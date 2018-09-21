Полвека на сцене: Ушла из жизни старожил Калининградского драмтеатра Наталья Высоцкая

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-21T11:30:07+03:00

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Не стало актрисы Калининградского драмтеатра Натальи Высоцкой. Легенда, старожил сцены, любимая калининградцами артистка ушла 20 сентября на 75 году жизни.

- Яркая, жизнерадостная, харизматичная, удивительно талантливая,- говорят о ней в театре.

Последнее время Наталья Аркадьевна, прослужившая на подмостках Калининградской драмы больше полувека, болела. Но всегда находила в себе силы пообщаться с «Комсомолкой».

- Пока есть силы, я буду играть, – говорила она. Наталья Аркадьевна обожала театр и признавалась, что никогда и ни на что его бы не променяла.

Наша дружба с ней зародилась в начале 2000-х годов. Были звонки, встречи, интервью... Отрывки из одной беседы мы приводим в память о Наталье Высоцкой.

О театре

- Я прикипела к этому театру. Я всегда была востребована. А это для актера самое важное. Если актер не нужен - это конец, начало болезни.

Начинала я с учебы, но и после театрального института я продолжала учиться в театре каждый день.

Мне был 21 год, когда я пришла в театр. В 1965 году в Калининграде был комедийный шлягер «Улыбнись, Света!». Случились какие-то проблемы с актрисой, и у меня был срочный ввод в эту постановку. А еще я работала на телевидении. Тогда главный режиссер Калининградского областного телевидения Исаак Каждан учил меня целоваться. Показывал, как надо. А я стеснялась - была ужасно зажатой, тряслась.

О Янковском

- С Олегом Янковским мы жили в одном доме, на одной лестничной площадке. Помню, он, вечно голодный, приходил к нам на обед, говорил моей маме: «Тетя Алечка, дай картошечки!». Моя мама его обожала. В нем было столько позитива, тепла! Он всегда улыбался, и улыбка была добрая, с хитринкой, а не деланная американская. Янковский научил меня улыбаться! Он был веселый, всех женщин называл «маленькая моя». Даже мою маму, которая была далеко не маленькая, он так называл.

После 10 класса мы вместе с Олегом учились в Саратовском театральном училище. Он был не такой как все, выделялся. Словно его будущее было запрограммировано. Он был особенным, трудолюбивым, хотя и сомневающимся. И нас, девочек-однокурсниц он очень любил. И девочки на него все вешались.

У нас на курсе Олежка был стилягой - самым модным и экстравагантным студентом. Тогда были в моде болоньевые плащи. Первый плащ появился у Янковского. Все завидовали.

Помню, как он приехал в Калининград первый раз. Я была в театре на репетиции. Мне говорят: «там тебя какой-то блондин немец ждет». Я выбежала, и в коридоре увидела Олежку… в немецкой военной форме. Он с юмором был.

Потом он приезжал на творческую встречу, и уже я пришла к нему с цветами…

О ВИПах в театрах

- В советские годы в театр ходили руководители партии. И не только ходили, а курировали нас: не давали дороги, снимали спектакли. Был у нас режиссер Юрий Чернышев. Тогда театр был муыкально-драматический, было очень много музыкальных спектаклей. Всегда много зрителей, аншлаги! А еще Чернышев ставил спектакли о невозвращенцах, о диссидентах, что называется, шел «по краешку». Был спектакль дом «Дом Абрамовых», «Порвется серебряный шнур» - их сняли. Что-то не нравилось нашим политикам, что-то они находили там.

Актриса сыграла множество ролей в Калининграде.Фото: Калининградский областной драматический театр

О кумирах

- Я преклоняюсь перед Инной Чуриковой, боготворю ее. Очень люблю Наташу Гундареву.

Из актеров - Олег Янковский, Саша Абдулов, Олег Басилашвили. Это люди, у которых можно учиться.

И в нашем Калининградском театре много хороших и талантливых актеров: Вера Клинова, Василий Швечков. Был еще в нашем театре человек, без которого не было бы будущего - это Тахир Мусеевич Матеулин. Еще - Агафоника Васильевна Миропольская.

О зрителе

- Зрителей не видно, потому что светят прожекторы. Зал для актера - четвертая стена. Есть, конечно, актеры, которые смотрят в ложу, высматривают, как и кто реагирует. Но это ужасно, не профессионально.

Зритель разный бывает. Был у нас спектакль «А зори здесь тихие», в зале сидели школьники. И вот в очередной трагической сцене, а их там не мало, из зала в актрису полетели бумажки, какие-то пульки, пуговицы. Наша актриса, которая играла Риту Осянину, подняла винтовку, остановила игру и сказала: «Если бы у меня в руках была настоящая винтовка, то я бы вас сейчас всех…» У актрисы не выдержали нервы.

Сейчас школьники немного другие, но все равно свистят в темноте! Жутко мешает, когда телефоны звенят. Это выбивает.

Как-то раз на сцену из зала выбежал мужчина, решив, что на столе разливают настоящее шампанское. Не знал он, что мы в таких случаях пьем воду.

«Показали стриптиз по-советски»

- В 80-х годах у нас был музыкальный спектакль «Бабий бунт». Там был момент, когда на сцене секут крапивой казака, спустив ему штаны. А еще, когда появляются несколько почти голых женщин, я в том числе. Мы были в холщовых рубахах, прыгали на сцене в бассейн. Рубашки тут же промокали, и все становилось видно! А режиссер до этого ходил и проверял, чтобы мы не надевали трусы, чтобы были голыми! И с этим спектаклем мы ездили в Эстонию. Сдержанные эстонцы были в шоке. Сказали: «Вы показали стриптиз по-советски!»

О будущем

- Театр - это вечное живое искусство, а кино - искусство мертвое. Никакие кинозалы не составят конкуренцию театру. Театр никогда не погибнет. Мы сегодня не умеем сопереживать. И театр - единственное место, где можно посмотреть спектакль, подумать, поволноваться и потратить частичку своей души.

У меня никогда не было мысли уйти из театра работать в другое место. Не было сомнений.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Наталья Аркадьевна ВЫСОЦКАЯ родилась в Саратове 6 июля 1944 года. Там же училась в школе. Затем, после 10 класса училась в Саратовском театральном училище, которое закончила в 1965 году. В конце учебы встал выбор, куда ехать работать по распределению: в Калининград, или в Челябинск. С 1965 года Наталья Высоцкая работала в Калининградском драмтеатре. Сыграла больше ста ролей. В 1990 году получила звание Заслуженной артистки России.

Прощание с актрисой состоится в нижнем фойе театра в субботу, 22 сентября с 9.00 до 9.45.