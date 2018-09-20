Кант, янтарь, широкие пляжи: каким должен быть имидж Калининграда?

СЕГОДНЯ 20:25 2018-09-20T20:26:16+03:00

В Калининграде прошел представительный форум "Сообщество": рассказываем о самых интересных темах, которые на нем обсудили

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О благоустройстве и развитии малых городов

В среду и четверг в БФУ имени Канта прощел представительный форум "Сообщество", организованный Общественной палатой России. Официальная тема - развитие малых городов нашей страны, хотя этим дискуссии, конечно, не ограничивались. Так, в первый день форума оживленные дискуссии получились на секциях посвященных улучшению качества городской среды, охране исторического наследия. В четверг - новая программа. В частности, на пленарном заседании участники обсудили вопросы благоустройства, развития инфраструктуры, создания рабочих мест в селах и небольших городах России. Так, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев подчеркнул «гигантский потенциал территорий России», где необходимо создавать рабочие места в малых городах. В частности, создания рабочих мест требует сегодня обрабатывающая промышленность и аграрный сектор.

В дискуссии были затронуты проблемы, касающиеся непосредственно Калининградской области. Губернатор Антон Алиханов, поблагодарив Общественную палату РФ за выбор Калининградской области местом проведения форума, заявил, что одной из серьезных проблем является отток населения из городов и поселков региона, особенно на востоке области. Люди переезжают в областной центр в поисках заработков и более комфортных условий жизни. Чтобы переломить эту тенденцию, как отметил глава региона, проводится системная работа с представителями бизнеса.

- Мы стараемся акцентировать внимание инвесторов на возможностях наших городов и двигать их в муниципалитеты, – сказал Антон Алиханов. – Но это точечная работа региональной власти и глав администраций муниципалитетов, от которых многое зависит.

Что касается благоустройства, то глава губернатор отметил активность глав муниципальных образований, которые в этом году победили в конкурсе Минстроя России на лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Среди отметившихся муниципалитетов - Гусев, Гурьевск, Советск, Зеленоградск и Светлогорск. Распоряжением от 17 сентября, подписанным премьер-министром России Дмитрием Медведевым, Калининградская область получит 315 миллионов рублей на создание комфортной среды в городах и поселениях.

- Когда мы проводили конкурс, то были удивлены тому, насколько инициативные, креативные и эффективные команды есть во многих малых городах, – сказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. – Те финалисты, которые в итоге были отобраны, и среди них – пять муниципальных образований Калининградской области, еще раз показывают, что в этих городах есть гигантский потенциал развития, что там живут люди, которые очень хотят вырваться вперед и делать свои города самыми уютными для жизни.

- Мы вдохновились этим опытом, и со следующего года правительство области запускает программу по поддержке малых населенных пунктов Калининградской области, – рассказал Антон Алиханов. – Нами выбраны десять муниципалитетов, которые находятся в сложной экономической ситуации, у них нет большого финансового потенциала для самостоятельного развития. Правительство области выделит от 100 до 200 миллионов рублей на эти проекты в следующем году. Конечно, не только малые города, но и поселки, деревни должны жить.

Антон Алиханов поблагодарил Общественную палату за выбор места проведения форума.Фото: Эдуард Молчанов

Как продвигать регион и муниципалитет

Одной из наиболее оживленных и интересных получилась сессия, посвященная имиджу территории и вопросам, как его развивать.

- Продвижение территорий - это про то, как можно было наполнить муниципальный бюджет, - заявил Вячеслав Лащевский, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. - Но, к сожалению, у нас нет системной политики в сфере продвижения территорий.

Хотя ответ на вопрос, что нужно делать, имеется. По словам Лащевского, есть четыре направления продвижения территории: инвестиционное, туристическое, внутреннее и товарное. По этим направлениям и нужно двигаться. Если говорить о Калининградской области, то она, по словам эксперта, занимает 15-е место в общероссийском рейтинге по туристическому и инвестиционному продвижению. С двумя другими направлениями ситуация выглядит несколько сложнее.

- В целом, - говорит Лащевский, - у Калининграда нормальная позиция, но, как в других регионах России, отсутствует системный подход. А ведь результат будет только в том случае, если вы реализуете эту историю системно.

Согласен с такой оценкой и Владислав Шулаев, директор по продвижению территорий коммуникационного агентства АГТ:

- Необходимо разрабатывать коммуникационную стратегию. А пока ее нет, у нас будет все, как в Оренбурге, где в центре города уже несколько лет визит большой плакат: "С праздником, Оренбург!" Понятно, что этот плакат подойдет к любому празднику или фестивалю. Однако каждым событием нужно заниматься отдельно.

По словам Шулаева, Калининградской области не хватает медиадрайверов, которые бы работали на федеральном уровне. Хотя потенциал для их создания есть и он довольно велик. Эксперт предложил рецепт: устроить что-то грандиозное к 300-летнему юбилею Иммануила Канта, который будет отмечаться во всем мире в 2024 году.

