматами на дорогах Европы. Тут нужна тишина, мозги и аккуратность. А классическое ралли, которое, может быть, вы видели – это бой гладиаторов.

Калининградцы уже завоевали медали

Всего в соревнованиях участвуют две категории автомобилей. Первая – это «Ниссан Лиф», а вторая – свободный класс, в которой, например, три автомобиля «Тесла», «Мицубиси», «Хендай» и даже отечественная «Победа». Сами участники из России, Эстонии, Финляндии, Монако и даже из Японии. Самый опытный боец - чех Иржи Влк, который за 80 дней на своей «Тесле» совершил кругосветное путешествие.

Участницы из Монако.Фото: Иван МАРКОВ

- Поскольку в Калининградской области электромобилей немного, то электрозаправочных станций нам вполне достаточно, - считает Андрей Задорожный. – Пока есть 6 станций «Янтарьэнерго» и еще одна станция в Храброво. Но, как мы убедились, при путешествии на большие расстояния, их должно быть больше. Например, мы старались сделать так, чтобы у туристов, проезжающих Калининградскую область, не было трудностей при проезде из Литвы в Польшу. Этот маршрут называется «Зеленая дорога», и он проходит через Куршскую косу, Зеленоградск, Светлогорск и Мамоново.

Максим Новиков считает, что самое сложное в соревновании –математические расчеты.

- Мы стараемся высчитывать каждый километр. Где-то мы едем 80 км/ч, где-то нагоняем из-за светофоров, где-то еще что-то. Это реальная живая математика, как в школе. Мы в двух этапах уже стали победителями, поэтому теперь планируем взять калининградский этап, - говорит Новиков, перебирая висящие на груди медали.

Перед стартом организатор автопробега Юри Тамм напомнил о важности сохранения исторического маршрута.

- Мне очень важно, что мы проезжаем Калининград, - отметил Тамм, - потому что это часть исторического маршрута. Мы повторяем то, что делали храбрые мужики в 30-е годы, когда они ездили по Европе зимой. Тогда ралли из Таллинна в Монте-Карло как раз заканчивалось в конце февраля. Они ездили в кабриолетах, пересекали очень много границ, не было ни одного спонсора. Но сегодня проехать на электромобиле на такую дистанцию тоже требует большого терпения и мужества.