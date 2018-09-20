В Калининграде 10-летний школьник вместе с друзьями взялся за ремонт двора своей пятиэтажки

СЕГОДНЯ 20:44 2018-09-20T20:44:34+03:00

Взрослые Никите Кузьменкову не мешают, потому что тоже устали от разваливающихся тротуаров и ям у подъезда

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В самой обычной пятиэтажке на улице Соммера в Калининграде живет десятилетний школьник Никита Кузьменков, который захотел самостоятельно заняться благоустройством. Двор Никиты ежедневно разбивают колеса проезжающих автомобилей, под окнами – пара клумб с покрашенными в белый цвет бордюрами, а асфальт перед подъездом настолько древний, что его куски можно вытаскивать голыми руками. Вместе с другом Димой из соседнего подъезда и еще одним приятелем Никита составил план по ремонту двора и в конце этого лета взялся его реализовывать.

«Бордюр и плитка расцементировались»

«Комсомолка» встретилась с самодеятельным строителем, чтобы узнать, что он уже сделал, и почему не рассчитывает на помощь взрослых. Пока готово немного - часть тротуара, подготовлено основание под пандус для колясок и расчищена площадка перед подъездом.

- Очень часто сюда стали заезжать машины, поэтому весь бордюр и плитка развалились, - рассказывает Никита, поддевая ногой шатающуюся плитку. - Мне стало неприятно, что около моего подъезда такие вот ямы. Мы сейчас с друзьями продумываем, как дальше нам быть, план рисуем.

- Что ты в первую очередь планируешь сделать?

- Хочу сделать заезд для колясок у подъезда. Будем, наверное, еще ремонтировать бордюр, который машины разъездили. Там так вышло, что бордюр и плитка расцементировались, - подбирает термины Никита, - поэтому нам теперь надо и бордюр выбивать, и саму плитку.

- Не пытались вы с дедушкой до городских властей достучаться?

- Вообще мы ходили, но им уже все равно, - отмахивается школьник. - Нам сказали: «Это ваша половина, вот вы и делайте!»

- Да, мы просто смотрим, как по новостям нам все обещают, да обещают, - поддерживает внука Александр Кузьменков. - Вот только когда это будет – бог его знает. Были и какие-то разговоры, что мы тут у своего дома сами все должны делать.

- Вы, кстати, не отчитывали внука за то, что он такой самодеятельностью занимается?

- А за что мне его отчитывать? Занимается пацан, и пускай занимается. Значит, нравится ему это дело. Мы его даже поощряем, надо же с детства прививать и труд, и любовь к своему дому.

Первую яму заделал у школы

Никита рассказал, где он в свои годы научился обращаться с цементом. Оказалось, что какое-то его количество оставили рабочие, ремонтировавшие школу №31 на Пролетарской, где парень и учится. Забрав необходимое количество цемента, Кузьменков вместе с одноклассниками развел его с водой и заделал первую в своей жизни дорожную яму. Правда, похоже, что практики пока было маловато, потому что у подъезда Никитиного дома цемент предательски отказывался застывать.

- Первый план у нас провалился, - признается Никита. – Мы хотели залить цементом угол, но он очень долго застывал, и мы его просто заложили плиткой, а сверху камень большой поставили, чтобы не парковался никто. Бордюр, который мы убрали, пока все застывало, у нас стащили.

- А где ты плитку-то взял?

- У нас тут недалеко стройка была, и это, вроде как, лишнее было. Вот она и пригодилась.

Дедушка Никиты подтвердил, что плитка появилась легальным путем. Оказалось, что в начале года рядом с пятиэтажкой прорвало трубу, из-за чего строители разобрали тротуар, который потом заасфальтировали. Плитку рабочие забирать не стали, а просто бросили рядом.

- Тебя не смущает, что форма у нее отличается?

- Смущает, конечно, но другого материала нет. Главное, что пока машины ставить у подъезда перестали.

Перекрыл вход в магазин

Соседи, видя, как старается 10-летний Никита, умиляясь, хвалят его. Хотя, некоторые замечания от них школьник все-таки получил. Например, продавец из магазина, что рядом, увидев, как четвероклассники перекрывают проезд и проход раздобытой где-то красной строительной лентой, потребовала приостановить работы до вечера. Согласие было получено.

Сегодня главным квестом для Никиты и его друзей стала поставка стройматериалов. Их школьники разыскивают по соседним дворам, после чего составляют сметы на будущий ремонт.

- Я бы вам план показал, но он у моего друга дома остался. Как только пандус сделаем, я планирую выровнять просевшую плитку.

- А кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?

- Пока не думал об этом. Возможно, благоустройством бы в городе занимался, - отвечает мальчик.

Вероятно, скоро Никита и его друзья могут перебраться вместе со своими строительными занятиями в другие дворы, так как в результате общественных обсуждений улица Соммера и соседняя с ней улица Рокоссовского попали в программу по формированию комфортной городской среды. Правда, жители пока в реконструкцию не очень верят, так как ремонт и даже фонтан им обещают с 2007 года.