- Уже сейчас нужно об этом думать очень плотно и формировать единый календарь событий, - добавил Владислав Шулаев.

Еще одна точка, по мнению эксперта, которая может "вытягивать" за собой все остальное, - музей Мирового океана, который хорошо известен в стране и занимает 20-е место в рейтинге самых упоминаемых музеев России.

- Этим нужно пользоваться и помогать музею, - отметил эксперт.

Выступление мэра Янтарного Алексея Заливатского было посвящено тому, как в медиасреде раскрутить не регион, а объект, на порядок меньший - отдельно взятый муниципалитет. Не секрет, что популярность Янтарного в последние годы значительно выросла и, как отмечает Заливатский, во многом за счет хорошо придуманного и продвинутого во внешнюю среду имиджа.

- Всю жизнь Янтарный ассоциировался с янтарным комбинатом, а мы решили отталкиваться от другого - от пляжа. Пляжи у нас действительно одни из лучших, если не лучшие в Калининградской области. И мы стали раскручивать этот образ, постоянно улучшая среду. Говорили обо всем в основном в социальных сетях, а потом информацию подхватывали СМИ, - пояснил мэр курортного муниципалитета.

Надо сказать, получилось. И не в последнюю очередь потому, что Алексей Заливатский не только мэр Янтарного, но и популярный блогер. У него более двух тысяч подписчиков в фейсбуке, а каждый его пост собирает несколько сотен "лайков".

- Как у вас это получается? - спросили Заливатского.

- Самое главное - избегать в сообщениях официоза, - ответил мэр.

Идет обсуждение имиджа Калининградской области. Выступает Алексей Заливатский.Фото: Facebook

С местным самоуправлением всё непросто

На секции «Развитие местного самоуправления в России» модератором выступил Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению. Выступая с докладом, одной из линий напряжении он назвал территориальную структуру местного самоуправления, которая не везде оказалась адекватной веяниям времени.

- Мы попытались 15 лет назад привести к единому знаменателю организацию муниципальной власти на всей территории чрезвычайно разнообразной страны со множеством несравнимых местных условий. И получили ответную реакцию жизни. В разграничении полномочий мы тоже пытались все регламентировать и разделить. И это у нас не получилось. В условиях, когда в одном месте лето восемь месяцев, а в другом месте десять месяцев зима, построить систему муниципальных компетенций не удается, - говорит Андрей Максимов.

За круглым столом обсудили важный вопрос – укрупнение муниципалитетов. У этого подхода всегда есть противники и ярые приверженцы.

Отметим, в Калининградской области несколько раз происходило укрупнение и разукрупнение, теперь опять произошла успешная консолидация системы местного самоуправления.

- Мы провели исследование и выяснили, что в России на 10 процентов сократилось число муниципалитетов и на 12 процентов выросло число городских округов. Идут процессы объединения мелких сельских поселений и процессы превращения муниципальных районов в городские округа, – говорит Андрей Максимов. – Укрупнения неизбежны. Сама демография диктует нам правила. Укрупнения идут и в очень значительной части европейских стран. Хотя есть две модели. Скандинавия, север Германии, Финляндия – там укрупнение. Южные европейские страны, где выше плотность, – там жизнь обеспечивает сохранение маленьких по территории и населению муниципалитетов. Главный мотив укрупнения – демографическая концентрация в крупных городах.

Андрей Максимов отметил, что внимание стоит уделять и кадровой подготовке и ротации. Калининградскую область он поставил в пример: мэр маленького Ладушкина стал начальником управления экономического и перспективного развития администрации в Гусеве, а глава Нестерова возглавил дорожно-транспортное управление мэрии Калининграда.

- Управленцы не могут засиживаться на одном месте, на одном уровне власти. Их надо постоянно, раз в пять-семь лет, ратировать. Тогда они становятся более эффективными, - соглашается заместитель председателя правительства Калининградской области, министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба, который рассказал об опыте оптимизации и принятии управленческих решений в регионе.

Кстати, в этом году в Калининградской области завершается реформа территориального планирования органов местного самоуправления. Уже большая часть муниципальных образований преобразована в городские округа. В настоящее время стадию реформирования проходят три оставшихся района – Нестеровский, Балтийский и Светлогорский.

По словам Александра Торбы, реформа позволяет максимально эффективно и экономно использовать бюджетные средства и имеющиеся ресурсы, избегать дублирования полномочий, существенно упрощать работу самих органов местного самоуправления, а также более качественно оказывать услуги населению.

С 1 января 2019 года все муниципальные образования Калининградской области будут преобразованы в городские округа.

Опыт Калининградской области изучают, и планируют внедрять у себя власти регионов России. Так, на форуме «Сообщество» присутствовала большая делегация из Гатчины Ленинградской области.